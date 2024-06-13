Прощание с военнослужащей и активисткой Шурой Рязанцевой (Ялтой) состоится 14 июня в Киеве

Церемония прощания с военной и активисткой Александрой Рязанцевой (Ялтой) состоится в пятницу, 14 июня, в Киеве.

Об этом на фейсбук-странице сообщила ее сестра Валерия Рязанцева, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в 12:00 в Михайловском соборе начнется отпевание, после чего в 13:30 состоится прощание на Майдане Независимости.

Похоронят защитницу на Берковецком кладбище в 16:00.

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Напомним, о смерти военнослужащей Шуры Рязанцевой (Ялты) 11 июня сообщила ее сестра Валерия.

По данным пресс-службы 78-го отдельного десантно-штурмового полка (ОДШП), где служила Александра, она умерла от сердечной недостаточности в больнице Житомира.

Что известно о погибшей защитнице Александре Рязанцевой (Ялту)?

Шура Рязанцева - уроженка Крыма. В 2014 году принимала активное участие в Революции достоинства. После незаконной аннексии Крыма Россией Александра уехала на родину, где в марте 2014 года ее пять дней продержали в плену оккупационные власти.

В мирной жизни работала стилисткой и художницей по костюмам, в частности на телеканале "Интер", в Студии "Квартал 95", на шоу "Орел и решка", телеканале "Украина".

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В первый день полномасштабного вторжения "Ялта" пошла в военкомат в Киеве, впоследствии вступила в подразделение теробороны, а в последние месяцы проходила службу в новом военном подразделении при Десантно-штурмовых войсках.

Неделю назад, 2 июня, Шуре Рязанцевой исполнилось 40 лет.

В 2022 году Цензор.НЕТ брал у нее интервью: Шура Рязанцева: "Когда-то я была стилистом "95 квартала" и одевала Зеленского. Теперь - только мечтаю заехать на танке в Крым".