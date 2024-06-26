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Суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на экс-военного в Днепре

Учасника нападу на Павлова у Дніпрі заарештували на 2 місяці без права застави

Суд отправил под стражу на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд отправил под стражу на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре.

Как отмечается, мужчину подозревают в пытках и незаконном удерживании потерпевшего.

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Ранее по данному факту Генпрокурор сообщил о подозрении народному депутату Украины.

Нападение на экс-военного в Днепре 20 июня

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Вечером 25 июня суд избрал народному избраннику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Автор: 

Днепр (4437) мера пресечения (464) Тищенко Николай (337) Офис Генпрокурора (2486)


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Топ комментарии
+17
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26.06.2024 22:44
+13
а Каклеті, який керував цим нападом - тільки цілодобовий домашній... бо прокурори більшого не вимагали...
Ну, не потрібно пояснювати, чому не вимагали.... Така вона, ******* Генпрокуратура... ім.ЕрЗе.
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26.06.2024 22:43
+13
Потрібен безправний кріпак, затиснутий між безвихіддю й відсутністю вибору... А такі "катлєти" з мандатами будуть цих кріпаків чморити. А якби на місці терпіли був ( не такий відомий чоловяга ) а пересічний українець цього шоу і не було б....
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26.06.2024 22:46
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а Каклеті, який керував цим нападом - тільки цілодобовий домашній... бо прокурори більшого не вимагали...
Ну, не потрібно пояснювати, чому не вимагали.... Така вона, ******* Генпрокуратура... ім.ЕрЗе.
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26.06.2024 22:43 Ответить
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26.06.2024 22:44 Ответить
За 1м верблюдом,іде 2ий,за2им,3ий....А в чому суть?та так і стють- в пісок.
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27.06.2024 00:21 Ответить
Він під захистом разом з бородатою бабусею.
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26.06.2024 23:34 Ответить
Так вона така «*******» після цілодобовиїх її «реформ» довбо...обами на грантах які ні...я не знають про державу і право, фріки яки як криси точили і точуть державу як голівку сиру, аби вона слабшала і була дірявою як решето.
Після цих «реформ» прокурор настільки став «незалежним», що «незалежніший» від нього тільки стілець під дупою «реформаторів».
Прокуратура, судова і вся правоохорона система добита фріками за гранти, довбо...ми без елементарних знань, подрібнена і сегрегована
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27.06.2024 08:42 Ответить
Потрібен безправний кріпак, затиснутий між безвихіддю й відсутністю вибору... А такі "катлєти" з мандатами будуть цих кріпаків чморити. А якби на місці терпіли був ( не такий відомий чоловяга ) а пересічний українець цього шоу і не було б....
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26.06.2024 22:46 Ответить
Погли б навіть засудити того, кого крутили.
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26.06.2024 22:50 Ответить
коля подставил своих шавок - и сам тоже лишился бабок из сейфа
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26.06.2024 22:49 Ответить
Це плата за проїзд.
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26.06.2024 22:51 Ответить
Повернуть бабки. Ще й моральну шкоду компенсують.
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26.06.2024 23:21 Ответить
час від часу потрібно кидати народу когось на зїдання - джугашвілі великим майстром був у цьому ділі
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26.06.2024 22:53 Ответить
Мусорга , который у Тищенко на подтанцовках выступал , почему НЕ привлекли ? Доятся что он лишнего расскажет ?
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26.06.2024 22:59 Ответить
Катлєта - це нащадок покійного Ківи. Також багато м'яса на тілі, а розуму, як у горобця.
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26.06.2024 23:20 Ответить
пернатих ображаєте
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27.06.2024 04:29 Ответить
Дивно веде себе, отой прострочений Зеленський, з татаровим і єрмаком, кодлом накинулася бандота у Дніпрі на одного ЗАХИСНИКА, а «притримали» правоохоронні органи, аж двох чи трьох усього бандюків???
Інші, мабуть, поїхали аж у Полтаву, на курси адвокатів до баканова??!!…
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26.06.2024 23:25 Ответить
Мені ці події у Дніпрі нагадують чергову клоунаду 95-го кварталу ,
бо у котлети відібрали бабки , а самого Міколу відпустять до лісу вслід за Трухіним і іншими амебами зі слуг уродів🙁
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26.06.2024 23:29 Ответить
Циркова вистава триває.на манежі 95-ий квартал!!))
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26.06.2024 23:53 Ответить
Все звалюють на шістку, як завжди.
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27.06.2024 00:27 Ответить
Не дивно що депутати облради Полтави робе тітушкою у народного депутата
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27.06.2024 00:45 Ответить
Про "вонючку" не забути, не дарма вона в "Миротворці"...
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27.06.2024 00:53 Ответить
Не бандити, а якiсь профнепридатнi. Закатувати не можуть по-людськи. Тьху.
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27.06.2024 02:00 Ответить
слуга нарИда 2 для отупевших зелеДрочеров, назовите хоть одного Ублюдка которого осудили при бенином Нарике, баканов, резников, халимон, менгер, котлета (велюр), ким, гогилашвилли, татаров, шурма, верещук и т.д мало того это Оманское Существо вернуло их к корыту, так что коля может спать спокойно его кум фсбэшник Елдак об этом позаботится...
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27.06.2024 09:07 Ответить
Чому тільки його? Там засвітилася організована та озброєна група злочинців, при участі дійсного працівника правоохоронних органів і під керівництвом дійсного депутата ВР. Чому заарештовано лише одного злочинця? Та ж Евеліна Андрієвська - також член банди.
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27.06.2024 10:41 Ответить
 
 