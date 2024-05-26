Страны ЕС и НАТО могли бы защищать воздушное пространство на западе Украины, - депутат Бундестага Кизеветтер

Депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер считает, что страны ЕС и НАТО могли бы защищать воздушное пространство на западе Украины, их ПВО могла бы взять под контроль до 100 километров вглубь территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, Кизеветтер предположил, что страны ЕС и НАТО из Балтии или Скандинавии могли бы защищать воздушное пространство на западе Украины. Их ПВО могла бы взять под контроль "70, 80, 100 километров вглубь территории Украины", что позволило бы украинской армии развернуть свои силы дальше на восток, вблизи фронта. Он добавил, что в чрезвычайных ситуациях это означало бы, что страны НАТО стали бы сбивать российские ракеты над Львовом на западе Украины.

Кроме того, Кизеветтер считает возможным развертывание западных сухопутных войск - на основе Устава ООН: речь идет о полевых госпиталях, отрядах разминирования или материально-технического обеспечения и ремонтных войсках. Они могли бы быть направлены, чтобы разгрузить соответствующие украинские силы.

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"Мы не должны ничего исключать и в рамках коалиции желающих... это сделать... Это вполне допустимо по международному праву и необходимо с точки зрения политики безопасности", - заявил политик, однако отметил, что это его "очень личное мнение".

Для Кизеветтера понятно: если Киев проиграет, Украина "потерпит коллапс, будет массовый поток беженцев, и война распространится на Западную Европу". "Россия лишит Украину выхода к Черному морю", "заберет Молдову, и они будут использовать гибридные меры и провокации, чтобы попытаться захватить части Эстонии (...) или части Латвии", - говорит эксперт по вопросам обороны в блоке консерваторов.

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Также он упрекает федеральное правительство ФРГ за нерешительность и за то, что другие европейские страны, с учетом их соответствующей экономической мощи, оказывают более конкретную помощь.

Напомним, ранее Кизеветтер заявлял, что Шольц будет продолжать искать отговорки относительно предоставления Taurus Украине,