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Новини
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Перші ухвали щодо мобілізації засуджених виніс Хмельницький міськрайонний суд

Перших ув'язнених мобілізували через суд

Хмельницький міськрайонний суд прийняв перші ухвали стосовно мобілізації засуджених

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що 21 травня Хмельницький міськрайонний суд розпочав розгляд перших подань установ Державної пенітенціарної служби України, що діють в області, про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду відносно них.

Так, суд у режимі відеоконференції розглянув дві справи. Засуджені виявили бажання служити за контрактом. 

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Це чоловіки 24 і 43 років, мешканці Хмельниччини, засуджені за крадіжки перед війною, у жовтні та листопаді 2022 року.

Як зазначається в ухвалах, кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки.

Чоловіки служитимуть у підрозділах Національної гвардії України.

Згідно з постановою суду, над чоловіками будуть здійснювати адміністративний нагляд  командири військової частини. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Також у пресслужбі додали, що триває розгляд ще 50 подібних подань.

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Що передувало?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав  закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

В Мін'юсті підрахували, що 4,5 тисячі засуджених погодились вийти з тюрми на фронт.

За даними Міністерства юстиції, понад 3 тисячі в’язнів уже подали заяви на дострокове звільнення в обмін на мобілізацію.

Автор: 

суд (11665) Хмельниччина (914) в’язні (334) мобілізація (3040)


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Топ коментарі
+8
У фільмі "Іван Васильович змінює професію" війська відправили на війну, щоб ніхто не зрозумів, що при владі царь- ідіот
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22.05.2024 20:17
+4
Тобто, для зеків ще й має бути достатній рівень фізичної підготовки щоб, раптом, надто тяжко не було, а от законослухняного цивільного можна і без цього відправляти - начхати, що слабкий чи дистрофічний аби кількість набрати.
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22.05.2024 20:34
+2
Як це перед війною засуджені,якщо в листопаді та жовтні 2022р.
ви щось путаєте?
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22.05.2024 20:18
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У фільмі "Іван Васильович змінює професію" війська відправили на війну, щоб ніхто не зрозумів, що при владі царь- ідіот
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22.05.2024 20:17 Відповісти
Ну тому кацапи постійно і воюють, що у них всі без виключення царі/генсеки/президенти повні опущені потомственній біосміттьєві ідіоти!!!!! У нас навіть недобиті безмікі комуняцькі Леоніди такого не робили!
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22.05.2024 20:36 Відповісти
Як це перед війною засуджені,якщо в листопаді та жовтні 2022р.
ви щось путаєте?
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22.05.2024 20:18 Відповісти
Крадіжки здійснили ще перед війною, а суд був вже під час війни.
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22.05.2024 20:24 Відповісти
Пропоную назву їхнього підрозділа - зеляЗека.
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22.05.2024 20:25 Відповісти
нелігітіма на похрипіти давайте...
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22.05.2024 20:26 Відповісти
Що за коверкання мови?! Піда.російський рабе навчись правильно спілкуватися Мовою своїх Господарів, може де й згодишся (йоршиком у громадському туалеті чи прибиральником на фермах працювати IQ тобі вистачить раз комп'ютером чи телефоном навчився користуватися)! Звісно у разі якщо не маєш прямого відношення до крисиного випаду опущених мокшанських пі.дарасів у сторону Українського Народу, то не будеш ліквідований при здійсненні ЗСУ заходів з очищення деокупованих територій нелегітимного х.уйлівського режиму!
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22.05.2024 20:44 Відповісти
ковіркання?
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22.05.2024 20:48 Відповісти
скотина нерукопожатна як і ***** з сьогодні...
наступний крок - обнулялово
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22.05.2024 20:31 Відповісти
Залишилось ще місцевого пригожина знайти і взяти Донецьк, а взагалі історія по спіралі розвивається, так же засуджених використовували і Другій Світовій Війні з боку сересера і з них дехто навіть дослужився до командного звання.
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22.05.2024 20:31 Відповісти
Тобто, для зеків ще й має бути достатній рівень фізичної підготовки щоб, раптом, надто тяжко не було, а от законослухняного цивільного можна і без цього відправляти - начхати, що слабкий чи дистрофічний аби кількість набрати.
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22.05.2024 20:34 Відповісти
Сегодня только приняли законопроект по НГ. Онимогут задерживать бить сажать. Теперь ЗК будут в их рядах. С рашки смеялись а сами недалеко ушли
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22.05.2024 20:38 Відповісти
вони всі один кагал що у кремлі що на банковій
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22.05.2024 20:42 Відповісти
Пенісціарна служба завжди рада м'яску замість себе.
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22.05.2024 20:54 Відповісти
 
 