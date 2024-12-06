Глава МИД Норвегии Эйде о выступлении Лаврова: "Свидетельства из параллельной вселенной"

Глава МИД Норвегии Барт Эйде прокомментировал выступление российского коллеги Сергея Лаврова на заседании Совета министров ОБСЕ.

Об этом он заявил во время пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Министр подчеркнул, что Россия нарушает каждый из принципов Хельсинкского Заключительного акта, а также Устава ООН.

Читайте: В Бразилию на саммит G20 вместо Путина поедет Лавров

"Потому что, дамы и господа, правило номер один в международных отношениях звучит так: не вторгайся и не оккупируй другие страны. Ты должен уважать суверенное равенство. Ты должен уважать территориальную целостность других государств. Это именно то, чего Россия не делает", - сказал он.

Поэтому, отметил глава МИД, заявление Лаврова было похоже "на свидетельство из параллельной вселенной".

"Но это никого не обманет. Мы, конечно, прекрасно знаем, что происходит. Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы - много стран, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем", - добавил глава МИД.

Также читайте: Лавров: "Удары по Брянской области ракетами ATACMS – сигнал, что Запад хочет эскалации"

Эйде сказал, что после победы Украины надо будет "подумать о том, как должна выглядеть новая послевоенная эпоха".

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров присутствовал на заседании ОБСЕ на Мальте несмотря на введенные против него европейские санкции. В Европейской комиссии объяснили это тем, что он не находится под запретом на поездки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Соединенные Штаты якобы напали на Россию "руками украинского режима" с привлечением "украинских неонацистов".

Также смотрите: Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова. ВИДЕО