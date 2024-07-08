На Киевщине зафиксирован вражеский разведывательный БПЛА, - Воздушные силы

В Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.

"Киевская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.

Также продолжается угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

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Ракетная атака РФ по Украине 8 июля

Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.

Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.

По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.

В Кривом Роге 10 погибших, более 30 раненых.

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