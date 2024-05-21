У Києві сьогодні з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки відключення світла
Упродовж 21 травня у Києві застосовуватимуться графіки знеструмлень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.
"За вказівкою Укренерго сьогодні, 21 травня у Києві весь день з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Він також нагадав, що обмеження споживання електроенергії є необхідним заходом для збереження стабільності енергосистеми.
Попко закликав мешканців столиці економити світло.
"Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад - це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми", - додав він.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що потепління в Україні дозволить НЕК "Укренерго" зменшити час погодинних відключень електроенергії.
Чому відключають світло
Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.
Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
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20 мая истекает пятилетний лет полномочий президента, и ... он должен был подвести какие-то итоги своего пятилетнего правления и дальше - лично представить основания, которыми он продлевает эти самые полномочия... Мы уже не раз слышали вой все той же публики об ИПСО, применительно к коррупции, мол ее нет, но враг разгоняет. И тоже самое было по поводу кумовства. Но каждый из нас, на своем опыте знает, что и коррупция и кумовство переплюнули самые мрачные времена Януковича. И между прочим, это уже в открытую говорят наши партнеры. Причем - по именам называют главных коррупционеров и лоббистов российских интересов. Так что когда они рассказывают про ИПСО именно по поводу легитимности, мы уже в курсе, почему и зачем они это делают. Власть должна быть подотчетной, избравшему ее народу и когда надо пояснить народу важные вещи, они начинают рассказывать об ИПСО и уже в который раз. И если они уже рассказывают о том, что кто-то ведет ИПСО, то в таком случае надо назвать эти источники ИПСО, а именно - Конституцию Украины, Конституционный Суд Украины, наших партнеров, которые не раз и не два, публично ставили вопрос о выборах, на который не было дано вменяемого ответа, западную прессу, открыто пишущую об этом и значительную часть народа Украины, которой надо дать ответ на этот вопрос. Но как всегда, эти важные вещи затрепываются в стендап-шоу или фрик-представления.
ну і заодно, щоб підвищення тарифів пройшло з порозумінням, шо гірше-таки буде і що полАмана система, як і обіцяв Найвеличнівшивий, буде ламатися й далі.. так шо краще вже розслабитися і хоча б отримати задоволення, бо поліцАйські авто купуються не просто так під час Великої Війни
хоть паржом - так же ж, дебіли-какаразніци?