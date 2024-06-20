УКР
Новини
6 028 21

Небажання Кривоноса прийти на засідання Комітету ВР щодо витоку з НАБУ свідчить, що до зливу інформації може бути причетний він сам, - Шабунін

Шабунін про злив інформації з НАБУ

Директор НАБУ Семен Кривонос міг сам бути причетним до зливу інформації з Бюро.

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Після розслідування УП директор НАБУ злякався засідання антикоркомітету Ради щодо витоків з Бюро та за 4 години до засідання заявив, що не прийде на нього. У розслідуванні Михайло Ткач навів факти, які можуть свідчити, що Кривонос передавав інформацію фігуранту самого розслідування – голові правління НАК "Нафтогаз" Олексію Чернишову", - наголосив він.

За словами Шабуніна, таку поведінку директора НАБУ можна пояснити тим, що "до витоків інформації з Бюро причетний не тільки заступник директора Гізо Углава, але й сам Кривонос".

Читайте: НАБУ розслідує понад 60 справ щодо зловживань у сфері оборони, - Кривонос

"Інакше б як сильний керівник директор НАБУ мав би впевнено відповідати про те, що відбувається у його установі. Нагадую, що лише після звернення ЦПК Кривонос таки розпочав службове розслідування за фактами неетичної поведінки Углави та інших співробітників Бюро.

При цьому директор НАБУ продовжує маніпулювати, змішуючи службове і досудове розслідування. Службове – можна провести за тиждень, і за його результатами звільнити Углаву. Досудове – триватиме роками зі збереженням Углавою посади.

Кривонос продовжує рятувати Гізо Углаву від звільнення за злиття інформації Голику. І вже здається, що проблема не тільки в Углаві, а й конкретно в Кривоносі", - підсумував очільник ЦПК.

Читайте: Незаконне збагачення: НАБУ почало розслідування щодо заступника генпрокурора Вербицького

Витік даних з НАБУ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить обшуки в НАБУ.

Згодом в САП прокоментували інформацію про проведення обшуку в одного із співробітників НАБУ. Та зазначили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ не проводилося. Обшук здійснювався виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів.

Антикорупційний суд дозволив САП провести обшуки в ексголови Броварської РДА Біркадзе в рамках справи про розголошення даних досудового розслідування детективом НАБУ.

Згодом Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації.

Директор НАБУ Семен Кривонос відмовився прийти на засідання Комітету, де обговорюватимуть злив інформації з Бюро.

Також читайте: ЗМІ заявили, що фігурант зливу з НАБУ Голик виїхав з України: Він сказав, що повернеться 17 червня (оновлено)

НАБУ (5429) витік (75) Шабунін Віталій (595) Кривонос Семен (78)
+18
Вже час відправити це все НАБУ, САПи, ДБРи, НАЗКи, БЕБи на фронт, бо користі за ті зарплати по 100 тис. грн - ноль...
показати весь коментар
20.06.2024 12:27 Відповісти
+16
Да відкрийте вже очі, ця влада ВСЯ -- зрадники, хабарники. Досить шукати серед гівна діаманти.
показати весь коментар
20.06.2024 12:29 Відповісти
+10
Треба для початку звільнити єрмака,потім все піде як по маслу і зеленьский почне давати покази на своїх спільників
показати весь коментар
20.06.2024 12:34 Відповісти
Шо Сьому Кривоноса, шо того блондінчика Шубуніна, шо інших. Прекрасно уявляю усіх цих ушльопків в повній снарязі на нулі.

Думаю, толку з них не буде. Можливі варіанти, але шось підказує, що вони не чоловіки.
показати весь коментар
20.06.2024 12:35 Відповісти
30 копійок " чоловіку"))
показати весь коментар
20.06.2024 12:40 Відповісти
Кожний заробляє як може: хто на цигарках, хто на бакалеї, хто на нафті-газу, а хто торгує ********* інформацією офіс збирає досьє, а столоначальник вміст папочки вигідно продає.

Най рентабельніший вид бізнесу. А якщо "прийти на засідання Комітету ВР щодо витоку...", то прийдеться ділитися - надто багато ротів зайвих...
показати весь коментар
20.06.2024 12:39 Відповісти
Маленький злодюжка і шахрай викриває великих злодіїв та шахраїв ....
показати весь коментар
20.06.2024 12:41 Відповісти
Памятаєте фотку з днюхи Татарова? Там і Кривонос і Малюк та інші пацани з контор " на три вєсьолих букви". Голова НАБУ теж із почту Міхо Карлсона.
показати весь коментар
20.06.2024 12:42 Відповісти
І що дальше з тих заяв не прийшов та й не прийшов за місяць всі забудуть.... Шабунін зїсть новий грант... Захід зробить вигляд що нічого не бачив і буде дальше співати мантру що тут працюють антикорупційні органи....
і всіх все влаштовує крім частини населення, яке максимум що обговорить то за чаркою....
показати весь коментар
20.06.2024 12:47 Відповісти
Кажуть,цей пан шабунін зараз у війську?Цікаво,шо він там робить
показати весь коментар
20.06.2024 12:48 Відповісти
грошове утримання отримує. Більше нічого...
показати весь коментар
20.06.2024 13:02 Відповісти
Тобто ВР втерлася за командою диктатора їрмакаки?
показати весь коментар
20.06.2024 13:02 Відповісти
Поки країною Ермак зелені мародери будут мародерити і далі...
показати весь коментар
20.06.2024 13:06 Відповісти
Этот Шабунин напоминает комсомольца карьериста.
показати весь коментар
20.06.2024 13:40 Відповісти
 
 