Посольство США в Киеве уже возобновило работу, - посол Бринк
Посольство США в Киеве уже возобновило свою работу.
Об этом вечером среды, 20 ноября, написала в соцсети Х госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы призываем граждан США оставаться бдительными, следить за официальными украинскими источниками для получения обновлений и быть готовыми пройти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги", - заявила Бринк.
Перед этим представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявлял, что американское посольство в Киеве планирует возобновить привычный режим работы в четверг, 21 ноября.
Что предшествовало?
Как сообщалось, посольство США в Киеве получило информацию о том, что РФ сегодня может массированно атаковать Украину. В ЦПД отметили, что РФ подготовила запасы ракет, авиацию и корабли для массированных ударов.
Впоследствии также стало известно, что посольства Испании, Италии и Греции в Киеве 20 ноября не будут предоставлять услуг из-за повышенного риска воздушных атак. В свою очередь, посольства Великобритании и Польши в Киеве остаются открытыми.
МИД Украины прокомментировал закрытие ряда посольств из-за "угрозы обстрела".
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Оця ейфорія з приводу того, що попередження посольств не справдилися. Якась не зовсім адекватна реакція нашого МЗС, яке робить зауваження і вимагає не нагнітати...
Це все до болю схоже на події 16 лютого 2022 року, коли анонсоване на цю дату вторгнення не відбулося, і Зеленський на радощах впровадив свято чи то єдності, чи то незламності. Зганяв святковий потяг у Маріуполь і вкотре запевнив, що все під контролем і вторгнення не буде.
Я менше всіх хочу нагнітати, хоча б тому, що сиджу з дітьми у Києві. Я безумовно вірю у ЗСУ і апостолів їхніх, ППО.
(Але на Щекавицю не піду, не в тому настрої, щоб по кущах дупу морозити.)
І тим не менше, не можу не дивуватися: за тих самих тисячу днів наші очільники нічому не навчилися. Принаймні, досі не можуть з повагою і вдячністю сприймати попередження західних розвідок.