На Киевщине зафиксирован вражеский разведывательный БПЛА, - Воздушные силы
В Киеве и ряде областей снова объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушных сил.
"Киевская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА", - говорится в сообщении.
Также продолжается угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.
Ракетная атака РФ по Украине 8 июля
Ранее Цензор.НЕТ информировал, в Киеве прогремели взрывы: зафиксировано падение обломков в 3 районах, есть возгорания. Также отмечалось, что в Шевченковском районе Киева прогремел взрыв.
Как сообщалось, утром 8 июля оккупанты запустили ракеты по территории Украины, основной удар - по Киеву и Днепру.
По данным Зеленского, враг сегодня запустил более 40 ракет различных типов. Впоследствии стало известно, что в Киеве попадание в помещение Охматдета, есть разрушения.
В Кривом Роге 10 погибших, более 30 раненых.
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Что б много передать их нада конкретно защитить от дронов и КАБов. Еще и ждунов - агентов напугать ло такой усрачки что б ходить и наблюдать боялись
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/07/8/716310/