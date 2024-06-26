Суд заарештував на 2 місяці без права внесення застави учасника нападу на ексвійськового в Дніпрі

Суд відправив під варту на 2 місяці без права внесення застави учасника нападу на колишнього військового в Дніпрі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За клопотанням прокурорів Офісу Генпрокурора суд відправив під варту на 2 місяці без права внесення застави учасника нападу на колишнього військового у Дніпрі.

Як зазначається, чоловіка підозрюють у катуванні та незаконному утримуванні потерпілого.

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Раніше за цим фактом Генпрокурор повідомив про підозру народному депутату України.

Напад на ексвійськового у Дніпрі 20 червня

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно, що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з якими Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР поінформувало, що нардеп Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня, зокрема за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Увечері 25 червня суд обрав народному обранцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.