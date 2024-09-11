Завтра відновлять рух між станціями метро "Героїв Дніпра" - "Теремки". До аварійної ситуації призвели помилки на етапах проєктування та будівництва, - Кличко

Пусконалагоджувальні роботи на оновленій ділянці тунелю між станціями "Деміївська" - "Либідська" столичного метрополітену завершені.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у четвер, 12 вересня, відновлять повноцінний рух поїздів між станціями "Героїв Дніпра" - "Теремки".

Кличко нагадує що увесь комплекс робіт тривав 9 місяців. За цей час підготували будівельний майданчик, переклали понад 200 кабельних мереж, зокрема мереж ДТЕКу, Укртелекому, інших. Розробили котлован глибиною понад 15 м, демонтували стару частину тунелю довжиною у 27 метрів та побудували нову. Посилили з обох сторін і тунельну оправу, уклали нові колії, відновили всі інженерні мережі, налагодили безпекові системи руху поїздів.

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Перегінний тунель між "Деміївською"-"Либідською" розташовано у складних гідрогеологічних умовах. Тому під час ремонту було здійснено всі необхідні роботи з гідроізоляції тунельної оправи та хімічного закріплення ґрунтів навколо неї.

"Кошторисна вартість усього комплексу робіт склала 383 млн грн, що на 62 млн грн менше початкової вартості", - наголосив очільник міста.

Що призвело до аварійної ситуації?

Також Кличко додав, що паралельно з відновлювальними роботами були проведені експертні дослідження з визначення причин виникнення ситуації.

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Зокрема, за словами Кличка, підтверджено, що причиною аварійної ситуаціє є окремі помилки на етапі проєктування та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт на етапі будівництва цієї ділянки тунелю, а саме:

оправа тунелю згідно з проєктом повинна експлуатуватися при значно меншому рівні ґрунтових вод;

оправу тунелю збудовано неякісно з порушенням допусків монтажу кілець;

не виконано компенсаційних заходів (хімічного закріплення ґрунтів), зокрема, для унеможливлення впливу перерізуючих зусиль тунелю у місці зміни інженерно-геологічних умов основи;

жорсткість тунелю нижча проєктної – з причини застосування стінових блоків замість лоткових (зменшена товщина та відсутність ребер).

"Крім того, проведеними лабораторними дослідженнями підтверджено грубі порушення при будівництві в частині відсутності хімічного закріплення ґрунтів навколо тунелю", - додав він.

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Як повідомлялося, в ніч з 30 на 31 серпня оновленою ділянкою між станціями столичного метро "Либідська" – "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд.

Нагадаємо, на початку грудня минулго року в Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.

Згодом повідомлялося, що правоохоронці повідомили про підозру в справі про підтоплення тунелю столичного метро двом посадовцям КП "Київський метрополітен" – начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель та головному інженеру.

Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

У липні науково-дослідна судово-експертна установа завершила дослідження тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" в Києві та встановила неякісні проєктні рішення та будівництво.