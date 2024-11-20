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Новини
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Посольство США у Києві вже відновило роботу, - посол Брінк

Брінк сповістила про відновлення роботи посольства США

Посольство США в Києві вже відновило свою роботу.

Про це ввечері середи, 20 листопада, написала в соцмережі Х пані посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо громадян США залишатися пильними, стежити за офіційними українськими джерелами для отримання оновлень та бути готовими пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги", - заявила Брінк.

Перед цим речник Державного департаменту Метью Міллер заявляв, що американське посольство в Києві планує відновити звичний режим роботи у четвер, 21 листопада.

Читайте також: МЗС про закриття низки посольств через "загрозу обстрілу": Варто реагувати без інформнагнітання

Що передувало?

Як повідомлялося, посольство США в Києві отримало інформацію про те, що РФ сьогодні може масовано атакувати Україну. У ЦПД зазначили, що РФ підготувала запаси ракет, авіацію та кораблі для масованих ударів.

Згодом також стало відомо, що посольства Іспанії, Італії та Греції в Києві 20 листопада не надаватимуть послуг через підвищений ризик повітряних атак. Своєю чергою, посольства Великої Британії та Польщі у Києві залишаються відкритими.

МЗС України прокоментувало закриття низки посольств через "загрозу обстрілу".

Читайте також: Посольство Казахстану закликало своїх громадян покинути Україну на тлі загрози "масованої атаки"

Автор: 

посольство (942) США (22590) Брінк Бріджит (229)


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Топ коментарі
+6
Як смішно, і правда. Від прочитаних коментарів дежавю лютого 2022. .. Ну да, ні щоб своїм громадянам сказати: у нас є інформація про потенційну небезпеку, але ви не переживайте, нічого не робіть, і взагалі скоро Новий рік, шашлики..смішні ці американці, правда ж.
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21.11.2024 00:39
+5
Дякуєм Брінг, все постірано та вже сохне …..
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20.11.2024 23:59
+4
Було б гарно, якби ЗЄ-влада відносилася до своїх громадян тако ж відповідально, як американська.
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21.11.2024 01:38
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Дякуєм Брінг, все постірано та вже сохне …..
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20.11.2024 23:59 Відповісти
😀
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21.11.2024 00:00 Відповісти
Хвіст колони ще не виїхав із посольства - а голова колони уже заїхала....
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21.11.2024 00:04 Відповісти
А що як росіяни тепер нападуть? Чи у вас у США до сих пір їм вірять?
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21.11.2024 00:07 Відповісти
Эй храбрецы! Опастность миновала...
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21.11.2024 00:11 Відповісти
Як смішно, і правда. Від прочитаних коментарів дежавю лютого 2022. .. Ну да, ні щоб своїм громадянам сказати: у нас є інформація про потенційну небезпеку, але ви не переживайте, нічого не робіть, і взагалі скоро Новий рік, шашлики..смішні ці американці, правда ж.
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21.11.2024 00:39 Відповісти
Було б гарно, якби ЗЄ-влада відносилася до своїх громадян тако ж відповідально, як американська.
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21.11.2024 01:38 Відповісти
Американське посольство може відповісти мирним ракетним вогнем.
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21.11.2024 03:42 Відповісти
Вже відстирали корисневі/червони лінії на штанах?
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21.11.2024 00:56 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007897291251&__cft__[0]=AZXhJs3sMSL1YOVSawWuudyArTGlvFpbotSWZtuOXcn2hmFd8rGJYeW0AxOe0iW2t-Bid-t8Sfbnx8ixjxZtKzn0HP62Xsuwg-sLbEWG3JHErJ5BSjuga029JNnP4wg0S180-e8-JRz7qasW6FeF45caAc-uzShNMQFYOXPdpXJULLmjQS4HCqVdIfZBMnovME0&__tn__=-UC%2CP-R Тамара Горіха Зерня

Оця ейфорія з приводу того, що попередження посольств не справдилися. Якась не зовсім адекватна реакція нашого МЗС, яке робить зауваження і вимагає не нагнітати...

Це все до болю схоже на події 16 лютого 2022 року, коли анонсоване на цю дату вторгнення не відбулося, і Зеленський на радощах впровадив свято чи то єдності, чи то незламності. Зганяв святковий потяг у Маріуполь і вкотре запевнив, що все під контролем і вторгнення не буде.

Я менше всіх хочу нагнітати, хоча б тому, що сиджу з дітьми у Києві. Я безумовно вірю у ЗСУ і апостолів їхніх, ППО.

(Але на Щекавицю не піду, не в тому настрої, щоб по кущах дупу морозити.)

І тим не менше, не можу не дивуватися: за тих самих тисячу днів наші очільники нічому не навчилися. Принаймні, досі не можуть з повагою і вдячністю сприймати попередження західних розвідок.
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21.11.2024 01:01 Відповісти
Хто боїться - ставай навколо мене.
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21.11.2024 01:06 Відповісти
Обісралися, чого вже там...
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21.11.2024 05:48 Відповісти
Похоже весь шухер был из-за межконтинентальной ракеты!
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21.11.2024 12:29 Відповісти
 
 