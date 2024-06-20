УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9246 відвідувачів онлайн
Новини
12 769 53

Детективи НАБУ не провели обшук у Чернишова через прохання директора Бюро Кривоноса, - ЗМІ

Кривонос просив не проводити обшук у Чернишова

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов та директор НАБУ Семен Кривонос таємно зустрічалися в Бюро. Обшук у Чернишова не проводили на прохання Кривоноса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда".

"Одразу чотири джерела в антикорупційних органах нам підтвердили – це сталося, а точніше – не сталося – через вплив директора НАБУ Семена Кривоноса", - зазначив журналіст Михайло Ткач.

Видання зазначає, що була відповідна ухвала ВАКС про обшук будинку Чернишова у Козині, проте цього не зробили.

"Справа, в якій мали провести обшуки, стосувалася ймовірного одержання неправомірної вигоди Чернишовим та його оточенням від забудовника Сергія Копистири, власника групи компаній "KSM Group", - зазначають журналісти із посиланням на джерела.

Ухвала суду свідчить, що чиновники Мінрегіону в період, коли його очолював Чернишов, могли бути причетними до незаконної передачі Копистирі ділянки для зведення житлового комплексу (за адресою Тираспольська 43 "Квіти України").

"Зокрема, одна з квартир забудовника Копистири "КСМ груп" опинилась у власності дружини спецслужбовця Вадима Марчука, який з 21 до 23 року забезпечував охорону Чернишова, коли той очолював Мінрегіон. Тож один з обшуків проводився в квартирі Юлії Марчук, дружини Вадима Марчука", - йдеться в матеріалі. Виданню вдалося підтвердити, що Марчук живе у тій квартирі.

Читайте також: Директор НАБУ прокоментував можливість вручення підозри Коломойському

Джерела УП в політичних колах розповіли, що нещодавно на посаду в Кабмін планували повернути Чернишова, однак з НАБУ стався черговий витік до Офісу Президента щодо можливих питань до посадовця від детективів. І тому в ОП це питання поставили на паузу.

"Спочатку Чернишов для відвідин директора НАБУ Кривоноса пересідає з однієї автівки на іншу. Далі раптово зникає з радарів детективів НАБУ, які почали його документувати. Виявляється, що люди пов'язані з Чернишовим отримали квартири від забудовника, якого згодом затримує НАБУ за передачу квартир вже профільному наступнику Чернишова – міністру Кубракову. Згодом ухвала на обшуки в Чернишова стає на паузу не без сприяння директора НАБУ Кривоноса. І у фіналі хтось з НАБУ попереджає Офіс президента, що до Чернишова можуть бути питання", - сказав Ткач.

Чернишов у коментарі журналістам підтвердив зустріч у квітні 2023 року в НАБУ і повідомив, що вона стосувалася перевірок кандидатів на посади в "Нафтогазі". Щодо зустрічі з Кривоносом він сказав, що "міг там з ним бачитись".

Він також заперечив, що знав про наявність справи щодо нього і заперечив, що в його оточенні хтось отримав квартиру від Копистири. Крім того, він підтвердив, що Марчук був його охоронцем, але нібито працював в СБУ.

Водночас директор НАБУ Кривонос заперечив, що давав вказівку не проводити обшук у Чернишова і заявив, що не інформував його про наявність справи щодо нього.

21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про підозри двом особам, які пропонували хабар віцепрем’єр-міністру з відновлення України Олександрові Кубракову. Зокрема, йдеться про Сергія Копистирю.

Згодом суд арештував Копистирю.

Також читайте: Небажання Кривоноса прийти на засідання Комітету ВР щодо витоку з НАБУ свідчить, що до зливу інформації може бути причетний він сам, - Шабунін

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання Комітету, де обговорюватимуть злив інформації з Бюро.

Також читайте: Протягом місяця НАБУ оголосить конкурс на 100 нових посад, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5429) Чернишов Олексій (344) Кривонос Семен (78)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
І чому США незадоволені боротьбою з корупцією в Україні?🤔
показати весь коментар
20.06.2024 14:10 Відповісти
+22
Як би це не було соромно, але це владне шобло настільки просякнуте круговою порукою, що давно варто запросити незалежних експертів, ФБР, наприклад і т.д. Щоб просто навели порядок! Так, і в них є різне, але воно в десятки, якщо не в сотні, разів менше... Про суддів то взагалі промовчу... В нормальних країнах це поважна людина і взірець честі, а в нас взірець того, як безкарно красти!
показати весь коментар
20.06.2024 14:11 Відповісти
+20
мафія посилюється, вже й директор НАБУ примкнув шайки системних хапуг
показати весь коментар
20.06.2024 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба знати кошторис!
показати весь коментар
20.06.2024 14:08 Відповісти
"Денег нет, но ви держитесь" ( перепрошую за суржик)
показати весь коментар
20.06.2024 14:11 Відповісти
На правильного пацанчика наехать решили. Лохи, блд.
показати весь коментар
20.06.2024 14:07 Відповісти
Цей працанчик абсолютно схожий за біографією з Умеровим - Заходом освічений, Заходом навчений працювати по-чесному , з величезним послужним списком свого шляху в политиці та бізнесі. У2019 жовтні став головою облради Києва . ПРЕЗИДЕНТОМ асоціації місцевих органів ХТО В УКРАЇНІ РУЛИТЬ - правильно втарая ГОЛОВНА палавінка нетряпкякоїсь...Почитати його біографію - то кому ж тоді управляти державою ? Скурвлені усі
показати весь коментар
20.06.2024 15:30 Відповісти
ПРО КРИВОНОСА
Федоров - один з небагатьох людей в нинішній владі, який пережив всі кадрові трансформації в президентському оточенні і є однією з найбільш довірених осіб першої особи держави. І це не єдина ниточка, яка тягнеться за Кривоносом в перші ешелони влади.

