Зеленский провел первый разговор с новоназначенным премьером Исландии, во время которого пригласил Бенедиктссона на Глобальный саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с премьер-министром Исландии Бьярни Бенедиктссоном, который недавно занял эту должность. Во время разговора стороны обсудили предстоящий Глобальный саммит мира в Швейцарии, а также двустороннее сотрудничество.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы Украинского государства, премьер Исландии подтвердил готовность использовать свои личные контакты в Африке, чтобы привлечь как можно больше стран Глобального Юга к участию в Глобальном саммите мира.

"Поздравил с назначением и пригласил его на Саммит мира в Швейцарии. Благодарен, что Бьярни принял приглашение и подтвердил готовность использовать свои личные контакты в Африке, чтобы привлечь как можно больше стран Глобального Юга", - говорится в заявлении президента.

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Кроме этого, политики обсудили подготовку к июньскому саммиту Украина-Северная Европа и ход переговоров о подписании двустороннего соглашения о безопасности.

Также президент Украины поблагодарил Бьярни Бенедиктссона за то, что Исландия оказала практическую помощь украинской энергетике, которая страдает от обстрелов со стороны российских захватчиков.

"Украина благодарна Исландии за лидерскую роль в коалиции по разминированию и практическую помощь украинской энергетике, которая является особенно важной в условиях российских обстрелов нашей энергетической инфраструктуры", - заявил украинский лидер.

Глобальный саммит мира в Швейцарии

Как известно, правительство Швейцарии планирует провести двухдневную конференцию высокого уровня. Участники будут искать пути для достижения мира в Украине. Саммит состоится на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден за пределами города Люцерн.

Ряд стран со всех континентов были приглашены на саммит. В то же время участия России пока не предвидится. Президент Зеленский ранее не исключал, что РФ может попытаться сорвать проведение саммита.

Участие в конференции уже подтвердили ряд стран, в частности Польша, Финляндия, Бельгия, Литва, Латвия, Германия, Нидерланды и другие.

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