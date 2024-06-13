Прощання із військовослужбовицею та активісткою Шурою Рязанцевою (Ялтою) відбудеться 14 червня у Києві

Церемонія прощання з військовою та активісткою Олександрою Рязанцевою (Ялтою) відбудеться у п'ятницю, 14 червня, у Києві.

Про це на фейсбук-сторінці повідомила її сестра Валерія Рязанцева, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, о 12:00 в Михайлівському соборі розпочнеться відспівування, після чого о 13:30 відбудеться прощання на Майдані Незалежності.

Поховають захисницю на Берковецькому кладовищі о 16:00.

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Нагадаємо, про смерть військовослужбовиці Шури Рязанцевої (Ялти) 11 червня повідомила її сестра Валерія.

За даними пресслужби 78-го окремого десантно-штурмового полку (ОДШП), де служила Олександра, вона померла від серцевої недостатності в лікарні Житомира.

Що відомо про загиблу захисницю Олександру Рязанцеву (Ялту)?

Шура Рязанцева - уродженка Криму. У 2014 році брала активну участь у Революції гідності. Після незаконної анексії Криму Росією Олександра поїхала на батьківщину, де в березні 2014 року її п’ять днів протримала в полоні окупаційна влада.

У мирному житті працювала стилісткою і художницею з костюмів, зокрема на телеканалі "Інтер", в Студії "Квартал 95", на шоу "Орел і решка", телеканалі "Україна".

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У перший день повномасштабного вторгнення Ялта пішла до військкомату в Києві, згодом вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці проходила службу в новому військовому підрозділі при Десантно-штурмових військах.

Тиждень тому, 2 червня, Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років.

У 2022 році Цензор.НЕТ брав у неї інтерв'ю: Шура Рязанцева: "Колись я була стилістом "95 кварталу" і вдягала Зеленського. Тепер - лише мрію заїхати на танку в Крим".