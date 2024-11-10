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Новини
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Ворог знову запустив "Шахеди", групи дронів на Полтавщині та на межі Черкащини і Кіровоградщини, - Повітряні сили (оновлено)

шахед над Полтавщиною

Війська РФ вдень 10 листопада 2024 року знову запустили на територію України ударні дрони типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Київській та Полтавській областях, рухаються у західному та південно-західному напрямках", - йдеться у повідомленні.

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"Кіровоградська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - повідомили о 16.37 Повітряні сили.

Станом на 16.10 карта повітряних тривог була така:

карта повітряних тривог

Наразі на Київщині оголошено відбій загрози. 

"Наразі група "Шахедів" спостерігаються на межі Черкащини та Кіровоградщини", - інформують у Повітряних силах о 16.47.

Як повідомлялося, ввечері суботи, 9 листопада, російські загарбники запустили по Україні нові групи ударних БпЛА "шахед". Також Цензор.НЕТ інформував, що у Києві двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників. Окрім того, внаслідок обстрілу Одеси пошкоджена інфраструктура, є постраждалі.

За даними Повітряних сил, загалом вночі було знищено 62 із 145 "Шахедів", ще 67 - локаційно втрачені.

Автор: 

Повітряні сили (2586) Шахед (939)


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Топ коментарі
+1
а що з лiтаками F-16? стiльки було про них балачок,та пiсля(начеб-то) отримання...iнформацiйна тиша.
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10.11.2024 16:18
+1
І не кажіть, зате диванних патріотів - на сто дивізій.
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10.11.2024 16:30
+1
Поки можу собі дозволити в 67 р - а там і до мене черга діиде
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10.11.2024 16:35
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а що з лiтаками F-16? стiльки було про них балачок,та пiсля(начеб-то) отримання...iнформацiйна тиша.
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10.11.2024 16:18 Відповісти
На приколі - немає до них зброі
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10.11.2024 16:20 Відповісти
А шо повинні про них говорити? Де стоять, та які задачі виконують?
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10.11.2024 16:44 Відповісти
А як ви уявляєте собі результати роботи літаків F-16? Всі Шахеди 100% мають вибухати в повітрі тільки но пілот натисне кнопку "fire" ?
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10.11.2024 17:25 Відповісти
Ні Гепардів ні ловців Шахедів - летять через всю краіну
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10.11.2024 16:23 Відповісти
І не кажіть, зате диванних патріотів - на сто дивізій.
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10.11.2024 16:30 Відповісти
Поки можу собі дозволити в 67 р - а там і до мене черга діиде
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10.11.2024 16:35 Відповісти
Ну то спостерігайте мовчки.
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10.11.2024 16:47 Відповісти
З якого дива ви мені вказуєте?
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10.11.2024 16:51 Відповісти
Я з дивану Justin
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10.11.2024 17:47 Відповісти
Бахкало раз шесть прилично значит сбивали.
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10.11.2024 17:37 Відповісти
У Гепарда ефективна дальність ураження-до 4 км. Порахуйте, скільки потрібно Гепардів, а також БК до них, щоб закрити увесь кордон з мордором від шахедів.
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10.11.2024 21:29 Відповісти
Не одні Гепарди а и мобільні групи з кулеметами і прожекторами - я ж написав - ловці
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10.11.2024 21:35 Відповісти
Мені теж 67. І теж діванний.
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10.11.2024 16:43 Відповісти
У 77-79 служив на оперативно-тактичних 8К14. ГСВГ.
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10.11.2024 16:44 Відповісти
73-75 ГСВГ Отдельний батальйон особого назначения
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10.11.2024 17:21 Відповісти
салага ти
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10.11.2024 17:24 Відповісти
дрова не збивать ,а складати
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10.11.2024 17:19 Відповісти
 
 