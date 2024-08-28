Враг концентрировал усилия у Новогродовки на Покровском направлении, - Генштаб

За минувшие сутки, 27 августа 2024 года, на фронте было зафиксировано 184 боевые столкновения. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также противник был активным на Купянском, Торецком и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за вчера российский агрессор нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре удара 12 ракетами и 86 авиаударов, сбросив 110 КАБов. Кроме этого, совершил более 4300 обстрелов, из них 120 - из реактивных систем залпового огня.

Враг наносил авиаудары по районам населенных пунктов Эсмань, Ворожба, Вольная Слобода, Атинское, Горелое, Бессаловка, Глухов, Михайловское, Угроиды, Шалыгино, Ямполь, Яструбино, Искриковщина, Белополье, Бачевск, Будивельное Сумской области; Казачья Лопань, Зыбино, Сеньково, Купянск-Узловой, Петропавловка, Синьковка Харьковской области; Майорск, Григорьевка, Часов Яр, Александрополь, Гродовка, Селидово, Водяное, Шахтерское, Угледар Донецкой области; Садовое, Тягинка Херсонской области.

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Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника. Кроме этого, поразили артиллерийскую систему, наземную станцию управления БПЛА и еще один важный объект.

Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1090 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, 14 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, одну РСЗО, одно средство ПВО, один самолет, 94 БПЛА оперативно-тактического уровня, шесть крылатых ракет, 41 автомобиль и шесть единиц специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Генштаб информирует, что на Харьковском направлении произошло девять боестолкновений вблизи Глубокого, Старицы, Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении происходило 25 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Стельмаховки.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг 16 раз атаковал возле Дружелюбовки, Новосадово, Невского и Тернов.

На Сиверском направлении россияне четыре раза наступали вблизи Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении произошло 17 боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Григорьевки, Андреевки, Клещиевки и Ивановского.

На Торецком направлении шли 23 боя, в частности, возле Нелиповки, Торецка и Нью-Йорка.

"На Покровском направлении наши защитники отбивали 55 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка, Гродовка, Мироновка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была у Новогродовки", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 22 атаки противника вблизи Карловки, Георгиевки, Михайловки, Красногоровки, Водяного, Старомихайловки и Константиновки.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении российские захватчики семь раз наступали в сторону Водяного, Угледара, Пречистовки и Раздольного. Успеха не имели.

На Ореховском направлении произошло четыре боестолкновения неподалеку от Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки противника.

По данным Генштаба, на Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

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В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.