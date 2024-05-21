Кулеба обсудил с главой МИД Исландии Глобальный саммит мира и евроинтеграцию Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 21 мая, провел телефонный разговор со своей исландской коллегой Тордис Колбрун. Дипломаты, в частности, обсудили предстоящий Глобальный саммит мира, который пройдет в середине июня в Швейцарии.

Об этом сообщается на сайте МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба назвал Колбрун "настоящим другом Украины" и поблагодарил Исландию за ее всестороннюю поддержку нашего государства. Глава внешнеполитического ведомства Украины также приветствовал усилия исландского правительства, направленные на обеспечение долгосрочной помощи Украине.

"Мы также обсудили предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии и евроатлантическое будущее Украины", - сообщил Кулеба.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном, который недавно занял эту должность. Во время разговора стороны обсудили предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии, а также двустороннее сотрудничество. В частности, глава Украинского государства пригласил Бенедиктссона на Глобальный саммит мира.

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Глобальный саммит мира в Швейцарии

Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.