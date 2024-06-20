Детективи НАБУ не провели обшук у Чернишова через прохання директора Бюро Кривоноса, - ЗМІ

Голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов та директор НАБУ Семен Кривонос таємно зустрічалися в Бюро. Обшук у Чернишова не проводили на прохання Кривоноса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда".

"Одразу чотири джерела в антикорупційних органах нам підтвердили – це сталося, а точніше – не сталося – через вплив директора НАБУ Семена Кривоноса", - зазначив журналіст Михайло Ткач.

Видання зазначає, що була відповідна ухвала ВАКС про обшук будинку Чернишова у Козині, проте цього не зробили.

"Справа, в якій мали провести обшуки, стосувалася ймовірного одержання неправомірної вигоди Чернишовим та його оточенням від забудовника Сергія Копистири, власника групи компаній "KSM Group", - зазначають журналісти із посиланням на джерела.

Ухвала суду свідчить, що чиновники Мінрегіону в період, коли його очолював Чернишов, могли бути причетними до незаконної передачі Копистирі ділянки для зведення житлового комплексу (за адресою Тираспольська 43 "Квіти України").

"Зокрема, одна з квартир забудовника Копистири "КСМ груп" опинилась у власності дружини спецслужбовця Вадима Марчука, який з 21 до 23 року забезпечував охорону Чернишова, коли той очолював Мінрегіон. Тож один з обшуків проводився в квартирі Юлії Марчук, дружини Вадима Марчука", - йдеться в матеріалі. Виданню вдалося підтвердити, що Марчук живе у тій квартирі.

Джерела УП в політичних колах розповіли, що нещодавно на посаду в Кабмін планували повернути Чернишова, однак з НАБУ стався черговий витік до Офісу Президента щодо можливих питань до посадовця від детективів. І тому в ОП це питання поставили на паузу.

"Спочатку Чернишов для відвідин директора НАБУ Кривоноса пересідає з однієї автівки на іншу. Далі раптово зникає з радарів детективів НАБУ, які почали його документувати. Виявляється, що люди пов'язані з Чернишовим отримали квартири від забудовника, якого згодом затримує НАБУ за передачу квартир вже профільному наступнику Чернишова – міністру Кубракову. Згодом ухвала на обшуки в Чернишова стає на паузу не без сприяння директора НАБУ Кривоноса. І у фіналі хтось з НАБУ попереджає Офіс президента, що до Чернишова можуть бути питання", - сказав Ткач.

Чернишов у коментарі журналістам підтвердив зустріч у квітні 2023 року в НАБУ і повідомив, що вона стосувалася перевірок кандидатів на посади в "Нафтогазі". Щодо зустрічі з Кривоносом він сказав, що "міг там з ним бачитись".

Він також заперечив, що знав про наявність справи щодо нього і заперечив, що в його оточенні хтось отримав квартиру від Копистири. Крім того, він підтвердив, що Марчук був його охоронцем, але нібито працював в СБУ.

Водночас директор НАБУ Кривонос заперечив, що давав вказівку не проводити обшук у Чернишова і заявив, що не інформував його про наявність справи щодо нього.

21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про підозри двом особам, які пропонували хабар віцепрем’єр-міністру з відновлення України Олександрові Кубракову. Зокрема, йдеться про Сергія Копистирю.

Згодом суд арештував Копистирю.

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання Комітету, де обговорюватимуть злив інформації з Бюро.