Свого часу щодо призначення Кривоноса в Держінспекцію архітектури та містобудування з захоплення висловлювався його колишній соратник Михайло Саакашвілі. Він https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid02XwC8jYbCJLzsQ487aVcXjwaMbbukZMLy3rXKhgeGn6qxGuaAKZPhua2Gjy2JQQQdl недвозначно стверджував , що цю кандидатуру в інспекцію протягнули особисто тодішній міністр розвитку громад та територій Андрій Чернишов та всесильний голова Офісу президента Андрій Єрмак, хоча цьому намагалися всіляко завадити недоброзичливці. Саакашвілі характеризував Кривоноса як на 100% порядну людину, за яку ручається головою.

Саакашвілі використали в боротьбі з Порошенко ( Юля теж там через кордон на руках була занесена) - а поїм прийшла черга возвисити Кривоноса ... Комусь тепер неясно що таке НАБУ?
показати весь коментар
20.06.2024 15:47 Відповісти
То нах потрібні ці всі ***** на інші дармоїди на бюджетних коштах?.. Головне дебільних структур наплодити? Колись побачив фото в якому спорядженні ці "супервоїни" (не пригадаю відразу, з якого саме клану цих всратих джедаїв) брали мирний масажний салон з дівчатами веселої поведінки, то здавалося, що все це шобло як мінімум збирається штурмувати Кремль...
показати весь коментар
20.06.2024 14:08 Відповісти
Як би це не було соромно, але це владне шобло настільки просякнуте круговою порукою, що давно варто запросити незалежних експертів, ФБР, наприклад і т.д. Щоб просто навели порядок! Так, і в них є різне, але воно в десятки, якщо не в сотні, разів менше... Про суддів то взагалі промовчу... В нормальних країнах це поважна людина і взірець честі, а в нас взірець того, як безкарно красти!
показати весь коментар
20.06.2024 14:11 Відповісти
мафія посилюється, вже й директор НАБУ примкнув шайки системних хапуг
показати весь коментар
20.06.2024 14:08 Відповісти
Він не примкнув , він був членом .
показати весь коментар
20.06.2024 14:13 Відповісти
І чому США незадоволені боротьбою з корупцією в Україні?🤔
показати весь коментар
20.06.2024 14:10 Відповісти
Прогнило все в королівстві зебанатів
показати весь коментар
20.06.2024 14:10 Відповісти
Україною керують самі злодії і кінця цьому не видно!!
показати весь коментар
20.06.2024 14:10 Відповісти
Як Чернишов свого часу разом з Єрмаком зробили Кривоноса головою НАБУ ( не без допомоги СААКАШВІЛІ ,котрого вова з Єрмачною використали, й викинули як тряпку гноїтись у Грузії )

https://glavcom.ua/publications/ahronom-jurist-latifundist-khto-ocholiv-nabu-dosje-na-semena-krivonosa-912745.html https://glavcom.ua/publications/ahronom-jurist-latifundist-khto-ocholiv-nabu-dosje-na-semena-krivonosa-912745.html

