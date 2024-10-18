Дания анонсировала новый пакет военной помощи для Украины более чем на 320 млн евро

Правительство Дании подготовило пакет военной помощи Украине на сумму 2,4 миллиарда датских крон (примерно 321,8 миллиона евро). Он будет направлен как на поставку оружия со складов, так и на его заказ у международных поставщиков. Это уже 21-й пакет военной помощи Украине от Дании.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Дании, информирует Цензор.НЕТ.

В ведомстве рассказали, что новый пакет военной помощи Украине предусматривает предоставление вооружений со складов армии Дании, финансирование систем противовоздушной обороны в сотрудничестве с Германией и дополнительные взносы в Международный фонд для Украины, который возглавляет Великобритания.

Также средства будут направлены для расширения тренировочных мероприятий для украинских военных.

Кроме этого, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен рассказал, что датское правительство работает над возможностью закупок оружия, включая беспилотники, непосредственно у производителей в Украине.

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"Украинцы продолжают борьбу против жестоких нападений Путина на страну. Поэтому важно, чтобы Дания продолжала демонстрировать свою поддержку Украине. 21-й пакет помощи призван предоставить как можно больше военной поддержки для удовлетворения насущных потребностей украинцев, одновременно поддерживая амбиции Дании поддерживать долгосрочное развитие оборонных возможностей Украины", - сказал глава оборонного ведомства Дании.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен рассказал, что Дания намерена создать фонд для объединения инвестиций с целью расширения украинской военной промышленности и ускорения производства.

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