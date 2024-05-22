Перші ухвали щодо мобілізації засуджених виніс Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницький міськрайонний суд прийняв перші ухвали стосовно мобілізації засуджених

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що 21 травня Хмельницький міськрайонний суд розпочав розгляд перших подань установ Державної пенітенціарної служби України, що діють в області, про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду відносно них.

Так, суд у режимі відеоконференції розглянув дві справи. Засуджені виявили бажання служити за контрактом.

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Це чоловіки 24 і 43 років, мешканці Хмельниччини, засуджені за крадіжки перед війною, у жовтні та листопаді 2022 року.

Як зазначається в ухвалах, кожен із чоловіків придатний до військової служби за станом здоров’я, пройшов професійно-психологічний відбір, має достатній рівень фізичної підготовки.

Чоловіки служитимуть у підрозділах Національної гвардії України.

Згідно з постановою суду, над чоловіками будуть здійснювати адміністративний нагляд командири військової частини. Серед обмежень – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Також у пресслужбі додали, що триває розгляд ще 50 подібних подань.

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Що передувало?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 17 травня 2024 року підписав закон №11079-1, який дозволяє деяким категоріям ув’язнених мобілізуватися до лав Збройних Сил України. Умовно-достроково звільнитись від покарання зможуть лише громадяни, які в минулому були увʼязнені за нетяжкі злочини.

В Мін'юсті підрахували, що 4,5 тисячі засуджених погодились вийти з тюрми на фронт.

За даними Міністерства юстиції, понад 3 тисячі в’язнів уже подали заяви на дострокове звільнення в обмін на мобілізацію.