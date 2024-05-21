У Києві сьогодні з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки відключення світла

Упродовж 21 травня у Києві застосовуватимуться графіки знеструмлень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"За вказівкою Укренерго сьогодні, 21 травня у Києві весь день з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки знеструмлень", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він також нагадав, що обмеження споживання електроенергії є необхідним заходом для збереження стабільності енергосистеми.

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Попко закликав мешканців столиці економити світло.

"Будь ласка, ще раз прошу усіх економити електроенергію! Кожен вимкнений електроприлад - це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми", - додав він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що потепління в Україні дозволить НЕК "Укренерго" зменшити час погодинних відключень електроенергії.

Чому відключають світло

Як повідомлялося, з кінця березня Росія відновила масовані атаки на енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також гідроелектростанції. Загалом уряд оцінює втрату генеруючих потужностей на рівні 8 ГВт.

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Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже цього тижня, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.