За сутки на Покровском направлении отбиты 45 атак оккупантов, враг получил жесткий отпор возле Малой Токмачки, - Генштаб

За минувшие сутки, 5 июля, на фронте произошло 139 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам шесть ракетных ударов (с применением двенадцати ракет), 55 авиационных ударов (задействовал 72 КАБа), осуществил более трех тысяч обстрелов, 105 из них - из реактивных систем залпового огня.

Генштаб напоминает, что в ночь на 6 июля 2024 года враг нанес удар 27-ю ударными БПЛА типа "Shahed" с ВОТ украинского Крыма и Курской области (рф).

Этой ночью защитники неба сбили 24 "шахеда" в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Черниговской, Винницкой, Киевской, Кировоградской и Николаевской областях.

Вчера противник наносил авиационные удары, в частности, в районах населенных пунктов Волчанск, Руськая Лозовая, Глубокое, Куриловка, Степная Новоселовка, Ковшаровка Харьковской области; Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Николаевка, Волчье, Новоселовка Первая, Константиновка, Максимильяновка Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

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Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Глубокое, Старица и Липцы.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки увеличилось до пяти. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска помешали 21 атаке оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области, Терны в Донецкой области и в Серебрянском лесу.

На Сиверском направлении Силами обороны отражено семь атак в районах Спирного и Выемки Донецкой области и Белогоровки на Луганщине.

"На Краматорском направлении украинские защитники остановили десять попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор достаточно активен - совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное и Нью-Йорк в Донецкой области. Поддерживал свои действия авиаударами", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Покровском направлении наши защитники отражали 45 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Калиновое, Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Прогресс, Яснобродовка, Новоселовка Первая, Уманское и Нетайлово Донецкой области. Более половины из них агрессор совершил возле Новоалександровки и Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельское и Константиновка, где враг девять раз пытался прорвать оборону наших войск.

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Обстановка на Юге

По данным Генштаба, на Времевском направлении противник совершил семь атак наших позиций в районах Константиновки, Водяного и Макаровки Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось два боевых столкновения. Враг получил жесткий отпор возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах на левобережье Днепра. Все пять атак российских захватчиков успеха не имели.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.

Удары по врагу

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают наступательный потенциал врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили две артсистемы, склад боеприпасов, станцию РЭБ, шесть районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект оккупантов.

Также Генштаб напоминает, что за минувшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1260 человек. Также наши воины обезвредили 11 танков, 18 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, 58 БПЛА ОТР, девять ракет, 76 автомобилей и шесть единиц специальной техники.