Парламент Словакии не смог принять резолюцию с осуждением удара РФ по "Охматдету"
Парламент Словакии не смог принять резолюцию с осуждением российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Aktuality.
Резолюцию поддержал 41 парламентарий, поэтому, ее не приняли.
Инициатором резолюции была депутат Беата Юрик, которая предлагала добавить ее в повестку дня.
"Вы там были?" - воскликнула депутат Яна Вальова от партии премьер-министра Роберта Фицо SMER-SD.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем осудил российскую атаку по детской больнице "Охматдет" 8 июля.
Удар РФ по "Охматдету" 8 июля
Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.
В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.
Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.
Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.
Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.
10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля
Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.
а живу я у словацькому середовищі, тому української мови мало на слуху
У ВРУ такого лайна від рашистів, на 11 році їх війни проти України, достатньо! Стефанчук з корнієнком і аброхаміям, ними опікується, щоб хоть копієчку виторгувати, дітям на молочну суміш, щоб не голодували…
А ви кажете, - вигукнула депутатка Яна Вальова від партії прем'єр-міністра SMER-SD ….
Пильнуймо за отими з ВРУ!!
шуткував, мабуть....
