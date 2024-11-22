48 атак РФ відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися прорватися на Курахівському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Протягом 21 листопада 2024 року відбулось 190 бойових зіткнень із російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Обстріли України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 51 авіаційний удар, скинувши 85 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 139 із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 900 дронів-камікадзе.



Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Греківка, Райгородка, Кузьминівка, Серебрянка, Лиман, Торецьк, Щербинівка, Олександро-Калинове, Іванопілля, Олександропіль, Чумацьке, Пустинка, Андріївка, Курахове, Улакли, Янтарне та Велика Новосілка.

Удари по окупантах

Один удар по важливій цілі противника завдали минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони.

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Бої на Сході

Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла вісімнадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової.



На Лиманському напрямку наші війська зупинили 16 атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та Серебрянського лісництва.



Три спроби загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру та Ступочок українські воїни зупинили на Краматорському напрямку. Ситуація контрольована.

Ворог п’ять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька та Щербинівки.



48 атак, таку кількість за минулу добу відбили наші захисниками на Покровському напрямку. Ворог атакував неподалік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка, Чумацьке та Пустинка.



Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки окупанти 31 раз намагалися прорвати рубежі, зайняті Силами оборони України.



Чотирнадцять атак противника зупинили наші оборонці в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки, що на Времівському напрямку.

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Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи один раз намагались просунутись в районі П’ятихаток.



На Придніпровському напрямку наші воїни п’ять разів відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.



На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли.

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Курський напрямок

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав 15 авіаударів, застосувавши 22 керовані авіабомби, також наші оборонці відбили 29 атак загарбників.

Втрати РФ

Загалом, минулої доби втрати російських окупантів склали 1050 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили один танк, 13 бойових броньованих машин, п’ять артилерійських систем, РСЗВ, один засіб ППО, один БпЛА оперативно-тактичного рівня, вісім ракет, 32 автомобіля та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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