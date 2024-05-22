Первые решения относительно мобилизации осужденных вынес Хмельницкий горрайонный суд

Хмельницкий горрайонный суд принял первые постановления по мобилизации осужденных

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что 21 мая Хмельницкий горрайонный суд начал рассмотрение первых представлений учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины, действующих в области, об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них.

В частности, суд в режиме видеоконференции рассмотрел два дела. Осужденные изъявили желание служить по контракту.

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Это мужчины 24 и 43 лет, жители Хмельницкой области, осужденные за кражи перед войной, в октябре и ноябре 2022 года.

Как отмечается в постановлениях, каждый из мужчин пригоден к военной службе по состоянию здоровья, прошел профессионально-психологический отбор, имеет достаточный уровень физической подготовки.

Мужчины будут служить в подразделениях Национальной гвардии Украины.

Согласно постановлению суда, над мужчинами будут осуществлять административный надзор командиры воинской части. Среди ограничений - запрет находиться за пределами места дислокации воинской части и выезжать по личным делам без разрешения командира.

Также в пресс-службе добавили, что продолжается рассмотрение еще 50 подобных представлений.

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Что предшествовало?

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 17 мая 2024 года подписал закон №11079-1, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины. Условно-досрочно освободиться от наказания смогут только граждане, которые в прошлом были заключены за нетяжкие преступления.

В Минюсте подсчитали, что 4,5 тысячи осужденных согласились выйти из тюрьмы на фронт.

По данным Министерства юстиции, более 3 тысяч заключенных уже подали заявления на досрочное освобождение в обмен на мобилизацию.