Україна не може отримати близько 50% снарядів у рамках ініціативи Чехії через низьку якість, - FT

Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), яка є одним із найбільших постачальників боєприпасів у Центральній Європі, пояснила затримку з постачанням боєприпасів в рамках чеської ініціативи в Україну тим, що майже половина з них виявилися низької якості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Очільник CSG Міхал Стрнад повідомив, що очолювана Чехією ініціатива із закупівлі артилерійських боєприпасів для Києва почне поставляти снаряди в червні.

За його словами, близько 50% запасів, які його компанія придбала за дорученням чеського уряду в Африці та Азії, виявилися неякісними, і перед відправленням до України потребують доопрацювання.

Для деяких снарядів CSG змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

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Стрнад зазначив, що на тлі зростання цін із такими деталями виникають "великі проблеми".

Водночас чеська ініціатива залишається "на ходу", і CSG має намір доставити призначену їй частину поставок, наголошує Financial Times.

Глава CSG зауважив, що війна в Україні сприяла зростанню цін на обмежену кількість снарядів, які можна було придбати за межами ЄС, тоді як у самій Європі необхідних боєприпасів не було.

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За словами очільника компанії, замовлення у європейських виробників боєприпасів були розписані на вісім років наперед, навіть попри те, що усі вони збільшують виробничі потужності.

Навіть якби війна в Україні завершилася прямо зараз, "попереду нас чекає величезна робота з поповнення стратегічних запасів країн НАТО", додав Стрнад.

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

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