Россияне принудительно создают на ВОТ молодежные отряды помощи жителям Курской области

На временно оккупированных территориях Украины россияне создают молодежные отряды с целью отправки на территорию Курской области для якобы помощи пострадавшим жителям.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

"Еще одна пропагандистская акция Кремля на временно оккупированных территориях Украины. Здесь создают молодежные отряды, которые должны отправляться на территорию Курской области. Под объективы видеокамер "добровольцев" пакуют в автобусы и отправляют для якобы помощи пострадавшим курянам", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в ЦНС, местный пособник оккупантов, руководитель региональной организации "Молодая республика" Сергей Добровольский рассказывает, что только с оккупированных территорий Донетчины в Россию планируется отправить не менее сотни молодых людей. Впрочем, по его словам, выполнить план пока не удается.

Также в Центре рассказали, что на временно оккупированных территориях оккупанты проводят немноголюдные митинги, на которых бюджетники и российские гастролеры на камеру имитировали поддержку населению Курской области.

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Напомним, стало известно, что уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение к Верховному комиссару ООН с требованием осудить "терроризм со стороны Украины" из-за событий в Курской области.

Что происходит в Курской области

Как сообщалось, во вторник, 6 августа, Министерство обороны РФ заявило, что в Курской области продолжаются бои. Туда захватчики стягивают резервы.

Власти Курской области заявили о "попытках прорыва границы".

Впоследствии Минобороны РФ заверило, что продвижения ВСУ вглубь территории РФ в Курской области нет.

В сети было опубликовано видео, на котором группа российских военнопленных идет под конвоем по дороге в Курской области РФ

Диктатор Владимир Путин назвал произошедшее "очередной масштабной провокацией".

Сейчас украинская сторона официально не комментирует ситуацию.

Тем временем глава оборонного комитета Бундестага Фабер пожелал ВСУ удачи под Курском. По данным Минобороны Франции, "наступление ВСУ в Курской области имеет начальный успех". The Washington Post сообщает, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Суджа".

Вместе с тем, у Генсека ООН не имеют никакой информации о событиях в Курской области РФ: "У нас нет представителей в этом районе".