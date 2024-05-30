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боеприпасы (2283) Чехия (1659)

Украина не может получить около 50% снарядов в рамках инициативы Чехии из-за их низкого качества, - FT

Куплені снаряди для України виявилися неякісними

Чешская компания Czechoslovak Group (CSG), являющаяся одним из крупнейших поставщиков боеприпасов в Центральной Европе, объяснила задержку с поставкой боеприпасов в рамках чешской инициативы в Украину тем, что почти половина из них оказались низкого качества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Глава CSG Михал Стрнад сообщил, что возглавляемая Чехией инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Киева начнет поставлять снаряды в июне.

По его словам, около 50% запасов, которые его компания приобрела по поручению чешского правительства в Африке и Азии, оказались некачественными, и перед отправкой в Украину нуждаются в доработке.

Для некоторых снарядов CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.

Читайте также: Только четыре страны отправили деньги на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы, - министр обороны Чернохова

Стрнад отметил, что на фоне роста цен с такими деталями возникают "большие проблемы".

В то же время чешская инициатива остается "на ходу", и CSG намерена доставить назначенную ей часть поставок, отмечает Financial Times.

Глава CSG отметил, что война в Украине способствовала росту цен на ограниченное количество снарядов, которые можно было приобрести за пределами ЕС, тогда как в самой Европе необходимых боеприпасов не было.

Читайте также: Первая партия снарядов для Украины по инициативе Чехии поступит Киеву в июне, - премьер Фиала

По словам главы компании, заказы у европейских производителей боеприпасов были расписаны на восемь лет вперед, даже несмотря на то, что все они увеличивают производственные мощности.

Даже если бы война в Украине завершилась прямо сейчас, "впереди нас ждет огромная работа по пополнению стратегических запасов стран Н

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон строит в США завод, который будет производить 155-мм боеприпасы для Украины, - NYT

АТО", добавил Стрнад.

Чешская инициатива по закупке боеприпасов для Украины

На Мюнхенской конференции по безопасности в феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его государство нашло для Украины сотни тысяч снарядов, но проект нуждается в финансировании. Он призвал союзников помочь собрать деньги на закупку оружия. Ряд стран откликнулись и внесли свой вклад в инициативу Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Всего к идее Праги присоединились почти 20 стран.

Ранее сообщалось, что Чехия заключила контракт на первые 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над получением еще 300 тысяч единиц.

Страны-партнеры планируют до конца 2024 года отправить Украине полмиллиона боеприпасов в рамках чешской инициативы.
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Топ комментарии
+14
Ну добре - зі снарядами дефіцит у всьому світі. Але ж далекобійні ракети є ? Ну так компенсуйте ними. Давайте балістику та крилаті. І знімайте заборону на використання поза межами України.
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30.05.2024 14:26
+13
поживемо-побачимо, більше цікавить як там справи з ініціативами Пересидента
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30.05.2024 14:22
+9
** вашу мать! Лучше бы ***** на них сразу напал,там вообще ни к чему не готовы. Бери голыми руками лохов
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30.05.2024 14:31
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Правила форума Совет форумчан
Чеська ініціатива щось не прогресує, наразі ще ні одного снаряду.
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30.05.2024 14:20 Ответить
поживемо-побачимо, більше цікавить як там справи з ініціативами Пересидента
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30.05.2024 14:22 Ответить
з вашого коментаря виходить що Чехія не передавала Україні ніколи снаряди?
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30.05.2024 14:34 Ответить
у кацапів сняряди купували ?
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30.05.2024 16:25 Ответить
Ну це просто треш і угар...

А перевірити перш ніж купляти не пробували???
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30.05.2024 14:24 Ответить
Просто візуально проінспектувати. Ну і провести тестове випробування.

Ви завжди товар у коробці купуєте і не вимагаєте перевірки?
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30.05.2024 16:01 Ответить
Ну ось - і отримали проблему

А в якому стані ці снаряди можна лише здогадуватися. Я не виключаю навіть корозії, яку можна легко побачити. Або механічних пошкоджень. Або відсутності ззовні окремих компонентів.
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30.05.2024 16:32 Ответить
Ага, наждачкою )) От чехи зараз цим і займаються
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30.05.2024 16:49 Ответить
Та вони не можуть поставити снаряди по причині некомплекту в **********. Відсутність на снарядах ведучого мідного пояска, котрий свого часу зняли із снаряда і здали на металобрухт. Або підривник-детонатор є,вибухівка є, гільза з капсулем та пороховим зарядом є а от корпус снаряда продали колишні власники на металобрухт. Або відсутній пороховий заряд в гільзі бо пішов на феєрверки
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30.05.2024 15:38 Ответить
Слово « доставити» російщина… потрібно писати привезти…
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31.05.2024 04:21 Ответить
Ну добре - зі снарядами дефіцит у всьому світі. Але ж далекобійні ракети є ? Ну так компенсуйте ними. Давайте балістику та крилаті. І знімайте заборону на використання поза межами України.
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30.05.2024 14:26 Ответить
Одна ракета вирішить набагато більше чим десяток снарядів, тим більше що у нас по словам військових недостатньо арти навіть якщо отримаємо багато снарядів, і командири змушені вибирати пріорітети... А ще передана натівська артилерія не розрахована на велику інтенсивність вогню...
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30.05.2024 14:31 Ответить
Саме так
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30.05.2024 14:59 Ответить
У американців на озброєнні є гаубиці калібру 8 дюймів. Вони на складах а їхні снаряди підходять до САУ ПІОН
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30.05.2024 15:47 Ответить
У американців на озброєнні 2600 літаків але 50 ми випрошуємо 2 рік в Данії, Нідерландів і Норвегії, причому датчани уже більшу частину продали по запиту штатів Аргентині
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30.05.2024 16:26 Ответить
Та у них і петріотів запас теж пристойний. Принаймні, пускових точно. Деякі називають цифру у 1000 одиниць (пускових). А ми змушені європейців смикати.

