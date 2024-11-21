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Новости
2 004 16

Посольство США в Киеве уже возобновило работу, - посол Бринк

Брінк сповістила про відновлення роботи посольства США

Посольство США в Киеве уже возобновило свою работу.

Об этом вечером среды, 20 ноября, написала в соцсети Х госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем граждан США оставаться бдительными, следить за официальными украинскими источниками для получения обновлений и быть готовыми пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", - заявила Бринк.

Перед этим представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявлял, что американское посольство в Киеве планирует возобновить привычный режим работы в четверг, 21 ноября.

Также читайте: МИД о закрытии ряда посольств из-за "угрозы обстрела": Следует реагировать без информнагнетания

Что предшествовало?

Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.

Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.

МИД Украины прокомментировал закрытие ряда посольств из-за "угрозы обстрела".

Читайте также: Россия пытается использовать закрытие посольств для подогревания паники в Украине, - ЦПД

Автор: 

посольство (1081) США (26598) Бринк Бриджит (185)


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Топ комментарии
+6
Як смішно, і правда. Від прочитаних коментарів дежавю лютого 2022. .. Ну да, ні щоб своїм громадянам сказати: у нас є інформація про потенційну небезпеку, але ви не переживайте, нічого не робіть, і взагалі скоро Новий рік, шашлики..смішні ці американці, правда ж.
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21.11.2024 00:39
+5
Дякуєм Брінг, все постірано та вже сохне …..
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20.11.2024 23:59
+4
Було б гарно, якби ЗЄ-влада відносилася до своїх громадян тако ж відповідально, як американська.
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21.11.2024 01:38
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Дякуєм Брінг, все постірано та вже сохне …..
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20.11.2024 23:59 Ответить
😀
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21.11.2024 00:00 Ответить
Хвіст колони ще не виїхав із посольства - а голова колони уже заїхала....
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21.11.2024 00:04 Ответить
А що як росіяни тепер нападуть? Чи у вас у США до сих пір їм вірять?
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21.11.2024 00:07 Ответить
Эй храбрецы! Опастность миновала...
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21.11.2024 00:11 Ответить
Як смішно, і правда. Від прочитаних коментарів дежавю лютого 2022. .. Ну да, ні щоб своїм громадянам сказати: у нас є інформація про потенційну небезпеку, але ви не переживайте, нічого не робіть, і взагалі скоро Новий рік, шашлики..смішні ці американці, правда ж.
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21.11.2024 00:39 Ответить
Було б гарно, якби ЗЄ-влада відносилася до своїх громадян тако ж відповідально, як американська.
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21.11.2024 01:38 Ответить
Американське посольство може відповісти мирним ракетним вогнем.
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21.11.2024 03:42 Ответить
Вже відстирали корисневі/червони лінії на штанах?
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21.11.2024 00:56 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007897291251&__cft__[0]=AZXhJs3sMSL1YOVSawWuudyArTGlvFpbotSWZtuOXcn2hmFd8rGJYeW0AxOe0iW2t-Bid-t8Sfbnx8ixjxZtKzn0HP62Xsuwg-sLbEWG3JHErJ5BSjuga029JNnP4wg0S180-e8-JRz7qasW6FeF45caAc-uzShNMQFYOXPdpXJULLmjQS4HCqVdIfZBMnovME0&__tn__=-UC%2CP-R Тамара Горіха Зерня

Оця ейфорія з приводу того, що попередження посольств не справдилися. Якась не зовсім адекватна реакція нашого МЗС, яке робить зауваження і вимагає не нагнітати...

Це все до болю схоже на події 16 лютого 2022 року, коли анонсоване на цю дату вторгнення не відбулося, і Зеленський на радощах впровадив свято чи то єдності, чи то незламності. Зганяв святковий потяг у Маріуполь і вкотре запевнив, що все під контролем і вторгнення не буде.

Я менше всіх хочу нагнітати, хоча б тому, що сиджу з дітьми у Києві. Я безумовно вірю у ЗСУ і апостолів їхніх, ППО.

(Але на Щекавицю не піду, не в тому настрої, щоб по кущах дупу морозити.)

І тим не менше, не можу не дивуватися: за тих самих тисячу днів наші очільники нічому не навчилися. Принаймні, досі не можуть з повагою і вдячністю сприймати попередження західних розвідок.
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21.11.2024 01:01 Ответить
Хто боїться - ставай навколо мене.
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21.11.2024 01:06 Ответить
Обісралися, чого вже там...
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21.11.2024 05:48 Ответить
Похоже весь шухер был из-за межконтинентальной ракеты!
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21.11.2024 12:29 Ответить
 
 