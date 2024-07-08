Удар по "Охматдету": уже известно о двух погибших
На территории детской больницы продолжаются поисково-спасательные работы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
"Сейчас известно о 2 погибших и двух пострадавших. Под завалами, возможно, находятся люди", - говорится в сообщении.
В комментарии РБК-Украина глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко сообщил о 15 раненых.
"Проводим спасательные работы, чтобы максимально быстро освободить из-под завалов людей. Это и дети, возможно, и врачебный персонал. Как минимум мы не можем выйти на связь с 2 врачами. У нас еще есть где-то 1:15-1:20, чтобы разобрать основные завалы, чтобы людям дать воздух", - добавил Клименко.
Также он добавил, что пока информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время есть вероятность, что под завалами могут быть дети.
Удар по "Охматдету"
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.
По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
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Это похороны байдена, как президента.
"Нам не нужна паника".
Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что
из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.
https://www.bbc.com/russian/news-60164297