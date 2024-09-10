Россия предлагает Китаю создать закрытый от западных санкций банк для расчетов

Представители России и Китая обсуждают создание совместного банка, который будет устойчивым к санкциям Запада и позволит в закрытом режиме проводить платежи между странами.

Об этом рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Маслов, передает The Moscow Times.

"Сейчас несколько крупных российских банков предложили Китаю в чистом виде создать совместный банк. Это предполагает, что банки складывают свои активы и перечисления идут внутри. То есть на территории России и Китая работают филиалы одной и той же организации - эти перечисления не будут видны третьей стороне", - пояснил Маслов.

По его словам, пока этот проект находится на очень ранней стадии, но уже вызвал живое обсуждение в китайской деловой среде.

Маслов отметил, что китайские бизнесмены далеки от политики и "позитивно смотрят на Россию".

"Им важно, чтобы их товары продавались. Особенно на северо-востоке Китая есть сотни, если не тысячи фирм, полностью перенацеленных на работу с Россией. Сейчас для них потери невероятные. И они больше ругают свою сторону, потому что с российской точки зрения никаких проблем нет", - сказал Маслов.

Он также отметил, что большинство инициатив по ограничению платежей "так или иначе связаны с решениями Народного банка Китая, который является главным регулятором", однако китайские банки также очень опасаются вторичных санкций со стороны США.

"Эти ограничения угрожают всей банковской системе Китая. То есть даже если какой-то один банк нарушает требования со стороны США, возможно, будет наложен целый ряд ограничений вообще на валютные операции многих китайских финансовых организаций", - отметил Маслов.

По его мнению, власти Китая на данный момент хотят показать, что они придерживаются решений США, "чтобы сбалансировать свои внешние связи". Именно поэтому до конца года ситуация с платежами между Россией и Китаем будет оставаться "очень тяжелой".

Проблемы с платежами

В начале сентября сообщалось, что на фоне нарастающих проблем с банковскими платежами между Россией и Китаем президент РФ Владимир Путин попросил организовать встречу с председателем Китая Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани.

Ситуация с платежами из России в Китай резко ухудшилась в декабре 2023 года, когда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американскому Минфину вводить вторичные санкции против банков третьих стран за помощь подсанкционным лицам и обеспечение поставок российскому военно-промышленному комплексу.

После этого более 98% китайских кредитных организаций прекратили принимать платежи от российских компаний. Также некоторые банки стали отклонять платежи с российскими именами и начали отказываться принимать "грязные" юани из России.

В конце августа стало известно, что российские компании сталкиваются со все более долгими задержками и большими затратами при проведении расчетов с торговыми партнерами в Китае. Эта проблема обострилась, а между РФ и Китаем "зависли" транзакции на десятки миллиардов юаней.

Близкий к правительству РФ источник подтвердил, что китайские государственные банки "массово" приостанавливают операции с Россией, из-за этого задерживаются платежи на миллиарды юаней.

До того стало известно, что китайские экспортеры прекратили поставлять продукцию в Россию без предварительной оплаты.

Перед тем небольшие региональные банки Китая начали отказываться принимать платежи из России. Еще в мае-июне локальные китайские кредитные организации работали с российским бизнесом и "платежи шли более-менее стабильно", но с 20 июля расчеты фактически приостановлены.

В конце июля сообщалось, что китайские банки начали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях.

Из-за этого Россия и Китай могут начать использовать бартерные схемы в торговле между двумя странами. Также Россия может начать рассчитываться с Китаем с помощью криптовалюты: до этого президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации оборота криптовалюты и майнинга в стране.

Российские банкиры в свою очередь признали, что проблема с международными расчетами - это надолго.