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Суд заарештував на 2 місяці без права внесення застави учасника нападу на ексвійськового в Дніпрі

Учасника нападу на Павлова у Дніпрі заарештували на 2 місяці без права застави

Суд відправив під варту на 2 місяці без права внесення застави учасника нападу на колишнього військового в Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд відправив під варту на 2 місяці без права внесення застави учасника нападу на колишнього військового у Дніпрі.

Як зазначається, чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поки що Тищенка неможливо позбавити депутатських повноважень, – депутати щодо петиції на сайті Ради

Раніше за цим фактом Генпрокурор повідомив про підозру народному депутату України. 

Напад на ексвійськового у Дніпрі 20 червня

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно, що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з якими Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР поінформувало, що нардеп Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня, зокрема  за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Увечері 25 червня суд обрав народному обранцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: 

Дніпро (3295) запобіжний захід (495) Тищенко Микола (352) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+17
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26.06.2024 22:44
+13
а Каклеті, який керував цим нападом - тільки цілодобовий домашній... бо прокурори більшого не вимагали...
Ну, не потрібно пояснювати, чому не вимагали.... Така вона, ******* Генпрокуратура... ім.ЕрЗе.
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26.06.2024 22:43
+13
Потрібен безправний кріпак, затиснутий між безвихіддю й відсутністю вибору... А такі "катлєти" з мандатами будуть цих кріпаків чморити. А якби на місці терпіли був ( не такий відомий чоловяга ) а пересічний українець цього шоу і не було б....
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26.06.2024 22:46
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а Каклеті, який керував цим нападом - тільки цілодобовий домашній... бо прокурори більшого не вимагали...
Ну, не потрібно пояснювати, чому не вимагали.... Така вона, ******* Генпрокуратура... ім.ЕрЗе.
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26.06.2024 22:43 Відповісти
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26.06.2024 22:44 Відповісти
За 1м верблюдом,іде 2ий,за2им,3ий....А в чому суть?та так і стють- в пісок.
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27.06.2024 00:21 Відповісти
Він під захистом разом з бородатою бабусею.
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26.06.2024 23:34 Відповісти
Так вона така «*******» після цілодобовиїх її «реформ» довбо...обами на грантах які ні...я не знають про державу і право, фріки яки як криси точили і точуть державу як голівку сиру, аби вона слабшала і була дірявою як решето.
Після цих «реформ» прокурор настільки став «незалежним», що «незалежніший» від нього тільки стілець під дупою «реформаторів».
Прокуратура, судова і вся правоохорона система добита фріками за гранти, довбо...ми без елементарних знань, подрібнена і сегрегована
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27.06.2024 08:42 Відповісти
Потрібен безправний кріпак, затиснутий між безвихіддю й відсутністю вибору... А такі "катлєти" з мандатами будуть цих кріпаків чморити. А якби на місці терпіли був ( не такий відомий чоловяга ) а пересічний українець цього шоу і не було б....
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26.06.2024 22:46 Відповісти
Погли б навіть засудити того, кого крутили.
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26.06.2024 22:50 Відповісти
коля подставил своих шавок - и сам тоже лишился бабок из сейфа
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26.06.2024 22:49 Відповісти
Це плата за проїзд.
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26.06.2024 22:51 Відповісти
Повернуть бабки. Ще й моральну шкоду компенсують.
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26.06.2024 23:21 Відповісти
час від часу потрібно кидати народу когось на зїдання - джугашвілі великим майстром був у цьому ділі
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26.06.2024 22:53 Відповісти
Мусорга , который у Тищенко на подтанцовках выступал , почему НЕ привлекли ? Доятся что он лишнего расскажет ?
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26.06.2024 22:59 Відповісти
Катлєта - це нащадок покійного Ківи. Також багато м'яса на тілі, а розуму, як у горобця.
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26.06.2024 23:20 Відповісти
пернатих ображаєте
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27.06.2024 04:29 Відповісти
Дивно веде себе, отой прострочений Зеленський, з татаровим і єрмаком, кодлом накинулася бандота у Дніпрі на одного ЗАХИСНИКА, а «притримали» правоохоронні органи, аж двох чи трьох усього бандюків???
Інші, мабуть, поїхали аж у Полтаву, на курси адвокатів до баканова??!!…
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26.06.2024 23:25 Відповісти
Мені ці події у Дніпрі нагадують чергову клоунаду 95-го кварталу ,
бо у котлети відібрали бабки , а самого Міколу відпустять до лісу вслід за Трухіним і іншими амебами зі слуг уродів🙁
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26.06.2024 23:29 Відповісти
Циркова вистава триває.на манежі 95-ий квартал!!))
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26.06.2024 23:53 Відповісти
Все звалюють на шістку, як завжди.
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27.06.2024 00:27 Відповісти
Не дивно що депутати облради Полтави робе тітушкою у народного депутата
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27.06.2024 00:45 Відповісти
Про "вонючку" не забути, не дарма вона в "Миротворці"...
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27.06.2024 00:53 Відповісти
Не бандити, а якiсь профнепридатнi. Закатувати не можуть по-людськи. Тьху.
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27.06.2024 02:00 Відповісти
слуга нарИда 2 для отупевших зелеДрочеров, назовите хоть одного Ублюдка которого осудили при бенином Нарике, баканов, резников, халимон, менгер, котлета (велюр), ким, гогилашвилли, татаров, шурма, верещук и т.д мало того это Оманское Существо вернуло их к корыту, так что коля может спать спокойно его кум фсбэшник Елдак об этом позаботится...
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27.06.2024 09:07 Відповісти
Чому тільки його? Там засвітилася організована та озброєна група злочинців, при участі дійсного працівника правоохоронних органів і під керівництвом дійсного депутата ВР. Чому заарештовано лише одного злочинця? Та ж Евеліна Андрієвська - також член банди.
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27.06.2024 10:41 Відповісти
 
 