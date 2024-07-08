Удар по "Охматдету": уже известно о двух погибших

На территории детской больницы продолжаются поисково-спасательные работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Сейчас известно о 2 погибших и двух пострадавших. Под завалами, возможно, находятся люди", - говорится в сообщении.

В комментарии РБК-Украина глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко сообщил о 15 раненых.

"Проводим спасательные работы, чтобы максимально быстро освободить из-под завалов людей. Это и дети, возможно, и врачебный персонал. Как минимум мы не можем выйти на связь с 2 врачами. У нас еще есть где-то 1:15-1:20, чтобы разобрать основные завалы, чтобы людям дать воздух", - добавил Клименко.

Также он добавил, что пока информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время есть вероятность, что под завалами могут быть дети.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

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