Зеленський провів першу розмову з новопризначеним прем’єром Ісландії, під час якої запросив Бенедіктссона на Глобальний саміт миру

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном, який нещодавно зайняв цю посаду. Під час розмови сторони обговорили майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії, а також двосторонню співпрацю.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

За словами очільника Української держави, прем'єр Ісландії підтвердив готовність використати свої особисті контакти в Африці, щоб залучити якнайбільше країн Глобального Півдня до участі у Глобальному саміті миру.

"Привітав із призначенням і запросив його на Саміт миру у Швейцарії. Вдячний, що Б’ярні прийняв запрошення і підтвердив готовність використати свої особисті контакти в Африці, щоб залучити якнайбільше країн Глобального Півдня", - йдеться у заяві президента.

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Крім цього, політики обговорили підготовку до червневого саміту Україна-Північна Європа та перебіг переговорів про підписання двосторонньої безпекової угоди.

Також президент України подякував Б’ярні Бенедіктссону за те, що Ісландія надала практичну допомогу українській енергетиці, яка страждає від обстрілів зі сторони російських загарбників.

"Україна вдячна Ісландії за лідерську роль у коаліції з розмінування та практичну допомогу українській енергетиці, яка є особливо важливою в умовах російських обстрілів нашої енергетичної інфраструктури", - заявив український лідер.

Глобальний саміт миру у Швейцарії

Як відомо, уряд Швейцарії планує планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.

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