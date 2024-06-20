УКР
ВР може ввести переатестацію для співробіників НАБУ, - голова антикорупційного комітету Радіна

НАБУ

Верховна Рада може ввести переатестацію для співробітників Національного антикорупційного бюро, подібну до переатестації службовців Бюро економічної безпеки.

Про це LIGA.net повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики, народна депутатка від Слуги народу Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що новий закон щодо перезавантаження БЕБ, зокрема, передбачає переатестацію співробітників відомства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін звернувся до партнерів щодо формування комісії з аудиту НАБУ. Якщо директора визнають неефективним - це підстава для звільнення, - "слуга народу" Радіна

У випадку з БЕБ процедура відбувається за участі представників бізнес-асоціацій, яких мають делегувати міжнародні партнери – щоб гарантувати якісне проведення переатестації, пояснила Радіна.

Відповідно, нардепи можуть думати про введення подібної переатестації для співробітників внутрішнього контролю НАБУ або Другого Головного спеціального підрозділу детективів (Д-2), зауважила депутатка.

За її словами, такий аудит може знадобитися, оскільки співробітники Д-2 фігурують у журналістських розслідуваннях щодо "зливів" інформації з НАБУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Детективи НАБУ не провели обшук у Чернишова через прохання директора Бюро Кривоноса, - ЗМІ

"Якщо НАБУ не може дати раду внутрішнім розслідуванням самостійно, то, можливо, нам треба ставити питання про переатестацію, принаймні підрозділів, які займаються внутрішніми розслідуваннями", – підсумувала Радіна.

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання Комітету, де обговорюватимуть злив інформації з Бюро.

+4
Рада не має бути причетною до реформ антикорупційної, бо депутати є фігурантами. Це конфлікт інтересів.
показати весь коментар
20.06.2024 19:29
+3
Навряд, чи допоможе. Тут треба укласти угоду із ФБР. Тим паче, що НАБУ теж фінансується на американські гроші.
показати весь коментар
20.06.2024 19:24
+3
Лучшего варианта заиметь карманных НАБУшников и не сыскать.
показати весь коментар
20.06.2024 20:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всё по кругу, как ослик на мельнице. У Петруся свои неподкупные были, Зеля сейчас своих подтянет. Получай, Байден. Чтобы не трындел, что мы с коррупцией не боремся.
показати весь коментар
20.06.2024 19:24
Навряд, чи допоможе. Тут треба укласти угоду із ФБР. Тим паче, що НАБУ теж фінансується на американські гроші.
показати весь коментар
20.06.2024 19:24
Рада не має бути причетною до реформ антикорупційної, бо депутати є фігурантами. Це конфлікт інтересів.
показати весь коментар
20.06.2024 19:29
всіх на нуль - ось вам і переатестація
показати весь коментар
20.06.2024 19:29
Дійсно, хто виявився не придатний чи не ефективний, нехай йдуть воювати
показати весь коментар
20.06.2024 21:54
А придатними чомусь виявляться друзі Єрмака і Татарова.
показати весь коментар
21.06.2024 09:39
𝕂𝕠𝕫𝕒𝕜 𝕋𝕒𝕣𝕒𝕤
@KozakTaras2
·
19 черв.
"Нічого страшного. Хто зараз може купити бензин по 54 грн. той купить і по 60грн.", - слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк про підвищення акцизів на пальне...
показати весь коментар
20.06.2024 19:38
Там треба все керівництво змінювати, все під ковпаком д'єрмака
показати весь коментар
20.06.2024 19:45
Замість того, що би шукати "звідки тече", хто продався.
Та САДИТИ у ТЮРЬМУ!
Вони роблять нову ВИСТАВУ та ПЕРЕСТАНОВКУ ЛІЖОК у борделі!
показати весь коментар
20.06.2024 19:58
Лучшего варианта заиметь карманных НАБУшников и не сыскать.
показати весь коментар
20.06.2024 20:12
Так їх же поліграфи перевіряли, спец.перевірку проходили, тести-шмести, в ході роботи перевірки. Яка ще атестація??? плять....мої рани
показати весь коментар
20.06.2024 20:19
переатестовуй не переатестовуй,однак туди одні п.дари налізуть.
показати весь коментар
20.06.2024 20:43
Допоможе , як небіжчику кадило .
показати весь коментар
20.06.2024 21:18
ВР сама "клієнт" НАБУ у повному складі!
показати весь коментар
20.06.2024 21:56
Список ти, хто потім пройде переатестацію з ОПи вже прислали.
показати весь коментар
20.06.2024 22:35
І це стане повним 3,14zдецем (уявної) незалежності НАБУ.
показати весь коментар
20.06.2024 23:53
Це спецоперація Зєрмаків і Татарова, щоб підгребти під себе НАБУ й інші незручні організації.
показати весь коментар
21.06.2024 09:45
 
 