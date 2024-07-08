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Новости
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Удар по "Охматдету": уже известно о двух погибших

Охматдит

На территории детской больницы продолжаются поисково-спасательные работы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Сейчас известно о 2 погибших и двух пострадавших. Под завалами, возможно, находятся люди", - говорится в сообщении.

В комментарии РБК-Украина глава Министерства внутренних дел (МВД) Игорь Клименко сообщил о 15 раненых.

"Проводим спасательные работы, чтобы максимально быстро освободить из-под завалов людей. Это и дети, возможно, и врачебный персонал. Как минимум мы не можем выйти на связь с 2 врачами. У нас еще есть где-то 1:15-1:20, чтобы разобрать основные завалы, чтобы людям дать воздух", - добавил Клименко.

Также он добавил, что пока информации о погибших несовершеннолетних нет. В то же время есть вероятность, что под завалами могут быть дети.

Удар по "Охматдету"

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

Пациентов, которые проходили лечение в детской больнице "Охматдет" переведут в другие больницы столицы.

По информации президента Украины Владимира Зеленского под завалами здания больницы находятся люди. По состоянию на 12.00 8 июля точное количество раненых и погибших неизвестно.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия должна ответить: Лубинец обратился к международным организациям из-за обстрела "Охматдета"

Автор: 

Киев (25692) ОХМАТДЕТ (244) ГСЧС (5026) Клименко Игорь (405)


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Топ комментарии
+9
зверніться до лідора - так буде правильно
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08.07.2024 14:18 Ответить
+7
Это на совести зелёного. Он уже сдал Украину. А теперь будет рассмотрен вопрос прекратить финансирование - на фронт не доходит и воруют ещё больше.
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08.07.2024 14:31 Ответить
+6
А чи нагодовані полонені лемінги?
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08.07.2024 14:12 Ответить
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Как ни паскудно это признавать, но это привет байдену, который сказал, что он остановил х#ло. Вот х#ло и показал, что них#я он не остановил.
Это похороны байдена, как президента.
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08.07.2024 14:03 Ответить
Во время тайного визита в Киев В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ директор ЦРУ Уильям Бернс передал Зеленскому ДЕТАЛЬНЫЕ планы России по наступлению на Киев - Wall Street Journal.

"Нам не нужна паника".

Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения
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08.07.2024 14:56 Ответить
28 января 2022

ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что

из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств, ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
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08.07.2024 14:57 Ответить
Но виноват Байден, Порох, кто угодно, но не ЗЄ...
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08.07.2024 14:58 Ответить
ЗАПАД! С#УКИ! Дайте нам наконец-то что-то реально летальное и ДАЛЬНОБОЙНОЕ с разрешением на применение кроме ваших понтов
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08.07.2024 14:08 Ответить
зверніться до лідора - так буде правильно
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08.07.2024 14:18 Ответить
Суки у нас в ОПе сидят
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08.07.2024 14:59 Ответить
Согласен с тобой. Всё на эмоциях. А в ОП сидят СУПЕРСУКИ
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08.07.2024 20:50 Ответить
Завтра воно буде в росісі . С
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08.07.2024 15:28 Ответить
А чи нагодовані полонені лемінги?
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08.07.2024 14:12 Ответить
Это на совести зелёного. Он уже сдал Украину. А теперь будет рассмотрен вопрос прекратить финансирование - на фронт не доходит и воруют ещё больше.
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08.07.2024 14:31 Ответить
Біля кожної лікарні треба ставити шерстяну копію Зелупи зі Скумбрією щоб кацапські людоїди думали туда низя СВОи.
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08.07.2024 14:52 Ответить
в кацапів нема своїх. для них і свої - мʼясо.
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08.07.2024 16:02 Ответить
 
 