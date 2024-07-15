РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7490 посетителей онлайн
Новости Война
4 593 5

Нардепа ОПЗЖ Пономарева будут судить за госпредательство и коллаборационизм, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Перед судом предстанет нардеп запрещенной ОПЗЖ Александр Пономарев, которому инкриминируют государственную измену и коллаборационистскую деятельность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, парламентарий в феврале 2022 года отправился из Киева в Бердянск и перешел на сторону оккупантов. В Бердянске он организовал осуществление предпринимательской деятельности подконтрольных ему предприятий. Также оказывал помощь врагу в оккупации города.

Читайте: Нардепы от ОПЗЖ Ларин и Кисилев поехали представлять Украину на конференцию по восстановлению в Германию, - ЧЕСНО

"Впоследствии народный депутат вернулся на подконтрольную украинской власти территорию. Из Киева он продолжал координировать деятельность перерегистрированных на временно оккупированной территории Запорожской области подконтрольных коммерческих структур.

Кроме того, с марта по ноябрь 2022 года народный избранник организовал проведение финансово-хозяйственных отношений с предприятиями, которые выполняли заказы государства-агрессора и незаконных органов власти во временно оккупированном Крыму.

Он поставлял для них продукцию со своих предприятий из г. Бердянск. В дальнейшем они использовались для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины, а также ремонта и строительства автодорог по заказу так называемой "Службы автомобильных дорог Республики Крым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нардеп организовал незаконную регистрацию подконтрольного общества в так называемой "налоговой службе по Запорожской области".

Парламентарию инкриминируют совершение государственной измены и коллаборационную деятельность (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Речь идет об Александре Пономареве.

Напомним, ранее Пономарев был уличен в сотрудничестве с РФ. Также СМИ сообщали, что масло для техники ВСУ покупали у фирмы нардепа ОПЗЖ Пономарева, из-за плохого качества танки часто останавливались во время важных боев.

СМИ также сообщали, что в оккупированном Бердянске Пономарев контактировал с ФСБ и запустил бизнес.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бывшие "Эпицентры" в оккупированных Луганске и Мелитополе отошли окружению Королевской, - СМИ

Нардеп ОПЗЖ Олександр Пономарьов постане перед судом за колабораціонізм та держзраду
Нардеп ОПЗЖ Олександр Пономарьов постане перед судом за колабораціонізм та держзраду
Нардеп ОПЗЖ Олександр Пономарьов постане перед судом за колабораціонізм та держзраду
Нардеп ОПЗЖ Олександр Пономарьов постане перед судом за колабораціонізм та держзраду

Автор: 

государственная измена (1629) коллаборационизм (911) Оппозиционная платформа - За жизнь (459)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
...де ОПЗЖ.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:24 Ответить
На **я морду затушовувать, коли назване прізвище ?
показать весь комментарий
15.07.2024 14:25 Ответить
колаборант
показать весь комментарий
15.07.2024 14:27 Ответить
сістема своїх не здасть
показать весь комментарий
15.07.2024 14:29 Ответить
Пам'ятаю його коли ще у шльопках та спортивках з висячими колінами лазив. Потім вкрав пару бочок мастила на АЗМОЛі та бадяжив їх у себе на городі і справа пішла.
показать весь комментарий
15.07.2024 14:40 Ответить
 
 