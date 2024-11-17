Масована атака на Україну: внаслідок падіння уламків ракети горять гаражі на Львівщині
Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки РФ на Львівщині збивали ворожі цілі, через падіння уламків горять гаражі та автівка у Червоноградському районі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"У Червоноградському (Шептицькому) районі внаслідок падіння уламків ворожої ракети загорілися гаражі та автомобіль. На місці працюють вогнеборці", - йдеться у повідомленні.
Масована атака на Україну 17 листопада 2024 року
Як повідомлялося, зранку 17 листопада російські загарбники здійснили масований удар по енергосистемі.
Так, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю, цілили по критичній інфраструктурі. У Волинській та Вінницькій області під час повітряної тривоги ворог атакував енергетичну інфраструктуру.
Також Цензор.НЕТ інформував, що російські окупанти зранку атакували Миколаїв декількома хвилями безпілотників. Ворог влучив у житловий сектор. Окрім того, росіяни вночі атакували Київ безпілотниками, пролунали вибухи.
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