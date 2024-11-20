Посольство США у Києві вже відновило роботу, - посол Брінк
Посольство США в Києві вже відновило свою роботу.
Про це ввечері середи, 20 листопада, написала в соцмережі Х пані посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми закликаємо громадян США залишатися пильними, стежити за офіційними українськими джерелами для отримання оновлень та бути готовими пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги", - заявила Брінк.
Перед цим речник Державного департаменту Метью Міллер заявляв, що американське посольство в Києві планує відновити звичний режим роботи у четвер, 21 листопада.
Що передувало?
Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.
Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.
МЗС України прокоментувало закриття низки посольств через "загрозу обстрілу".
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Оця ейфорія з приводу того, що попередження посольств не справдилися. Якась не зовсім адекватна реакція нашого МЗС, яке робить зауваження і вимагає не нагнітати...
Це все до болю схоже на події 16 лютого 2022 року, коли анонсоване на цю дату вторгнення не відбулося, і Зеленський на радощах впровадив свято чи то єдності, чи то незламності. Зганяв святковий потяг у Маріуполь і вкотре запевнив, що все під контролем і вторгнення не буде.
Я менше всіх хочу нагнітати, хоча б тому, що сиджу з дітьми у Києві. Я безумовно вірю у ЗСУ і апостолів їхніх, ППО.
(Але на Щекавицю не піду, не в тому настрої, щоб по кущах дупу морозити.)
І тим не менше, не можу не дивуватися: за тих самих тисячу днів наші очільники нічому не навчилися. Принаймні, досі не можуть з повагою і вдячністю сприймати попередження західних розвідок.