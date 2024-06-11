Суд оставил экс-президента "Мотор Січі" Богуслаева под стражей до 19 июля

Киевский апелляционный суд оставил под стражей экс-президента "Мотор Січі" Вячеслава Богуслаева без права на залог до 19 июля 2024 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Адвокат Руслан Волынец рассказал, что прокурор, несмотря на завершение расследования, просил оставить меру пресечения в силе из-за рисков: влияния на свидетелей, побега за границу, уничтожения или искажения доказательств, продолжения совершения преступления. Из них суд поддержал первые два.

"Прогнозируемо, продлили (меру пресечения. - Ред.). Хотя на самом деле по "побегу за границу", простой, логичный вопрос. Говорю судьям, вот у нас сейчас заседания проходят раз в месяц, бывает два раза. У нас там, условно, 40 томов дела, 50 свидетелей. То есть это до приговора, ну, в лучшем случае, года три, а то и все пять. А зачем ему (Богуслаеву. - Ред.) сейчас убегать? Если бы он знал, что завтра его могут посадить на 15 лет и он убегает - это логично. Он понимает, что приговор будет через три или пять лет. Ходи себе, судись, доказывай. Так зачем ему сейчас бежать?", - сказал защитник.

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Волынец добавил, что адвокаты вместе с Богуслаевым почти ознакомились с доказательствами по делу.

"Со свидетелями сейчас ситуация вышла уже за пределы устоявшейся практики. Риск воздействия на свидетелей, его снимают, как правило, когда следствие заканчивается и дело передается в суд. Иначе, это замкнутый круг. Свидетелей будут допрашивать года через два, и все это время человек сидит (в неволе - ред.). Мы в суде предлагали: давайте сначала свидетелей допросим, а потом исследовать доказательства будем. Прокурор возразил, суд поддержал, пока у нас такая ситуация", - добавил он.

Следующее судебное заседание по делу Богуслаева состоится в начале июля.

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Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года председателя правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Січ" Вячеслава Богуслаева задержали правоохранители.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе на РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Впоследствии Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экс-президента АО "Мотор Січ"

19 февраля суд оставил Богуслаева под стражей до 18 апреля без права на залог.

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