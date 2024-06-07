Макрон подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира: Важный этап, чтобы выстроить долгосрочный мир

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о своем участии в Глобальном саммите мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом он сообщил в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению французского лидера, саммит мира будет важным этапом, чтобы выстроить долгосрочный мир. Кроме этого, Макрон заявил, что планирует осуществить визит в Украину.

"Я буду в Швейцарии, я приеду в Украину. Я считаю, что саммит, который состоится в Швейцарии, будет важным этапом, чтобы выстроить долгосрочный мир. Надеюсь, что участие будет как можно более широким", - сказал политик.

Макрон также выразил надежду, что на двухдневной конференции будет очерчена основа долгосрочного мира, продовольственной и ядерной безопасности.

"Чтобы мы смогли четко определить этот процесс во времени, четко понять дальнейшие этапы", - сказал Макрон.

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Глобальный саммит мира

Напомним, правительство Швейцарии планирует 15-16 июня провести двухдневную конференцию, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Однако, как отметил ранее канцлер Германии Олаф Шольц, во время Глобального саммита мира не будут обсуждать процесс окончания войны.

К участию в первом саммите мира был приглашен ряд стран со всех континентов. Однако, как заявлял министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, участия России в этом мероприятии пока не предвидится.

Известно о 107 странах и международных организациях, которые примут участие в Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии.

Добавим, что США на конференции будут представлять вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.