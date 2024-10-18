Данія анонсувала новий пакет військової допомоги для України на понад 320 млн євро

Уряд Данії підготував пакет військової допомоги Україні на суму 2,4 мільярда данських крон (приблизно 321,8 мільйона євро). Він буде спрямований як на постачання зброї зі складів, так і на її замовлення в міжнародних постачальників. Це вже 21-й пакет військової допомоги Україні від Данії.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Данії, інформує Цензор.НЕТ.

У відомстві розповіли, що новий пакет військової допомоги Україні передбачає надання озброєнь зі складів армії Данії, фінансування систем протиповітряної оборони у співпраці з Німеччиною та додаткові внески до Міжнародного фонду для України, який очолює Британія.

Також кошти будуть скеровані для розширення тренувальних заходів для українських військових.

Окрім цього, міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розповів, що данський уряд працює над можливістю закупівель зброї, включно з безпілотниками, безпосередньо у виробників в Україні.

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"Українці продовжують боротьбу проти жорстоких нападів Путіна на країну. Тому важливо, щоб Данія продовжувала демонструвати свою підтримку Україні. 21-й пакет допомоги покликаний надати якомога більше військової підтримки для задоволення нагальних потреб українців, водночас підтримуючи амбіції Данії підтримувати довгостроковий розвиток оборонних спроможностей України", - сказав очільник оборонного відомства Данії.

Раніше міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен розповів, що Данія має намір створити фонд для об'єднання інвестицій з метою розширення української військової промисловості та прискорення виробництва.

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