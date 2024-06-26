Суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на экс-военного в Днепре
Суд отправил под стражу на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд отправил под стражу на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре.
Как отмечается, мужчину подозревают в пытках и незаконном удерживании потерпевшего.
Ранее по данному факту Генпрокурор сообщил о подозрении народному депутату Украины.
Нападение на экс-военного в Днепре 20 июня
20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.
В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.
Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).
Вечером 25 июня суд избрал народному избраннику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
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Ну, не потрібно пояснювати, чому не вимагали.... Така вона, ******* Генпрокуратура... ім.ЕрЗе.
Після цих «реформ» прокурор настільки став «незалежним», що «незалежніший» від нього тільки стілець під дупою «реформаторів».
Прокуратура, судова і вся правоохорона система добита фріками за гранти, довбо...ми без елементарних знань, подрібнена і сегрегована
Інші, мабуть, поїхали аж у Полтаву, на курси адвокатів до баканова??!!…
бо у котлети відібрали бабки , а самого Міколу відпустять до лісу вслід за Трухіним і іншими амебами зі слуг уродів🙁