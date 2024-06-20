ВР может ввести переаттестацию для сотрудников НАБУ, - глава антикоррупционного комитета Радина

Верховная Рада может ввести переаттестацию для сотрудников Национального антикоррупционного бюро, подобную переаттестации служащих Бюро экономической безопасности.

Об этом LIGA.net сообщила председатель парламентского комитета по антикоррупционной политике, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что новый закон о перезагрузке БЭБ, в частности, предусматривает переаттестацию сотрудников ведомства.

Читайте также: Кабмин обратился к партнерам относительно формирования комиссии по аудиту НАБУ. Если директора сочтут неэффективным, это основание для увольнения, - "слуга народа" Радина

В случае с БЭБ процедура происходит при участии представителей бизнес-ассоциаций, которых должны делегировать международные партнеры - чтобы гарантировать качественное проведение переаттестации, пояснила Радина.

Соответственно, нардепы могут думать о введении подобной переаттестации для сотрудников внутреннего контроля НАБУ или Второго Главного специального подразделения детективов (Д-2), отметила депутат.

По ее словам, такой аудит может понадобиться, поскольку сотрудники Д-2 фигурируют в журналистских расследованиях относительно "сливов" информации из НАБУ.

Читайте также: Детективы НАБУ не провели обыск у Чернышова по просьбе директора Бюро Кривоноса, - СМИ

"Если НАБУ не может справиться с внутренними расследованиями самостоятельно, то, возможно, нам надо ставить вопрос о переаттестации, по крайней мере подразделений, которые занимаются внутренними расследованиями", - подытожила Радина.

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

Директор НАБУ Семен Кривонос отказался прийти на заседание Комитета, где будут обсуждать слив информации из Бюро.