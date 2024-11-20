Посольство США у Києві вже відновило роботу, - посол Брінк

Посольство США в Києві вже відновило свою роботу.

Про це ввечері середи, 20 листопада, написала в соцмережі Х пані посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо громадян США залишатися пильними, стежити за офіційними українськими джерелами для отримання оновлень та бути готовими пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги", - заявила Брінк.

Перед цим речник Державного департаменту Метью Міллер заявляв, що американське посольство в Києві планує відновити звичний режим роботи у четвер, 21 листопада.

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Що передувало?

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.

МЗС України прокоментувало закриття низки посольств через "загрозу обстрілу".

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