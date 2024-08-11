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Новости
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Россияне принудительно создают на ВОТ молодежные отряды помощи жителям Курской области

РФ створює загони для допомоги мешканцям Курської області

На временно оккупированных территориях Украины россияне создают молодежные отряды с целью отправки на территорию Курской области для якобы помощи пострадавшим жителям.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна пропагандистская акция Кремля на временно оккупированных территориях Украины. Здесь создают молодежные отряды, которые должны отправляться на территорию Курской области. Под объективы видеокамер "добровольцев" пакуют в автобусы и отправляют для якобы помощи пострадавшим курянам", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в ЦНС, местный пособник оккупантов, руководитель региональной организации "Молодая республика" Сергей Добровольский рассказывает, что только с оккупированных территорий Донетчины в Россию планируется отправить не менее сотни молодых людей. Впрочем, по его словам, выполнить план пока не удается.

Также в Центре рассказали, что на временно оккупированных территориях оккупанты проводят немноголюдные митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали поддержку населению Курской области.

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Напомним, стало известно, что уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение к Верховному комиссару ООН с требованием осудить "терроризм со стороны Украины" из-за событий в Курской области.

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".

Автор: 

молодежь (243) Курск (1082) Центр национального сопротивления (561)


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Топ комментарии
+12
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11.08.2024 13:42
+5
Майбутні "мальчікі в трусіках"?
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11.08.2024 13:12
+5
Во-во! Завезуть в тихий куточок, обмундирують, ******* в білі рученьки калаші, а щоб були більш покладисті пару-трійку буйних показово розстріляють, кому просто рило розтовчуть і поженуть кадирівці цих бідолах "родіну защіщать от бандєровцев".
Даубасці з лугандонцями не дадуть збрехати.
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11.08.2024 13:16
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Майбутні "мальчікі в трусіках"?
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11.08.2024 13:12 Ответить
Во-во! Завезуть в тихий куточок, обмундирують, ******* в білі рученьки калаші, а щоб були більш покладисті пару-трійку буйних показово розстріляють, кому просто рило розтовчуть і поженуть кадирівці цих бідолах "родіну защіщать от бандєровцев".
Даубасці з лугандонцями не дадуть збрехати.
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11.08.2024 13:16 Ответить
Виіхати вони не пробували? - будуть окацаплюватись?
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11.08.2024 13:24 Ответить
та, там більшість ними й є
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11.08.2024 13:49 Ответить
В містах - так. А на селі ще років 15 тому розмовляли і українською.
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11.08.2024 14:03 Ответить
А шо кара-мурза? Мовчить поки?
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11.08.2024 13:29 Ответить
До курська через ростов?
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11.08.2024 13:39 Ответить
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11.08.2024 13:42 Ответить
Бафмат сіла!!! Чімпіони по сіловим гонкам на жипах і пікапах
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11.08.2024 14:30 Ответить
"Свабоду Анжилі Девіс" !????? 🥳
окупанти проводять небагатолюдні мітингиhttps://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-shukaye-masovku-na-mityngy-pidtrymky-meshkantsyam-kurshhyny/ , на яких бюджетники та російські гастролери на камеру імітували підтримку населенню Курської області.
Та хай хоть до втрати пульсу мітінгують)))) аби не лізли на фронт зі зброєю, не плуталися під ногами
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11.08.2024 14:29 Ответить
Да ну нах.А в маскваабаді та путінбурге не пробували.
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11.08.2024 16:06 Ответить
Они сидели и ждали, пока пойдет воевать Кошовой. Дождались наряда кацапской полиции с повесткой. Теперь сдохнут за путена.
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11.08.2024 16:55 Ответить
 
 