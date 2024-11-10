Ворог знову запустив "Шахеди", групи дронів на Полтавщині та на межі Черкащини і Кіровоградщини, - Повітряні сили (оновлено)

Війська РФ вдень 10 листопада 2024 року знову запустили на територію України ударні дрони типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Київській та Полтавській областях, рухаються у західному та південно-західному напрямках", - йдеться у повідомленні.

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"Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - повідомили о 16.37 Повітряні сили.

Станом на 16.10 карта повітряних тривог була така:

Наразі на Київщині оголошено відбій загрози.

"Наразі група "Шахедів" спостерігаються на межі Черкащини та Кіровоградщини", - інформують у Повітряних силах о 16.47.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників. Окрім того, внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі було знищено 62 із 145 "Шахедів", ще 67 - локаційно втрачені.