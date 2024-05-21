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Новини
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У Києві сьогодні з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки відключення світла

Відключення світла у Києві

Упродовж 21 травня у Києві застосовуватимуться графіки знеструмлень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"За вказівкою Укренерго сьогодні, 21 травня у Києві весь день з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він також нагадав, що обмеження споживання електроенергії є необхідним заходом для збереження стабільності енергосистеми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні вночі й завтра впродовж дня світло відключатимуть по всій Україні, – "Укренерго"

Попко закликав мешканців столиці економити світло.

"Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад - це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми", - додав він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що потепління в Україні дозволить НЕК "Укренерго" зменшити час погодинних відключень електроенергії.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

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Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Автор: 

Київ (19436) електроенергія (6185) Попко Сергій (70) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+5
Вроде это не по теме, а на самом деле очень по теме. За что боролись, на то и напоролись. https://dl-news.defence-line.org/?p=30825
20 мая истекает пятилетний лет полномочий президента, и ... он должен был подвести какие-то итоги своего пятилетнего правления и дальше - лично представить основания, которыми он продлевает эти самые полномочия... Мы уже не раз слышали вой все той же публики об ИПСО, применительно к коррупции, мол ее нет, но враг разгоняет. И тоже самое было по поводу кумовства. Но каждый из нас, на своем опыте знает, что и коррупция и кумовство переплюнули самые мрачные времена Януковича. И между прочим, это уже в открытую говорят наши партнеры. Причем - по именам называют главных коррупционеров и лоббистов российских интересов. Так что когда они рассказывают про ИПСО именно по поводу легитимности, мы уже в курсе, почему и зачем они это делают. Власть должна быть подотчетной, избравшему ее народу и когда надо пояснить народу важные вещи, они начинают рассказывать об ИПСО и уже в который раз. И если они уже рассказывают о том, что кто-то ведет ИПСО, то в таком случае надо назвать эти источники ИПСО, а именно - Конституцию Украины, Конституционный Суд Украины, наших партнеров, которые не раз и не два, публично ставили вопрос о выборах, на который не было дано вменяемого ответа, западную прессу, открыто пишущую об этом и значительную часть народа Украины, которой надо дать ответ на этот вопрос. Но как всегда, эти важные вещи затрепываются в стендап-шоу или фрик-представления.
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21.05.2024 08:40
+3
..а "раптові" відключення - це часом не через 21 травня, коли пєрєсідєнт Зєлєнський-Підєрмакський, вже "офіційно-формально" - фсьО, і шоб у лохтората "тема номер один" була - відключення електрики у кріпаків, а не "нелегітимний фігпіду"..?
ну і заодно, щоб підвищення тарифів пройшло з порозумінням, шо гірше-таки буде і що полАмана система, як і обіцяв Найвеличнівшивий, буде ламатися й далі.. так шо краще вже розслабитися і хоча б отримати задоволення, бо поліцАйські авто купуються не просто так під час Великої Війни
хоть паржом - так же ж, дебіли-какаразніци?
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21.05.2024 08:51
+2
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21.05.2024 08:44
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Вроде это не по теме, а на самом деле очень по теме. За что боролись, на то и напоролись. https://dl-news.defence-line.org/?p=30825
20 мая истекает пятилетний лет полномочий президента, и ... он должен был подвести какие-то итоги своего пятилетнего правления и дальше - лично представить основания, которыми он продлевает эти самые полномочия... Мы уже не раз слышали вой все той же публики об ИПСО, применительно к коррупции, мол ее нет, но враг разгоняет. И тоже самое было по поводу кумовства. Но каждый из нас, на своем опыте знает, что и коррупция и кумовство переплюнули самые мрачные времена Януковича. И между прочим, это уже в открытую говорят наши партнеры. Причем - по именам называют главных коррупционеров и лоббистов российских интересов. Так что когда они рассказывают про ИПСО именно по поводу легитимности, мы уже в курсе, почему и зачем они это делают. Власть должна быть подотчетной, избравшему ее народу и когда надо пояснить народу важные вещи, они начинают рассказывать об ИПСО и уже в который раз. И если они уже рассказывают о том, что кто-то ведет ИПСО, то в таком случае надо назвать эти источники ИПСО, а именно - Конституцию Украины, Конституционный Суд Украины, наших партнеров, которые не раз и не два, публично ставили вопрос о выборах, на который не было дано вменяемого ответа, западную прессу, открыто пишущую об этом и значительную часть народа Украины, которой надо дать ответ на этот вопрос. Но как всегда, эти важные вещи затрепываются в стендап-шоу или фрик-представления.
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21.05.2024 08:40 Відповісти
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21.05.2024 08:44 Відповісти
Так чому відключають світло?! Може тому,що замість забезпечувати Україну ППО, оп уже декілька місяців поспіль живе у віртуальності зі своїм консультативним планом миру! Чи може тому,що мобілізацію тягли як кота за хвостик ,а оборонка так і залишилася на папері, може тому,що ЗСУ не має того ресурсу,що просто повинен мати,зато усі вищі чиновники мають маєтки за кордоном....
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21.05.2024 08:47 Відповісти
..а "раптові" відключення - це часом не через 21 травня, коли пєрєсідєнт Зєлєнський-Підєрмакський, вже "офіційно-формально" - фсьО, і шоб у лохтората "тема номер один" була - відключення електрики у кріпаків, а не "нелегітимний фігпіду"..?
ну і заодно, щоб підвищення тарифів пройшло з порозумінням, шо гірше-таки буде і що полАмана система, як і обіцяв Найвеличнівшивий, буде ламатися й далі.. так шо краще вже розслабитися і хоча б отримати задоволення, бо поліцАйські авто купуються не просто так під час Великої Війни
хоть паржом - так же ж, дебіли-какаразніци?
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21.05.2024 08:51 Відповісти
Зараз риже через своїх халуїв підніме ціну на електроенергію і відключення припиняться, а воно й далі буде наживатися за кордоном
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21.05.2024 09:00 Відповісти
"і відключення припиняться" - та ви оптиміст
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21.05.2024 09:32 Відповісти
в 00.01 випадково перебуваючи на посаді презедента боневтік по закону став громодянином боневтіком і повинен стояти в найближчому ТЦКа
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21.05.2024 09:11 Відповісти
В Київі немає легітивної влади.І вибори заборонені коли СТАН ВІЙНИ а не військовий час і Кацпокопитії ми війну так і не обявили бо кацапи назвали це СВО а банда Зелі-Єрмила підіграє чим зменшує допомогу від союзників а українці платят за це людською кровью.
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21.05.2024 09:42 Відповісти
Стан війни-це перехід України на військові рейки а військовий час-це війна для бідних репресії та мобілізація кріпаків.
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21.05.2024 09:44 Відповісти
Якось цікаво виходить - у квітні було холодніше, ТЕС вже були зруйновані, а відключень не було. На травень єдине що змінилось, то це прийшло тепло - і почались відключення. Чомусь здається, що вся ця хрінь робиться з однією метою: зробити зростання тарифів "обгрунтованим" (((
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21.05.2024 10:02 Відповісти
 
 