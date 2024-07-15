Нардепа ОПЗЖ Пономарева будут судить за госпредательство и коллаборационизм, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Перед судом предстанет нардеп запрещенной ОПЗЖ Александр Пономарев, которому инкриминируют государственную измену и коллаборационистскую деятельность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, парламентарий в феврале 2022 года отправился из Киева в Бердянск и перешел на сторону оккупантов. В Бердянске он организовал осуществление предпринимательской деятельности подконтрольных ему предприятий. Также оказывал помощь врагу в оккупации города.
"Впоследствии народный депутат вернулся на подконтрольную украинской власти территорию. Из Киева он продолжал координировать деятельность перерегистрированных на временно оккупированной территории Запорожской области подконтрольных коммерческих структур.
Кроме того, с марта по ноябрь 2022 года народный избранник организовал проведение финансово-хозяйственных отношений с предприятиями, которые выполняли заказы государства-агрессора и незаконных органов власти во временно оккупированном Крыму.
Он поставлял для них продукцию со своих предприятий из г. Бердянск. В дальнейшем они использовались для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины, а также ремонта и строительства автодорог по заказу так называемой "Службы автомобильных дорог Республики Крым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нардеп организовал незаконную регистрацию подконтрольного общества в так называемой "налоговой службе по Запорожской области".
Парламентарию инкриминируют совершение государственной измены и коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
Речь идет об Александре Пономареве.
Напомним, ранее Пономарев был уличен в сотрудничестве с РФ. Также СМИ сообщали, что масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.
СМИ также сообщали, что в оккупированном Бердянске Пономарев контактировал с ФСБ и запустил бизнес.
