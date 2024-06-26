Суд арестовал на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на экс-военного в Днепре

Суд отправил под стражу на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По ходатайству прокуроров Офиса Генпрокурора суд отправил под стражу на 2 месяца без права внесения залога участника нападения на бывшего военного в Днепре.

Как отмечается, мужчину подозревают в пытках и незаконном удерживании потерпевшего.

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Ранее по данному факту Генпрокурор сообщил о подозрении народному депутату Украины.

Нападение на экс-военного в Днепре 20 июня

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Вечером 25 июня суд избрал народному избраннику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.