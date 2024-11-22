48 атак РФ отражено на Покровском направлении. Оккупанты пытались прорваться на Кураховском направлении, - Генштаб ВСУ

кВ течение 21 ноября 2024 года состоялось 190 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов с применением 13 ракет, а также 51 авиационный удар, сбросив 85 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более трех тысяч обстрелов, из них 139 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 900 дронов-камикадзе.



Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Грековка, Райгородка, Кузьминовка, Серебрянка, Лиман, Торецк, Щербиновка, Александро-Калиново, Иванополье, Александрополь, Чумацкое, Пустынка, Андреевка, Курахово, Улаклы, Янтарное и Великая Новоселка.

Удары по оккупантам

Один удар по важной цели противника нанесли за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны.

Читайте также: Враг накапливает силы в районе Часова Яра, сидят в норах и подвалах и ждут усиления, - ОТГ "Луганськ"

Бои на Востоке

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло восемнадцати. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Петропавловки, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.



На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Тернов, Торского и Серебрянского лесничества.



Три попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра и Ступочек украинские воины остановили на Краматорском направлении. Ситуация контролируемая.

Враг пять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка и Щербиновки.



48 атак, такое количество за минувшие сутки отбили наши защитниками на Покровском направлении. Враг атаковал неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Петровка, Чумацкое и Пустынка.



Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах Берестков, Сонцовки, Зари, Курахово, Дальнего, Катериновки и Антоновки оккупанты 31 раз пытались прорвать рубежи, занятые Силами обороны Украины.



Четырнадцать атак противника остановили наши защитники в направлении Трудового, Константинопольского, Разлива, Сухих Ялов и вблизи Новодаровки, что на Времевском направлении.

Читайте также: Ухудшение погоды оказывает существенное влияние на боевые действия на Харьковщине. Врагу трудно скрыть передвижение по полевым дорогам, - ОТГ "Харків"

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении вражеские подразделения один раз пытались продвинуться в районе Пятихаток.



На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.



На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Читайте также: Россияне оккупировали Дальнее и продвинулись в Торецке и Курахово, - DeepState. КАРТА

Курское направление

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес 15 авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы, также наши защитники отбили 29 атак захватчиков.

Потери РФ

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских оккупантов составили 1050 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили один танк, 13 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, РСЗО, одно средство ПВО, один БПЛА оперативно-тактического уровня, восемь ракет, 32 автомобиля и единицу специальной техники оккупантов.

Смотрите также: Отражение дронами штурма колонны российской техники на Времевском направлении. ВИДЕО