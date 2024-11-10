РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6963 посетителя онлайн
Новости
2 121 18

Враг снова запустил "Шахеды", группы дронов на Полтавщине и на границе Черкасщины и Кировоградщины, - Воздушные силы (обновлено)

шахед над Полтавщиною

Войска РФ днем 10 ноября 2024 года снова запустили на территорию Украины ударные дроны типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Киевской и Полтавской областях, движутся в западном и юго-западном направлениях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Рашисты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

"Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!", - сообщили в 16.37 Воздушные силы.

По состоянию на 16.10 карта воздушных тревог была такова:

карта повітряних тривог

В настоящее время на Киевщине объявлен отбой угрозы.

"Сейчас группа "Шахедов" наблюдается на границе Черкасщины и Кировоградщины", - информируют в Воздушных силах в 16.47.

Как сообщалось, вечером субботы, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников. Кроме того, в результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.

По данным Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 62 из 145 "Шахедов", еще 67 - локально потеряны.

Автор: 

Воздушные силы (2241) Шахед (929)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+1
а що з лiтаками F-16? стiльки було про них балачок,та пiсля(начеб-то) отримання...iнформацiйна тиша.
показать весь комментарий
10.11.2024 16:18
+1
І не кажіть, зате диванних патріотів - на сто дивізій.
показать весь комментарий
10.11.2024 16:30
+1
Поки можу собі дозволити в 67 р - а там і до мене черга діиде
показать весь комментарий
10.11.2024 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а що з лiтаками F-16? стiльки було про них балачок,та пiсля(начеб-то) отримання...iнформацiйна тиша.
показать весь комментарий
10.11.2024 16:18 Ответить
На приколі - немає до них зброі
показать весь комментарий
10.11.2024 16:20 Ответить
А шо повинні про них говорити? Де стоять, та які задачі виконують?
показать весь комментарий
10.11.2024 16:44 Ответить
А як ви уявляєте собі результати роботи літаків F-16? Всі Шахеди 100% мають вибухати в повітрі тільки но пілот натисне кнопку "fire" ?
показать весь комментарий
10.11.2024 17:25 Ответить
Ні Гепардів ні ловців Шахедів - летять через всю краіну
показать весь комментарий
10.11.2024 16:23 Ответить
І не кажіть, зате диванних патріотів - на сто дивізій.
показать весь комментарий
10.11.2024 16:30 Ответить
Поки можу собі дозволити в 67 р - а там і до мене черга діиде
показать весь комментарий
10.11.2024 16:35 Ответить
Ну то спостерігайте мовчки.
показать весь комментарий
10.11.2024 16:47 Ответить
З якого дива ви мені вказуєте?
показать весь комментарий
10.11.2024 16:51 Ответить
Я з дивану Justin
показать весь комментарий
10.11.2024 17:47 Ответить
Бахкало раз шесть прилично значит сбивали.
показать весь комментарий
10.11.2024 17:37 Ответить
У Гепарда ефективна дальність ураження-до 4 км. Порахуйте, скільки потрібно Гепардів, а також БК до них, щоб закрити увесь кордон з мордором від шахедів.
показать весь комментарий
10.11.2024 21:29 Ответить
Не одні Гепарди а и мобільні групи з кулеметами і прожекторами - я ж написав - ловці
показать весь комментарий
10.11.2024 21:35 Ответить
Мені теж 67. І теж діванний.
показать весь комментарий
10.11.2024 16:43 Ответить
У 77-79 служив на оперативно-тактичних 8К14. ГСВГ.
показать весь комментарий
10.11.2024 16:44 Ответить
73-75 ГСВГ Отдельний батальйон особого назначения
показать весь комментарий
10.11.2024 17:21 Ответить
салага ти
показать весь комментарий
10.11.2024 17:24 Ответить
дрова не збивать ,а складати
показать весь комментарий
10.11.2024 17:19 Ответить
 
 