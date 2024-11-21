Посольство США в Киеве уже возобновило работу, - посол Бринк

Посольство США в Киеве уже возобновило свою работу.

Об этом вечером среды, 20 ноября, написала в соцсети Х госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем граждан США оставаться бдительными, следить за официальными украинскими источниками для получения обновлений и быть готовыми пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", - заявила Бринк.

Перед этим представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявлял, что американское посольство в Киеве планирует возобновить привычный режим работы в четверг, 21 ноября.

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Что предшествовало?

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.

МИД Украины прокомментировал закрытие ряда посольств из-за "угрозы обстрела".

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