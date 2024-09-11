Завтра возобновят движение между станциями метро "Героев Днепра" - "Теремки". К аварийной ситуации привели ошибки на этапах проектирования и строительства, - Кличко
Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" столичного метрополитена завершены.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в четверг, 12 сентября, восстановят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки".
Кличко напоминает, что весь комплекс работ длился 9 месяцев. За это время подготовили строительную площадку, переложили более 200 кабельных сетей, в частности сетей ДТЭКа, Укртелекома, других. Разработали котлован глубиной более 15 м, демонтировали старую часть тоннеля длиной в 27 метров и построили новую. Усилили с обеих сторон и туннельную оправу, уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов.
Перегонный тоннель между "Демеевской"-"Лыбедской" расположен в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому во время ремонта были осуществлены все необходимые работы по гидроизоляции тоннельной оправы и химическому закреплению грунтов вокруг нее.
"Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше начальной стоимости", - подчеркнул глава города.
Что привело к аварийной ситуации?
Также Кличко добавил, что параллельно с восстановительными работами были проведены экспертные исследования по определению причин возникновения ситуации.
В частности, по словам Кличко, подтверждено, что причиной аварийной ситуации являются отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля, а именно:
- оправа тоннеля согласно проекту должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод;
- оправу тоннеля построено некачественно с нарушением допусков монтажа колец;
- не выполнены компенсационные мероприятия (химическое закрепление грунтов), в частности, для предотвращения влияния перерезывающих усилий тоннеля в месте изменения инженерно-геологических условий основания;
- жесткость тоннеля ниже проектной - по причине применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшенная толщина и отсутствие ребер).
"Кроме того, проведенными лабораторными исследованиями подтверждены грубые нарушения при строительстве в части отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля", - добавил он.
Как сообщалось, в ночь с 30 на 31 августа по обновленному участку между станциями столичного метро "Лыбедская" - "Демеевская" прошел первый пробный поезд.
Напомним, в начале декабря прошлого года в Киеве закрыли движение поездов между станциями метрополитена "Лыбедская" и "Теремки" из-за затопления тоннеля. Ожидалось, что ремонтные работы продлятся полгода.
Впоследствии сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении в деле о подтоплении тоннеля столичного метро двум должностным лицам КП "Киевский метрополитен" - начальнику службы путей, тоннельных сооружений и зданий и главному инженеру.
Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
В июле научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение завершило исследование тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве и установило некачественные проектные решения и строительство.
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Був би гарний віадук з коліями і вічною гарантією від затоплення.
Проектувальники тунелю під рікою просто від природи дебіли.