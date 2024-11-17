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Массированная атака на Украину: из-за падения обломков ракеты горят гаражи на Львовщине

Горять гаражі

Во время сегодняшней массированной ракетной атаки РФ на Львовщине сбивали вражеские цели, из-за падения обломков горят гаражи и автомобиль в Червоноградском районе.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В Червоноградском (Шептицком) районе в результате падения обломков вражеской ракеты загорелись гаражи и автомобиль. На месте работают пожарные", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия осуществила массированный пуск ракет разных типов на территории Украины, взрывы раздаются в разных регионах (обновлено)

Как сообщалось, утром 17 ноября российские захватчики осуществили массированный удар по энергосистеме.

Так, россияне трижды ударили по Запорожью, целились по критической инфраструктуре. В Волынской и Винницкой области во время воздушной тревоги враг атаковал энергетическую инфраструктуру.

Также Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупанты утром атаковали Николаев несколькими волнами беспилотников. Враг попал в жилой сектор. Кроме того, россияне ночью атаковали Киев беспилотниками, раздались взрывы

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пожар (5936) ракеты (3566) Львовская область (2902)


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