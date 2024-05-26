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Страны ЕС и НАТО могли бы защищать воздушное пространство на западе Украины, - депутат Бундестага Кизеветтер

бундестаг

Депутат Бундестага от оппозиционной партии ХДС Родерих Кизеветтер считает, что страны ЕС и НАТО могли бы защищать воздушное пространство на западе Украины, их ПВО могла бы взять под контроль до 100 километров вглубь территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, Кизеветтер предположил, что страны ЕС и НАТО из Балтии или Скандинавии могли бы защищать воздушное пространство на западе Украины. Их ПВО могла бы взять под контроль "70, 80, 100 километров вглубь территории Украины", что позволило бы украинской армии развернуть свои силы дальше на восток, вблизи фронта. Он добавил, что в чрезвычайных ситуациях это означало бы, что страны НАТО стали бы сбивать российские ракеты над Львовом на западе Украины.

Кроме того, Кизеветтер считает возможным развертывание западных сухопутных войск - на основе Устава ООН: речь идет о полевых госпиталях, отрядах разминирования или материально-технического обеспечения и ремонтных войсках. Они могли бы быть направлены, чтобы разгрузить соответствующие украинские силы.

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"Мы не должны ничего исключать и в рамках коалиции желающих... это сделать... Это вполне допустимо по международному праву и необходимо с точки зрения политики безопасности", - заявил политик, однако отметил, что это его "очень личное мнение".

Для Кизеветтера понятно: если Киев проиграет, Украина "потерпит коллапс, будет массовый поток беженцев, и война распространится на Западную Европу". "Россия лишит Украину выхода к Черному морю", "заберет Молдову, и они будут использовать гибридные меры и провокации, чтобы попытаться захватить части Эстонии (...) или части Латвии", - говорит эксперт по вопросам обороны в блоке консерваторов.

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Также он упрекает федеральное правительство ФРГ за нерешительность и за то, что другие европейские страны, с учетом их соответствующей экономической мощи, оказывают более конкретную помощь.

Напомним, ранее Кизеветтер заявлял, что Шольц будет продолжать искать отговорки относительно предоставления Taurus Украине,

Автор: 

НАТО (9977) Бундестаг (223) Евросоюз (17113) воздушное пространство Украины (9)


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Топ комментарии
+10
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26.05.2024 17:42
+2
Зе буде проти...
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26.05.2024 17:26
+2
зебіл вже сказва- не тре ба
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26.05.2024 17:44
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Зе буде проти...
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26.05.2024 17:26 Ответить
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26.05.2024 17:42 Ответить
Вони багато чого могли б. І робитимуть! Але поодинці.
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26.05.2024 17:32 Ответить
І що це дасть,до 100 км,крім дешевого популізму,розрахованого на внутрішньоєвропейського виборця?
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26.05.2024 17:41 Ответить
це прикриє Львів. мало? прикрий більше
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26.05.2024 17:46 Ответить
Не прекриє-це Львів,до кордону 123 км від знаку.
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26.05.2024 17:54 Ответить
прикрий більше. не можеш? не *****.
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26.05.2024 17:57 Ответить
Він додав... що країни НАТО стали би збивати російські ракети наді Львовом...
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26.05.2024 17:58 Ответить
Дасть змогу виробляти озброєння в зоні закритого неба, безпечні склади для західної і нашої зброї.... та і політично зніме багато питань для подальших рішень...

