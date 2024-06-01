Силы обороны отразили атаку врага вблизи Липцев, на Сиверском направлении продолжаются 5 боестолкновений, - Генштаб
За минувшие сутки на фронте в Украине произошло 105 боевых столкновений. С начала текущих суток, 1 июня 20214 года, на фронте уже произошло 20 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по Украине
Как отмечается, в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе - и с территории Российской Федерации, четыре ракетных удара с применением восьми ракет, 57 авиаударов с применением 70 КАБов, задействовал 1303 дрона-камикадзе, из них - девять шахедов, 15 ланцетов и 1279 fpv-дронов, совершил почти 3800 обстрелов из различных типов вооружения, в том числе - 120 с применением реактивных систем залпового огня.
За минувшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два места скопления личного состава, четыре пункта управления, две артиллерийские системы противника, средство ПВО, район сосредоточения военной техники и две базы горюче-смазочных материалов.
Также Генштаб напоминает, что в ночь на 1 июня 2024 года российские захватчики нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".
Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов, а именно: 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС - районы пусков Саратовская область и акватория Каспийского моря российской федерации; четыре баллистические ракеты "Искандер-М" и одну крылатую ракету "Искандер-К" с временно оккупированного Россией Крыма; 10 крылатых ракет "Калибр" - из акватории Черного моря; три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 - из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области; а также 47 ударных БПЛА типа "Shahed" - из района Приморско-Ахтарска российской федерации.
В результате противовоздушного боя нашими защитниками сбито 81 воздушную цель, среди которых - 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, четыре крылатые ракеты "Калибр", одна крылатая ракета "Искандер-К" и 46 ударных БПЛА типа "Shahed".
Обстановка с начала суток
Генштаб также информирует, что с начала этих суток уже произошло 20 боевых столкновений. Захватчики осуществили четыре авиационных удара с применением семи КАБов, 92 раза атаковали дронами-камикадзе, применив 47 шахедов и 45 fpv-дронов, почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из разных типов вооружения.
Ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении с начала суток нашими воинами отражена одна атака противника вблизи Липцев. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи.
За вчерашние сутки, по уточненным данным, враг потерял на этом направлении 126 оккупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Трем артиллерийским системам противника нанесены повреждения.
На Купянском направлении российские оккупанты один раз атаковали в районе Дружелюбовки. Понесли потери и отошли.
За минувшие сутки на этом направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 79 человек. Уничтожен один танк Т-80 и поврежден автомобиль.
Обстановка на Востоке
На Сиверском направлении в настоящее время продолжаются пять боевых столкновений неподалеку от Раздолевки и Ивано-Дарьевки. Потерь наших позиций не допущено. Ситуация контролируемая.
На Краматорском направлении с начала суток отбита одна попытка противника продвинуться в районе Клещиевки. Подразделения Сил обороны сдерживают натиск, на отдельных направлениях усиливают позиции.
На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.
На Кураховском направлении продолжаются шесть боев вблизи Георгиевки, Константиновки и Водяного. Ситуация напряженная, но остается под контролем наших защитников.
Обстановка на Юге
На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе Работино. Потерь позиций не допущено.
На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.
Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки.
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Про це увечері 31 травня повідомив комбат ОБУБАС Роберт Бровді ("Мадяр"). Він записав https://t.me/robert_magyar/868 відеозвернення на в'їзді до села Липці, де рашистські війська намагаються прорвати українську оборону.
"Птахи Мадяра"... там, де ми потрібні. Липці. Смуга 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія", козаки якої героїчно стоять на шляху ворога у напрямку Харкова", - повідомив Мадяр. Він також звернувся до російських окупантів, які намагаються наступати на Харків, та порадив їм "готуватися".
Комбат також повідомив, що за останні два тижні рашисти скинули на Липці та околиці близько 250 керованих авіабомб КАБ кожна вагою 500 кг. "Знаєте, як це зупинити? Так само, як і в Кринках, - потрібно добро і один єдиний залп тим, що є на озброєнні ЗСУ.", - сказав Мадяр.
Зазначимо, що донедавна "Птахи Мадяра" тримали оборону на українському плацдармі в районі Кринок на Херсонщині. За допомогою ударних БПЛА вони знищили величезну кількість техніки та живої сили окупаційної армії рф, тримаючи ворога у страху.
а їх не меншає , на жаль !!
Потрібно гатити по скупченню цих тарганів на росісі , щоби вони до нас
і носа свого не сунули 😡