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Україна не може отримати близько 50% снарядів у рамках ініціативи Чехії через низьку якість, - FT

Куплені снаряди для України виявилися неякісними

Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), яка є одним із найбільших постачальників боєприпасів у Центральній Європі, пояснила затримку з постачанням боєприпасів в рамках чеської ініціативи в Україну тим, що майже половина з них виявилися низької якості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Очільник CSG Міхал Стрнад повідомив, що очолювана Чехією ініціатива із закупівлі артилерійських боєприпасів для Києва почне поставляти снаряди в червні.

За його словами, близько 50% запасів, які його компанія придбала за дорученням чеського уряду в Африці та Азії, виявилися неякісними, і перед відправленням до України потребують доопрацювання.

Для деяких снарядів CSG змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тільки чотири країни відправили гроші на закупівлю боєприпасів для України у межах чеської ініціативи, - міністр оборони Чернохова

Стрнад зазначив, що на тлі зростання цін із такими деталями виникають "великі проблеми".

Водночас чеська ініціатива залишається "на ходу", і CSG має намір доставити призначену їй частину поставок, наголошує Financial Times.

Глава CSG зауважив, що війна в Україні сприяла зростанню цін на обмежену кількість снарядів, які можна було придбати за межами ЄС, тоді як у самій Європі необхідних боєприпасів не було.

Читайте також: Перша партія снарядів для України за ініціативою Чехії надійде Києву в червні, - прем’єр Фіала

За словами очільника компанії, замовлення у європейських виробників боєприпасів були розписані на вісім років наперед, навіть попри те, що усі вони збільшують виробничі потужності.

Навіть якби війна в Україні завершилася прямо зараз, "попереду нас чекає величезна робота з поповнення стратегічних запасів країн НАТО", додав Стрнад.

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України

На Мюнхенській конференції з безпеки у лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Він закликав союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Низка країн відгукнулася та зробила свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ. Загалом до ідеї Праги долучилися майже 20 країн.

Раніше повідомлялося, що Чехія уклала контракт на перші 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й працює над отриманням ще 300 тисяч одиниць.

Країни-партнери планують до кінця 2024 року надіслати Україні пів мільйона боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Також читайте: Пентагон будує у США завод, який вироблятиме 155-мм боєприпаси для України, - NYT

Автор: 

боєприпаси (2269) Чехія (1612)


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Топ коментарі
+14
Ну добре - зі снарядами дефіцит у всьому світі. Але ж далекобійні ракети є ? Ну так компенсуйте ними. Давайте балістику та крилаті. І знімайте заборону на використання поза межами України.
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30.05.2024 14:26
+13
поживемо-побачимо, більше цікавить як там справи з ініціативами Пересидента
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30.05.2024 14:22
+9
** вашу мать! Лучше бы ***** на них сразу напал,там вообще ни к чему не готовы. Бери голыми руками лохов
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30.05.2024 14:31
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Чеська ініціатива щось не прогресує, наразі ще ні одного снаряду.
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30.05.2024 14:20 Відповісти
поживемо-побачимо, більше цікавить як там справи з ініціативами Пересидента
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30.05.2024 14:22 Відповісти
з вашого коментаря виходить що Чехія не передавала Україні ніколи снаряди?
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30.05.2024 14:34 Відповісти
у кацапів сняряди купували ?
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30.05.2024 16:25 Відповісти
Ну це просто треш і угар...

А перевірити перш ніж купляти не пробували???
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30.05.2024 14:24 Відповісти
Просто візуально проінспектувати. Ну і провести тестове випробування.

Ви завжди товар у коробці купуєте і не вимагаєте перевірки?
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30.05.2024 16:01 Відповісти
Ну ось - і отримали проблему

А в якому стані ці снаряди можна лише здогадуватися. Я не виключаю навіть корозії, яку можна легко побачити. Або механічних пошкоджень. Або відсутності ззовні окремих компонентів.
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30.05.2024 16:32 Відповісти
Ага, наждачкою )) От чехи зараз цим і займаються
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30.05.2024 16:49 Відповісти
Та вони не можуть поставити снаряди по причині некомплекту в **********. Відсутність на снарядах ведучого мідного пояска, котрий свого часу зняли із снаряда і здали на металобрухт. Або підривник-детонатор є,вибухівка є, гільза з капсулем та пороховим зарядом є а от корпус снаряда продали колишні власники на металобрухт. Або відсутній пороховий заряд в гільзі бо пішов на феєрверки
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30.05.2024 15:38 Відповісти
Слово « доставити» російщина… потрібно писати привезти…
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31.05.2024 04:21 Відповісти
Ну добре - зі снарядами дефіцит у всьому світі. Але ж далекобійні ракети є ? Ну так компенсуйте ними. Давайте балістику та крилаті. І знімайте заборону на використання поза межами України.
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30.05.2024 14:26 Відповісти
Одна ракета вирішить набагато більше чим десяток снарядів, тим більше що у нас по словам військових недостатньо арти навіть якщо отримаємо багато снарядів, і командири змушені вибирати пріорітети... А ще передана натівська артилерія не розрахована на велику інтенсивність вогню...
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30.05.2024 14:31 Відповісти
Саме так
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30.05.2024 14:59 Відповісти
У американців на озброєнні є гаубиці калібру 8 дюймів. Вони на складах а їхні снаряди підходять до САУ ПІОН
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30.05.2024 15:47 Відповісти
У американців на озброєнні 2600 літаків але 50 ми випрошуємо 2 рік в Данії, Нідерландів і Норвегії, причому датчани уже більшу частину продали по запиту штатів Аргентині
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30.05.2024 16:26 Відповісти
Та у них і петріотів запас теж пристойний. Принаймні, пускових точно. Деякі називають цифру у 1000 одиниць (пускових). А ми змушені європейців смикати.