Ви якщо не вкурсі то в нас було багато ударів по виробництву озброєння... складах із зброєю і т.д.
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26.05.2024 19:24 Ответить
Ви якщо далекий від цього то краще брєд не пишіть.Засоби ППО потрібно інтегрувати в загальноукраїнську систему,цього не буде робити ніхто,бо ми не є членом НАТО-ці заяви про 100 км звичайний популізм.Єдине що можна зробити-це або передати Україні ППО або,щоб літаки окремих країн вилітали на перехоплення і залітали в повітряний простіл України.
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26.05.2024 20:00 Ответить
Ви якщо далекий від цього то краще брєд не пишіть. Коли ракета летить через Польщу на Львів, а її поляки зіб'ють, то тут не потрібно ніякої інтеграції з НАТО. Але сильно розвантажить наше ППО
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26.05.2024 20:59 Ответить
Що ти мелеш,корисний хом'ячок?Чудо безтолкове,маршрут ракети програмується наперед,кожен обстріл-це різні маршрути.Просто все що зроблять орки,змінять маршрут і почнуть заходити з іншої сторони.Звідки ви вилазите такі?На бидломарафон іди умнічай.Ще раз,для особливо обдарованих:заяви про прикриття 100 км. зони з закордону-це всього-навсього популізм для корисних хом'ячків Зеленського,підсажених на бидломарафон,це так не працює.
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26.05.2024 21:18 Ответить
А звідки істерика? Ти хоч прочитай що пишеш і що тобі відповідають.
Будь яка допомога захисту від ворожих ракет, які проходять через зону враження натівськими ППО нам буде корисна. Чи ти просто поговорити? Просто всьо пропало? Тоді вибач.
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26.05.2024 21:50 Ответить
Корисний хом'ячок,за 2 роки війни ракети залітали в Польщу три рази максимум на 46 сек. а спеціально для таких,як ти цю "сенсацію" розганяють потім місяць по бидломарафоні.Третій раз для диванних дИбілів: прикривати треба електростанції і об'єкти критичної інфраструктури-це можливо тільки при передачі Україні ППО і ф-16,або щоб літаки інших країн патрулювали небо України,все інше це пізд@больство європейських політиків перед виборами до парламенту ЄС.І да,два Петріота для Харкова-це також популізм,але вже Зеленськоко для тебе,бо без ф-16 і дозволу бити по рф ті Петріоти будуть швидко знищені.
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26.05.2024 22:12 Ответить
Не пишіть х...ню все вже давно обговорювали екперти на Заході з дозволу України... країни члени Нато можуть збивати на території інших країн повітряні цілі якщо є загроза для одніє з країн Нато... наразі є загроза для Польщі...

Ми можемо просто віддати їм тут ділянку повітряного простору по рішенню верховної ради...

Там на заході обговорюють не просто 100 км а повністю закрити повітряний простір над декількома областями Західної України так щоб і літаки патрулювали... Наразі є великий супротив американців і німців
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26.05.2024 22:38 Ответить
Бестолковка,йди гуляй на телемарафон,важко клінічним,як ти пояснити елементарні ази.
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26.05.2024 22:49 Ответить
Понятно ботоферма... нам нах.. не треба Натівських військ в Україні... ми самі тут все зробимо...
Оця х..ня знищить державу тільки ви поймете коли вже буде жоп..а і буде вже пізно
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26.05.2024 23:22 Ответить
Неадеквашка,злізай з пропуканого дивана і з "голки" Міші Подоляка під назвою телемарафон і гайда до мене в підрозділ,нам двох бійців не вистачає,навчу тебе з "Покемона" іранські газонокосілки гасити.Мій нік,то мій позивний,відомий ще з 15 року,при бажанні знайдеш.Хоча судячи з твоїх дописів,тебе психіатр на ТЦК комісував.
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26.05.2024 23:49 Ответить
зебіл вже сказва- не тре ба
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26.05.2024 17:44 Ответить
зе-гниди проти й путєн проти, так шо - вибачайте...
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26.05.2024 17:46 Ответить
Макрон вже прикрив...
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26.05.2024 17:59 Ответить
Це що, натяк на те, що Львів і західну частину можуть взяти до НАТО? Тоді навіщо попередник морочив нам голову, що в НАТО буде вся країна? Так би і записав і всіх діл.
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26.05.2024 18:15 Ответить
Вони б могли б і в Украіну залітати і лупити кацапів на передку
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26.05.2024 18:36 Ответить
...зараз відбуваються вибори до Європарламенту...
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26.05.2024 18:44 Ответить
Таке враження що санкції накладені на Україну, зброї практично не дають, якщо дають то нею не можна стріляти по Московії.
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26.05.2024 19:55 Ответить
Могли б!!! Але не будуть!!!
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26.05.2024 21:18 Ответить
 
 