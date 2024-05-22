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Первые решения относительно мобилизации осужденных вынес Хмельницкий горрайонный суд

Перших ув'язнених мобілізували через суд

Хмельницкий горрайонный суд принял первые постановления по мобилизации осужденных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что 21 мая Хмельницкий горрайонный суд начал рассмотрение первых представлений учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины, действующих в области, об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них.

В частности, суд в режиме видеоконференции рассмотрел два дела. Осужденные изъявили желание служить по контракту.

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Это мужчины 24 и 43 лет, жители Хмельницкой области, осужденные за кражи перед войной, в октябре и ноябре 2022 года.

Как отмечается в постановлениях, каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки.

Мужчины будут служить в подразделениях Национальной гвардии Украины.

Согласно постановлению суда, над мужчинами будут осуществлять административный надзор командиры воинской части. Среди ограничений - запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

Также в пресс-службе добавили, что продолжается рассмотрение еще 50 подобных представлений.

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Что предшествовало?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

В Минюсте подсчитали, что 4,5 тысячи осужденных согласились выйти из тюрьмы на фронт.

По данным Министерства юстиции, более 3 тысяч заключенных уже подали заявления на досрочное освобождение в обмен на мобилизацию.

Автор: 

суд (25086) заключенные (511) мобилизация (2749)


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Топ комментарии
+8
У фільмі "Іван Васильович змінює професію" війська відправили на війну, щоб ніхто не зрозумів, що при владі царь- ідіот
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22.05.2024 20:17
+4
Тобто, для зеків ще й має бути достатній рівень фізичної підготовки щоб, раптом, надто тяжко не було, а от законослухняного цивільного можна і без цього відправляти - начхати, що слабкий чи дистрофічний аби кількість набрати.
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22.05.2024 20:34
+2
Як це перед війною засуджені,якщо в листопаді та жовтні 2022р.
ви щось путаєте?
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22.05.2024 20:18
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Правила форума Совет форумчан
У фільмі "Іван Васильович змінює професію" війська відправили на війну, щоб ніхто не зрозумів, що при владі царь- ідіот
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22.05.2024 20:17 Ответить
Ну тому кацапи постійно і воюють, що у них всі без виключення царі/генсеки/президенти повні опущені потомственній біосміттьєві ідіоти!!!!! У нас навіть недобиті безмікі комуняцькі Леоніди такого не робили!
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22.05.2024 20:36 Ответить
Як це перед війною засуджені,якщо в листопаді та жовтні 2022р.
ви щось путаєте?
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22.05.2024 20:18 Ответить
Крадіжки здійснили ще перед війною, а суд був вже під час війни.
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22.05.2024 20:24 Ответить
Пропоную назву їхнього підрозділа - зеляЗека.
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22.05.2024 20:25 Ответить
нелігітіма на похрипіти давайте...
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22.05.2024 20:26 Ответить
Що за коверкання мови?! Піда.російський рабе навчись правильно спілкуватися Мовою своїх Господарів, може де й згодишся (йоршиком у громадському туалеті чи прибиральником на фермах працювати IQ тобі вистачить раз комп'ютером чи телефоном навчився користуватися)! Звісно у разі якщо не маєш прямого відношення до крисиного випаду опущених мокшанських пі.дарасів у сторону Українського Народу, то не будеш ліквідований при здійсненні ЗСУ заходів з очищення деокупованих територій нелегітимного х.уйлівського режиму!
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22.05.2024 20:44 Ответить
ковіркання?
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22.05.2024 20:48 Ответить
скотина нерукопожатна як і ***** з сьогодні...
наступний крок - обнулялово
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22.05.2024 20:31 Ответить
Залишилось ще місцевого пригожина знайти і взяти Донецьк, а взагалі історія по спіралі розвивається, так же засуджених використовували і Другій Світовій Війні з боку сересера і з них дехто навіть дослужився до командного звання.
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22.05.2024 20:31 Ответить
Тобто, для зеків ще й має бути достатній рівень фізичної підготовки щоб, раптом, надто тяжко не було, а от законослухняного цивільного можна і без цього відправляти - начхати, що слабкий чи дистрофічний аби кількість набрати.
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22.05.2024 20:34 Ответить
Сегодня только приняли законопроект по НГ. Онимогут задерживать бить сажать. Теперь ЗК будут в их рядах. С рашки смеялись а сами недалеко ушли
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22.05.2024 20:38 Ответить
вони всі один кагал що у кремлі що на банковій
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22.05.2024 20:42 Ответить
Пенісціарна служба завжди рада м'яску замість себе.
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22.05.2024 20:54 Ответить
 
 