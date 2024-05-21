Кулеба обговорив з головою МЗС Ісландії Глобальний саміт миру та євроінтеграцію України

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у вівторок, 21 травня, провів телефонну розмову зі своєю ісландською колегою Тордіс Колбрун. Дипломати, зокрема, обговорили майбутній Глобальний саміт миру, який пройде в середині червня у Швейцарії.

Про це повідомляється на сайті МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба назвав Колбрун "справжнім другом України" та подякував Ісландії за її всебічну підтримку нашої держави. Глава зовнішньополітичного відомства України також привітав зусилля ісландського уряду, спрямовані на забезпечення довгострокової допомоги Україні.

"Ми також обговорили майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії та євроатлантичне майбутнє України", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з прем’єр-міністром Ісландії Б’ярні Бенедіктссоном, який нещодавно зайняв цю посаду. Під час розмови сторони обговорили майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії, а також двосторонню співпрацю. Зокрема, очільник Української держави запросив Бенедіктссона на Глобальний саміт миру.

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Глобальний саміт миру у Швейцарії

Як відомо, уряд Швейцарії планує планує провести дводенну конференцію високого рівня. Учасники шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Саміт відбудеться на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн.

Низку країн з усіх континентів було запрошено на саміт. Водночас участі Росії поки не передбачається. Президент Зеленський раніше не виключав, що РФ може спробувати зірвати проведення саміту.

Участь у конференції уже підтвердили низка країн, зокрема Польща, Фінляндія, Бельгія, Литва, Латвія, Німеччина, Нідерланди та інші.