ВР може ввести переатестацію для співробіників НАБУ, - голова антикорупційного комітету Радіна

Верховна Рада може ввести переатестацію для співробітників Національного антикорупційного бюро, подібну до переатестації службовців Бюро економічної безпеки.

Про це LIGA.net повідомила голова парламентського комітету з антикорупційної політики, народна депутатка від Слуги народу Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазначила, що новий закон щодо перезавантаження БЕБ, зокрема, передбачає переатестацію співробітників відомства.

У випадку з БЕБ процедура відбувається за участі представників бізнес-асоціацій, яких мають делегувати міжнародні партнери – щоб гарантувати якісне проведення переатестації, пояснила Радіна.

Відповідно, нардепи можуть думати про введення подібної переатестації для співробітників внутрішнього контролю НАБУ або Другого Головного спеціального підрозділу детективів (Д-2), зауважила депутатка.

За її словами, такий аудит може знадобитися, оскільки співробітники Д-2 фігурують у журналістських розслідуваннях щодо "зливів" інформації з НАБУ.

"Якщо НАБУ не може дати раду внутрішнім розслідуванням самостійно, то, можливо, нам треба ставити питання про переатестацію, принаймні підрозділів, які займаються внутрішніми розслідуваннями", – підсумувала Радіна.

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання Комітету, де обговорюватимуть злив інформації з Бюро.