Небажання Кривоноса прийти на засідання Комітету ВР щодо витоку з НАБУ свідчить, що до зливу інформації може бути причетний він сам, - Шабунін

Директор НАБУ Семен Кривонос міг сам бути причетним до зливу інформації з Бюро.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Після розслідування УП директор НАБУ злякався засідання антикоркомітету Ради щодо витоків з Бюро та за 4 години до засідання заявив, що не прийде на нього. У розслідуванні Михайло Ткач навів факти, які можуть свідчити, що Кривонос передавав інформацію фігуранту самого розслідування – голові правління НАК "Нафтогаз" Олексію Чернишову", - наголосив він.

За словами Шабуніна, таку поведінку директора НАБУ можна пояснити тим, що "до витоків інформації з Бюро причетний не тільки заступник директора Гізо Углава, але й сам Кривонос".

"Інакше б як сильний керівник директор НАБУ мав би впевнено відповідати про те, що відбувається у його установі. Нагадую, що лише після звернення ЦПК Кривонос таки розпочав службове розслідування за фактами неетичної поведінки Углави та інших співробітників Бюро.

При цьому директор НАБУ продовжує маніпулювати, змішуючи службове і досудове розслідування. Службове – можна провести за тиждень, і за його результатами звільнити Углаву. Досудове – триватиме роками зі збереженням Углавою посади.

Кривонос продовжує рятувати Гізо Углаву від звільнення за злиття інформації Голику. І вже здається, що проблема не тільки в Углаві, а й конкретно в Кривоносі", - підсумував очільник ЦПК.

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання Комітету, де обговорюватимуть злив інформації з Бюро.

