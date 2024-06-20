РУС
ВР может ввести переаттестацию для сотрудников НАБУ, - глава антикоррупционного комитета Радина

НАБУ

Верховная Рада может ввести переаттестацию для сотрудников Национального антикоррупционного бюро, подобную переаттестации служащих Бюро экономической безопасности.

Об этом LIGA.net сообщила председатель парламентского комитета по антикоррупционной политике, народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что новый закон о перезагрузке БЭБ, в частности, предусматривает переаттестацию сотрудников ведомства.

Читайте также: Кабмин обратился к партнерам относительно формирования комиссии по аудиту НАБУ. Если директора сочтут неэффективным, это основание для увольнения, - "слуга народа" Радина

В случае с БЭБ процедура происходит при участии представителей бизнес-ассоциаций, которых должны делегировать международные партнеры - чтобы гарантировать качественное проведение переаттестации, пояснила Радина.

Соответственно, нардепы могут думать о введении подобной переаттестации для сотрудников внутреннего контроля НАБУ или Второго Главного специального подразделения детективов (Д-2), отметила депутат.

По ее словам, такой аудит может понадобиться, поскольку сотрудники Д-2 фигурируют в журналистских расследованиях относительно "сливов" информации из НАБУ.

Читайте также: Детективы НАБУ не провели обыск у Чернышова по просьбе директора Бюро Кривоноса, - СМИ

"Если НАБУ не может справиться с внутренними расследованиями самостоятельно, то, возможно, нам надо ставить вопрос о переаттестации, по крайней мере подразделений, которые занимаются внутренними расследованиями", - подытожила Радина.

Утечка данных из НАБУ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Национальной полицией проводит обыски в НАБУ.

Впоследствии в САП прокомментировали информацию о проведении обыска у одного из сотрудников НАБУ. И отметили, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ не проводилось. Обыск осуществлялся исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ - детектива одного из подразделений.

Антикоррупционный суд разрешил САП провести обыски у экс-главы Броварской РГА Биркадзе в рамках дела о разглашении данных досудебного расследования детективом НАБУ.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование относительно возможной утечки информации.

Директор НАБУ Семен Кривонос отказался прийти на заседание Комитета, где будут обсуждать слив информации из Бюро.

+4
Рада не має бути причетною до реформ антикорупційної, бо депутати є фігурантами. Це конфлікт інтересів.
20.06.2024 19:29 Ответить
+3
Навряд, чи допоможе. Тут треба укласти угоду із ФБР. Тим паче, що НАБУ теж фінансується на американські гроші.
20.06.2024 19:24 Ответить
+3
Лучшего варианта заиметь карманных НАБУшников и не сыскать.
20.06.2024 20:12 Ответить
Всё по кругу, как ослик на мельнице. У Петруся свои неподкупные были, Зеля сейчас своих подтянет. Получай, Байден. Чтобы не трындел, что мы с коррупцией не боремся.
20.06.2024 19:24 Ответить
Навряд, чи допоможе. Тут треба укласти угоду із ФБР. Тим паче, що НАБУ теж фінансується на американські гроші.
20.06.2024 19:24 Ответить
Рада не має бути причетною до реформ антикорупційної, бо депутати є фігурантами. Це конфлікт інтересів.
20.06.2024 19:29 Ответить
всіх на нуль - ось вам і переатестація
20.06.2024 19:29 Ответить
Дійсно, хто виявився не придатний чи не ефективний, нехай йдуть воювати
20.06.2024 21:54 Ответить
А придатними чомусь виявляться друзі Єрмака і Татарова.
21.06.2024 09:39 Ответить
𝕂𝕠𝕫𝕒𝕜 𝕋𝕒𝕣𝕒𝕤
@KozakTaras2
·
19 черв.
"Нічого страшного. Хто зараз може купити бензин по 54 грн. той купить і по 60грн.", - слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк про підвищення акцизів на пальне...
20.06.2024 19:38 Ответить
Там треба все керівництво змінювати, все під ковпаком д'єрмака
20.06.2024 19:45 Ответить
Замість того, що би шукати "звідки тече", хто продався.
Та САДИТИ у ТЮРЬМУ!
Вони роблять нову ВИСТАВУ та ПЕРЕСТАНОВКУ ЛІЖОК у борделі!
20.06.2024 19:58 Ответить
Лучшего варианта заиметь карманных НАБУшников и не сыскать.
20.06.2024 20:12 Ответить
Так їх же поліграфи перевіряли, спец.перевірку проходили, тести-шмести, в ході роботи перевірки. Яка ще атестація??? плять....мої рани
20.06.2024 20:19 Ответить
переатестовуй не переатестовуй,однак туди одні п.дари налізуть.
20.06.2024 20:43 Ответить
Допоможе , як небіжчику кадило .
20.06.2024 21:18 Ответить
ВР сама "клієнт" НАБУ у повному складі!
20.06.2024 21:56 Ответить
Список ти, хто потім пройде переатестацію з ОПи вже прислали.
20.06.2024 22:35 Ответить
І це стане повним 3,14zдецем (уявної) незалежності НАБУ.
20.06.2024 23:53 Ответить
Це спецоперація Зєрмаків і Татарова, щоб підгребти під себе НАБУ й інші незручні організації.
21.06.2024 09:45 Ответить
 
 