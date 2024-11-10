Враг снова запустил "Шахеды", группы дронов на Полтавщине и на границе Черкасщины и Кировоградщины, - Воздушные силы (обновлено)
Войска РФ днем 10 ноября 2024 года снова запустили на территорию Украины ударные дроны типа "Shahed".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Киевской и Полтавской областях, движутся в западном и юго-западном направлениях", - говорится в сообщении.
"Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!", - сообщили в 16.37 Воздушные силы.
По состоянию на 16.10 карта воздушных тревог была такова:
В настоящее время на Киевщине объявлен отбой угрозы.
"Сейчас группа "Шахедов" наблюдается на границе Черкасщины и Кировоградщины", - информируют в Воздушных силах в 16.47.
Как сообщалось, вечером субботы, 9 ноября, российские захватчики запустили по Украине новые группы ударных БпЛА "шахед". Также Цензор.НЕТ информировал, что в Киеве дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников. Кроме того, в результате обстрела Одессы повреждена инфраструктура, есть пострадавшие.
По данным Воздушных сил, всего ночью было уничтожено 62 из 145 "Шахедов", еще 67 - локально потеряны.
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