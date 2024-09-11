Завтра возобновят движение между станциями метро "Героев Днепра" - "Теремки". К аварийной ситуации привели ошибки на этапах проектирования и строительства, - Кличко

Пусконаладочные работы на обновленном участке тоннеля между станциями "Демеевская" - "Лыбедская" столичного метрополитена завершены.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в четверг, 12 сентября, восстановят полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки".

Кличко напоминает, что весь комплекс работ длился 9 месяцев. За это время подготовили строительную площадку, переложили более 200 кабельных сетей, в частности сетей ДТЭКа, Укртелекома, других. Разработали котлован глубиной более 15 м, демонтировали старую часть тоннеля длиной в 27 метров и построили новую. Усилили с обеих сторон и туннельную оправу, уложили новые пути, восстановили все инженерные сети, наладили системы безопасности движения поездов.

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Перегонный тоннель между "Демеевской"-"Лыбедской" расположен в сложных гидрогеологических условиях. Поэтому во время ремонта были осуществлены все необходимые работы по гидроизоляции тоннельной оправы и химическому закреплению грунтов вокруг нее.

"Сметная стоимость всего комплекса работ составила 383 млн грн, что на 62 млн грн меньше начальной стоимости", - подчеркнул глава города.

Что привело к аварийной ситуации?

Также Кличко добавил, что параллельно с восстановительными работами были проведены экспертные исследования по определению причин возникновения ситуации.

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В частности, по словам Кличко, подтверждено, что причиной аварийной ситуации являются отдельные ошибки на этапе проектирования и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля, а именно:

оправа тоннеля согласно проекту должна эксплуатироваться при значительно меньшем уровне грунтовых вод;

оправу тоннеля построено некачественно с нарушением допусков монтажа колец;

не выполнены компенсационные мероприятия (химическое закрепление грунтов), в частности, для предотвращения влияния перерезывающих усилий тоннеля в месте изменения инженерно-геологических условий основания;

жесткость тоннеля ниже проектной - по причине применения стеновых блоков вместо лотковых (уменьшенная толщина и отсутствие ребер).

"Кроме того, проведенными лабораторными исследованиями подтверждены грубые нарушения при строительстве в части отсутствия химического закрепления грунтов вокруг тоннеля", - добавил он.

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Как сообщалось, в ночь с 30 на 31 августа по обновленному участку между станциями столичного метро "Лыбедская" - "Демеевская" прошел первый пробный поезд.

Напомним, в начале декабря прошлого года в Киеве закрыли движение поездов между станциями метрополитена "Лыбедская" и "Теремки" из-за затопления тоннеля. Ожидалось, что ремонтные работы продлятся полгода.

Впоследствии сообщалось, что правоохранители сообщили о подозрении в деле о подтоплении тоннеля столичного метро двум должностным лицам КП "Киевский метрополитен" - начальнику службы путей, тоннельных сооружений и зданий и главному инженеру.

Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В июле научно-исследовательское судебно-экспертное учреждение завершило исследование тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" в Киеве и установило некачественные проектные решения и строительство.