До речі, до тих пускових ми могли б пришпандьорити радари від буків, наприклад. Прецеденти вже були.
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30.05.2024 16:35 Ответить
Щось мені здається умовно "підходять".
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30.05.2024 16:31 Ответить
пакістанські хоч трохи кращі за індійські?
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30.05.2024 14:27 Ответить
Однакове гидотне зберігання.
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30.05.2024 14:36 Ответить
Азіати, сер...
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30.05.2024 14:59 Ответить
та навіть якщл іх зберігати у бархатному пеналі, то все одно від того вони кращі не стануть.
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30.05.2024 15:03 Ответить
тропіки - мусони - сирість - пліснява, яка сжирає нитроцелюлозу
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30.05.2024 16:27 Ответить
скоріше за все нестабільна якість порохів, або розміднювач ******* з пострілів.
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30.05.2024 16:58 Ответить
БЕЗ УДМУРТІВ ТУТ НЕ ОБІЙШЛОСЯ..... ЗАВЖДИ ПОТРІБНО МАТИ УВАГУ ДО РУКИ КРЕМЛЯ
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30.05.2024 14:30 Ответить
Не потрібно було Павелу оголошувати про ту справу; потрібно було таємно її просунути, ІМНО. Бо в ту ініціативу, ІМНО, втрутились касапи з своїми шпигунами.
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30.05.2024 14:31 Ответить
ну да, російська розвідка покладається лише на відкриті джерела)) ну і без відкритості і постійного нагадування в новинах фіг би чехам хтось скинувся.
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30.05.2024 15:57 Ответить
Можливо, купляли неосвідчені цивільні + / або в них є свої європейські "решали/бариги".
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30.05.2024 14:31 Ответить
За його словами, близько 50% запасів, які його компанія придбала за дорученням чеського уряду в Африці та Азії, виявилися неякісними, і перед відправленням до України потребують доопрацювання Джерело:

Добре хоч так. А то б відправили нам, а ви на місці тестуйте, доопрацьовуйте, проводите випробування...
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30.05.2024 14:31 Ответить
** вашу мать! Лучше бы ***** на них сразу напал,там вообще ни к чему не готовы. Бери голыми руками лохов
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30.05.2024 14:31 Ответить
выступление Ходорковского в Германии - попытка достучаться
https://www.youtube.com/watch?v=pdpHwrVFG-Q
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30.05.2024 14:35 Ответить
Більше схоже на саботаж. Де штрафні санкції до афріканських країн продавших непотріб? Чи все погоджено із Дермаком-Шмиргальом
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30.05.2024 14:47 Ответить
Десь так і є. Чеські копання за дорученням чеського уряду домовилися з нашою владою, щоб вони домовилися з країнами Африки та Азії, щоб вони поставили чеській компанії за дорученням чеського уряду неякісні снаряди.
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30.05.2024 15:15 Ответить
"За словами очільника компанії, замовлення у європейських виробників *********** були розписані на вісім років наперед..." --- а що, десь у Європі також йде така кривава війна як в Україні?? То може вони вам (Європі) зараз не настільки потрібні як в Україні?? ((
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30.05.2024 14:50 Ответить
Де снаряди купували, на Малой Арнаутской?
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30.05.2024 14:52 Ответить
Прокол за проколом
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30.05.2024 15:37 Ответить
Вірю, що Чехи таки зроблять те, що пообіцяли, доведуть справу до потрібного рішення
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30.05.2024 16:10 Ответить
то, давайте інші 50%.
а з тими, самі *******. ви ж їх купували.
строк, вам, до осені!
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30.05.2024 16:11 Ответить
Снаряди хіба не з Турції, як говорили раніше? Султана ердогана перекупив сцар московський?
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30.05.2024 16:16 Ответить
Краще так ніж вони будуть рвати стволи...
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30.05.2024 16:19 Ответить
Похоже, что все руконемытые свой хлам попытаются сбагрить чехам для того, что бы им было чем заняться в свободное время.
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30.05.2024 16:35 Ответить
Намедни группа сенаторов встречалась с руководством Тайваня, обещали завалить их оружием, один выступая сказал "Тайвань получит самое современное и лучшее американское оружие, не то что мы даём Украине", как говорится карты на стол, играем в открытую.
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30.05.2024 16:55 Ответить
Правительство США намерено поставлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, как Украине. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе. (с)
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30.05.2024 17:00 Ответить
А буде як з афганістаном, нехай постачають, спочатку наводнили кнр виробництвами електроніки, а після захоплення тайваню ті ще будуть мати новітні зразки американської техніки..
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30.05.2024 17:39 Ответить
треба у північної кореї закупляти там якість вище)
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30.05.2024 17:36 Ответить
Разом з міфом про другу армію світу війна в Україні знруйнувала ще один міф. Про велич і могутність Західної промисловості. Боюсь що у разі глобальної війни Китая з США переможець зовсім неочевидний.
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30.05.2024 20:45 Ответить
очевидно що китай
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31.05.2024 01:25 Ответить
А куда спішити заходу і США, у них все норм.
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31.05.2024 08:32 Ответить
Таке враження, що в цьому світі головне надувати щоки. на ділі все фількіна грамота...
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30.05.2024 21:33 Ответить
А клоун в президенти це не фількина грамота ?! Все набагато простіше, дурні повинні страждати допоки не порозумнішають, а вони не розумнішають.
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31.05.2024 08:30 Ответить
 
 