До речі, до тих пускових ми могли б пришпандьорити радари від буків, наприклад. Прецеденти вже були.
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30.05.2024 16:35 Відповісти
Щось мені здається умовно "підходять".
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30.05.2024 16:31 Відповісти
пакістанські хоч трохи кращі за індійські?
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30.05.2024 14:27 Відповісти
Однакове гидотне зберігання.
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30.05.2024 14:36 Відповісти
Азіати, сер...
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30.05.2024 14:59 Відповісти
та навіть якщл іх зберігати у бархатному пеналі, то все одно від того вони кращі не стануть.
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30.05.2024 15:03 Відповісти
тропіки - мусони - сирість - пліснява, яка сжирає нитроцелюлозу
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30.05.2024 16:27 Відповісти
скоріше за все нестабільна якість порохів, або розміднювач ******* з пострілів.
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30.05.2024 16:58 Відповісти
БЕЗ УДМУРТІВ ТУТ НЕ ОБІЙШЛОСЯ..... ЗАВЖДИ ПОТРІБНО МАТИ УВАГУ ДО РУКИ КРЕМЛЯ
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30.05.2024 14:30 Відповісти
Не потрібно було Павелу оголошувати про ту справу; потрібно було таємно її просунути, ІМНО. Бо в ту ініціативу, ІМНО, втрутились касапи з своїми шпигунами.
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30.05.2024 14:31 Відповісти
ну да, російська розвідка покладається лише на відкриті джерела)) ну і без відкритості і постійного нагадування в новинах фіг би чехам хтось скинувся.
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30.05.2024 15:57 Відповісти
Можливо, купляли неосвідчені цивільні + / або в них є свої європейські "решали/бариги".
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30.05.2024 14:31 Відповісти
За його словами, близько 50% запасів, які його компанія придбала за дорученням чеського уряду в Африці та Азії, виявилися неякісними, і перед відправленням до України потребують доопрацювання Джерело:

Добре хоч так. А то б відправили нам, а ви на місці тестуйте, доопрацьовуйте, проводите випробування...
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30.05.2024 14:31 Відповісти
** вашу мать! Лучше бы ***** на них сразу напал,там вообще ни к чему не готовы. Бери голыми руками лохов
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30.05.2024 14:31 Відповісти
выступление Ходорковского в Германии - попытка достучаться
https://www.youtube.com/watch?v=pdpHwrVFG-Q
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30.05.2024 14:35 Відповісти
Більше схоже на саботаж. Де штрафні санкції до афріканських країн продавших непотріб? Чи все погоджено із Дермаком-Шмиргальом
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30.05.2024 14:47 Відповісти
Десь так і є. Чеські копання за дорученням чеського уряду домовилися з нашою владою, щоб вони домовилися з країнами Африки та Азії, щоб вони поставили чеській компанії за дорученням чеського уряду неякісні снаряди.
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30.05.2024 15:15 Відповісти
"За словами очільника компанії, замовлення у європейських виробників *********** були розписані на вісім років наперед..." --- а що, десь у Європі також йде така кривава війна як в Україні?? То може вони вам (Європі) зараз не настільки потрібні як в Україні?? ((
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30.05.2024 14:50 Відповісти
Де снаряди купували, на Малой Арнаутской?
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30.05.2024 14:52 Відповісти
Прокол за проколом
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30.05.2024 15:37 Відповісти
Вірю, що Чехи таки зроблять те, що пообіцяли, доведуть справу до потрібного рішення
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30.05.2024 16:10 Відповісти
то, давайте інші 50%.
а з тими, самі *******. ви ж їх купували.
строк, вам, до осені!
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30.05.2024 16:11 Відповісти
Снаряди хіба не з Турції, як говорили раніше? Султана ердогана перекупив сцар московський?
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30.05.2024 16:16 Відповісти
Краще так ніж вони будуть рвати стволи...
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30.05.2024 16:19 Відповісти
Похоже, что все руконемытые свой хлам попытаются сбагрить чехам для того, что бы им было чем заняться в свободное время.
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30.05.2024 16:35 Відповісти
Намедни группа сенаторов встречалась с руководством Тайваня, обещали завалить их оружием, один выступая сказал "Тайвань получит самое современное и лучшее американское оружие, не то что мы даём Украине", как говорится карты на стол, играем в открытую.
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30.05.2024 16:55 Відповісти
Правительство США намерено поставлять Тайваню новейшие и передовые системы вооружений, а не старое оружие, как Украине. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол на пресс-конференции по итогам встречи с главой администрации Тайваня Лай Циндэ в Тайбэе. (с)
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30.05.2024 17:00 Відповісти
А буде як з афганістаном, нехай постачають, спочатку наводнили кнр виробництвами електроніки, а після захоплення тайваню ті ще будуть мати новітні зразки американської техніки..
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30.05.2024 17:39 Відповісти
треба у північної кореї закупляти там якість вище)
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30.05.2024 17:36 Відповісти
Разом з міфом про другу армію світу війна в Україні знруйнувала ще один міф. Про велич і могутність Західної промисловості. Боюсь що у разі глобальної війни Китая з США переможець зовсім неочевидний.
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30.05.2024 20:45 Відповісти
очевидно що китай
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31.05.2024 01:25 Відповісти
А куда спішити заходу і США, у них все норм.
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31.05.2024 08:32 Відповісти
Таке враження, що в цьому світі головне надувати щоки. на ділі все фількіна грамота...
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30.05.2024 21:33 Відповісти
А клоун в президенти це не фількина грамота ?! Все набагато простіше, дурні повинні страждати допоки не порозумнішають, а вони не розумнішають.
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31.05.2024 08:30 Відповісти
 
 