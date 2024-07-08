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На Киевщине зафиксирован вражеский разведывательный БПЛА, - Воздушные силы

Розвідувальний БПЛА зафіксували над Київщиною 8 липня

В Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.

"Киевская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.

Также продолжается угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов, - Зеленский. ФОТО

Ракетная атака РФ по Украине 8 июля

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

В Кривом Роге 10 погибших, более 30 раненых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия попадания в детскую больницу "Охматдет". ФОТОрепортаж

Автор: 

беспилотник (3776) Киев (25692) Киевская область (4203) Воздушные силы (2431) воздушная тревога (812)


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Топ комментарии
+4
Вже збили.
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08.07.2024 13:09 Ответить
+1
А вы удивляетесь "где пэтриоты".
Что б много передать их нада конкретно защитить от дронов и КАБов. Еще и ждунов - агентов напугать ло такой усрачки что б ходить и наблюдать боялись
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08.07.2024 13:13 Ответить
+1
.урва зебiляча, тасуе командирiв. При Залужному на 90-95% було збивання кацапбалiстики, дронiв. заре до 50 60% сповзли. Навiть над Киевом.
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08.07.2024 14:57 Ответить
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Вже збили.
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08.07.2024 13:09 Ответить
після того, як передав дані збили...
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08.07.2024 13:14 Ответить
Гарантуєш?
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08.07.2024 13:30 Ответить
в Україні єдиний гарант згідно Конституції України."зезедент"
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08.07.2024 16:37 Ответить
Значить, ти просто пNздобол-панікер напохваті.
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08.07.2024 16:46 Ответить
якщо в Тебе є дані ,що нічого не передали- викладай, інакше Ти просто 3,14стабол без підхвату,котрий мабуть думає , що розвідувальні БПЛА рашист запускає для збору інформації(розвідданих) про дніпровські пляжі...???
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08.07.2024 16:58 Ответить
Не за хлинися своїм тупим словесним проносом, пердякало пустопорожнє. ))
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08.07.2024 18:46 Ответить
А вы удивляетесь "где пэтриоты".
Что б много передать их нада конкретно защитить от дронов и КАБов. Еще и ждунов - агентов напугать ло такой усрачки что б ходить и наблюдать боялись
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08.07.2024 13:13 Ответить
Збити "шахед" за 500 гривень. Світова гонка озброєнь переходить до бойових лазерів
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/07/8/716310/
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08.07.2024 13:14 Ответить
.урва зебiляча, тасуе командирiв. При Залужному на 90-95% було збивання кацапбалiстики, дронiв. заре до 50 60% сповзли. Навiть над Киевом.
показать весь комментарий
08.07.2024 14:57 Ответить
 
 