показати весь коментар
20.06.2024 15:59 Відповісти
,, Цю країну знищить корупція " --- цитата .
показати весь коментар
20.06.2024 14:12 Відповісти
кривонос ще до призначення був близький до кола Опи і про це казали всі,але комісія міжнародників "краще" знає,ніж ми тут
показати весь коментар
20.06.2024 14:12 Відповісти
А якщо він попросить не фіксувати злочини, також виконають злочинне прохання?
показати весь коментар
20.06.2024 14:13 Відповісти
Ясєн пєнь! В нас же ж всі держслужбовці служать начальнику, а не народу чи державі
показати весь коментар
20.06.2024 20:10 Відповісти
ОПа руле !
Функції смотрящєго, арбітра, судді, казначея, розпорядка посадами/призначеннями виконує Завгосп, біля якого шастає якийсь глухо/німий преЗедент....
показати весь коментар
20.06.2024 14:13 Відповісти
Що б зробив посадовець рівня Кривоноса на Заході, якби ТАКЕ!!! вийшло на світ? Як мінімум-подав би у відставку, як максимум - застрелився б. Зелені довбні, вам ще цвкаво, чому нас не хочуть бачити у нормальних товариствах? Пачіму ми нє в натє, ппчіму нас Запад слівпєт? А дійсно, чому? 🤔
показати весь коментар
20.06.2024 14:19 Відповісти
НАто та ЄС то тільки казочки для зелохів, якщо дивитись на справи а не пустопорожні слова та обіцянки, Зе та 5-6 менеджерів ведуть нас прискореними темпами до тайожного союзу.
Нажаль нас чекає доля Грузії, бо нарід тупий і заслужив на це.
показати весь коментар
20.06.2024 14:30 Відповісти
Офісно-перзедентська система управління стає все більш відкритою.
показати весь коментар
20.06.2024 14:19 Відповісти
А так все, начебто, гарно починалось - Вчителям зарплпта по 4 т. евро, тарифи - будуть тіки знижуватись, мир у продовж одного року..... реальний гвидон.
показати весь коментар
20.06.2024 14:19 Відповісти
НАБУ это та контора которая с коррупцией борется, чтоль? Или они ее просто возглавляют?
показати весь коментар
20.06.2024 14:24 Відповісти
Зеленський був розчарований увагою Блінкена до корупції в Україні Джерело: -("зелений головний борцун корупційний"
показати весь коментар
20.06.2024 14:24 Відповісти
Потужно + Незламно!
показати весь коментар
20.06.2024 14:28 Відповісти
Не на часі! В країні війна!
показати весь коментар
20.06.2024 14:29 Відповісти
ребятки воруйте спокойно, запад в лице зе прикроет
показати весь коментар
20.06.2024 14:39 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 14:44 Відповісти
Как обозначить гомерический хохот ?
показати весь коментар
20.06.2024 14:45 Відповісти
Влада зелена злосинна, держава крумпована, поліція злочинне угруповання.
показати весь коментар
20.06.2024 14:47 Відповісти
Зеленський був розчарований зосередженістю Блінкена на питаннях корупції в Україні під час зустрічі в травні, - WP
Зелені мародери добивають стікаючу кров*ю Україну. Їм потрібна капітуляція щоб побудувати з України другу Білорусь з гауляйтером Єрмаком-Медведчуком
показати весь коментар
20.06.2024 14:49 Відповісти
Зеленский прав, чего США лезут в нашу коррупцию, пусть теперь видят, что правоохранители сами все порешали, сами разобрались кому и сколько.. и обыск проводить не потребовалось. А задача США вовремя снабжать
показати весь коментар
20.06.2024 14:58 Відповісти
Тепер у Кривоноса безліміт на газ, проїзд любим транспортом, вибір житла в любій новобудові і забезпечена старість по стандартам Швейцарії чи в Швейцарії...
показати весь коментар
20.06.2024 15:04 Відповісти
Кабмін призначив директором Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса, який раніше займав посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Новоназначенного директора НАБУ Семена Кривоноса поздравили коллеги из «Ассоциации «КВН Украины». Как https://www.facebook.com/groups/403288953043522/posts/6122700231102337/?__cft__%5b0%5d=AZXHoLkGkkDuG1Y26NeRB3TLaR4nCfG76vWqQeKkBEY8DO_4Sw-0jaPs2VyExoQm7F15iQYl-EieT5JDfft0AsUm3w311TeB1P8F4a7gajNTBZ259u8TUBXv8X4BrY-Z3TAffWeDEjxU-BMJogZeBRK-3_xkmMhZtDcjFF03AbxX8UmqJfdBcMjjAFJtFlGnlXo&__tn__=%2CO%2CP-R сообщили на странице организации , он когда-то играл в команде и даже был чемпионом студенческой лиги.

показати весь коментар
20.06.2024 15:12 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 15:38 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2024 15:46 Відповісти
Будущий посол.
показати весь коментар
20.06.2024 16:26 Відповісти
Сьома виручіл Льошу...
показати весь коментар
20.06.2024 16:53 Відповісти
Ні дня без зашквара !!!
показати весь коментар
20.06.2024 16:57 Відповісти
живемо в світі "довбаного ІПСО"..Тобто виживаємо
показати весь коментар
20.06.2024 17:08 Відповісти
Класс)
показати весь коментар
20.06.2024 17:09 Відповісти
Знаю Семена з часів навчання у школі. Умний, цілєсрямований та безпринципний(коли йому треба). Чекайте від нього більшого, це тільки початок. Коли прочитав що призначили його була єдина реакція-Це ****...! Фура для тебе моніторять статті про тебе?)
показати весь коментар
20.06.2024 18:26 Відповісти
....все чудово у них, це мафія ,процвітає.
показати весь коментар
20.06.2024 19:23 Відповісти
Щось в мене таке враження, що злили Углаву як засланого козачка лише для того щоб прикрити Кривоноса. Нажаль, НАБУ вже таке ж зкурвлене як і всі інші "антикорупційні органи".
показати весь коментар
20.06.2024 21:39 Відповісти
ТАК ТРЕБА НОСА ВИРІВНЯТЬ !)
показати весь коментар
20.06.2024 23:36 Відповісти
 
 