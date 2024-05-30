Украина не может получить около 50% снарядов в рамках инициативы Чехии из-за их низкого качества, - FT

Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), являющаяся одним из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, объяснила задержку с поставкой боеприпасов в рамках чешской инициативы в Украину тем, что почти половина из них оказались низкого качества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Глава CSG Михал Стрнад сообщил, что возглавляемая Чехией инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева начнет поставлять снаряды в июне.

По его словам, около 50% запасов, которые его компания приобрела по поручению чешского правительства в Африке и Азии, оказались некачественными, и перед отправкой в Украину нуждаются в доработке.

Для некоторых снарядов CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

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Стрнад отметил, что на фоне роста цен с такими деталями возникают "большие проблемы".

В то же время чешская инициатива остается "на ходу", и CSG намерена доставить назначенную ей часть поставок, отмечает Financial Times.

Глава CSG отметил, что война в Украине способствовала росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно было приобрести за пределами ЕС, тогда как в самой Европе необходимых боеприпасов не было.

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По словам главы компании, заказы у европейских производителей боеприпасов были расписаны на восемь лет вперед, даже несмотря на то, что все они увеличивают производственные мощности.

Даже если бы война в Украине завершилась прямо сейчас, "впереди нас ждет огромная работа по пополнению стратегических запасов стран Н

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АТО", добавил Стрнад.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.