Парламент Словакии не смог принять резолюцию с осуждением удара РФ по "Охматдету"

Парламент Словаччини не зміг ухвалити резолюцію, щоб засудити удар РФ по "Охматдиту"

Парламент Словакии не смог принять резолюцию с осуждением российского удара по больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Aktuality.

Резолюцию поддержал 41 парламентарий, поэтому, ее не приняли.

Инициатором резолюции была депутат Беата Юрик, которая предлагала добавить ее в повестку дня.

"Вы там были?" - воскликнула депутат Яна Вальова от партии премьер-министра Роберта Фицо SMER-SD.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем осудил российскую атаку по детской больнице "Охматдет" 8 июля.

Удар РФ по "Охматдету" 8 июля

Утром 8 июля рашисты нанесли ракетный удар по Киеву. В Шевченковском районе ракета попала в детскую больницу "Охматдет", сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате российской атаки повреждены корпуса больницы, разрушены некоторые здания медучреждения, выбиты окна и стекла. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в результате российского удара повреждены отделения токсикологии и онкологии, реанимации и операционные.

Директор Охматдета Владимир Жовнир выступил перед Совбезом ООН относительно последствий российской ракетной атаки на больницу.

Каждая семья с детьми, которая пострадала в результате вражеского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля, получит денежную выплату в размере 10 800 грн на каждого члена семьи.

Крылатая ракета россиян X-101, которая разрушила детскую больницу "Охматдет" в Киеве 8 июля, была укомплектована компонентами западного производства. Это свидетельствует об успехе Москвы в обходе санкций.

10 июля в больнице умер мальчик, который был в "Охматдете" во время ракетной атаки 8 июля

Один из летчиков российской 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии после удара по детской больнице "Охматдет" передал в чат-бот украинской разведке документы о деятельности его воинской части и частные фото командного состава.

