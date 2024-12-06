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Новости Война
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Глава МИД Норвегии Эйде о выступлении Лаврова: "Свидетельства из параллельной вселенной"

У Норвегії назвали заяви Лаврова паралельним всесвітом

Глава МИД Норвегии Барт Эйде прокомментировал выступление российского коллеги Сергея Лаврова на заседании Совета министров ОБСЕ.

Об этом он заявил во время пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Министр подчеркнул, что Россия нарушает каждый из принципов Хельсинкского Заключительного акта, а также Устава ООН.

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"Потому что, дамы и господа, правило номер один в международных отношениях звучит так: не вторгайся и не оккупируй другие страны. Ты должен уважать суверенное равенство. Ты должен уважать территориальную целостность других государств. Это именно то, чего Россия не делает", - сказал он.

Поэтому, отметил глава МИД, заявление Лаврова было похоже "на свидетельство из параллельной вселенной".

"Но это никого не обманет. Мы, конечно, прекрасно знаем, что происходит. Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы - много стран, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем", - добавил глава МИД.

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Эйде сказал, что после победы Украины надо будет "подумать о том, как должна выглядеть новая послевоенная эпоха".

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров присутствовал на заседании ОБСЕ на Мальте несмотря на введенные против него европейские санкции. В Европейской комиссии объяснили это тем, что он не находится под запретом на поездки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Соединенные Штаты якобы напали на Россию "руками украинского режима" с привлечением "украинских неонацистов".

Также смотрите: Сибига и некоторые иностранные министры вышли из зала заседаний ОБСЕ перед выступлением Лаврова. ВИДЕО

Автор: 

Лавров Сергей (2293) Норвегия (697) ОБСЕ (4876)


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Топ комментарии
+10
Це свідчення того коли у бандитів нквс є ядерне озброєння!
Ця ритуальна секта жертвоприношень повинна бути знищена коаліцією
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06.12.2024 08:21
+10
Так нафіга ви цю коняку взагалі кудись пускаєте виступати?
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06.12.2024 08:38
+8
"Чтобы дурь была видна" в маячні сивого мерина.
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06.12.2024 08:49
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Це свідчення того коли у бандитів нквс є ядерне озброєння!
Ця ритуальна секта жертвоприношень повинна бути знищена коаліцією
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06.12.2024 08:21 Ответить
Гебельс з рашки
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06.12.2024 08:22 Ответить
Так нафіга ви цю коняку взагалі кудись пускаєте виступати?
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06.12.2024 08:38 Ответить
"Чтобы дурь была видна" в маячні сивого мерина.
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06.12.2024 08:49 Ответить
Це вони вам реальність так формують. Нову. русскую.
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06.12.2024 08:55 Ответить
Ну то чого ви кацапів не виженете за порушення статуту?!
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06.12.2024 08:56 Ответить
Може, якраз для того, щоб час від часу вони демонстрували світу своє справжнє обличчя, і щоб світ бачив на власні очі і чув на власні вуха, з ким має справу. І робив висновки.
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06.12.2024 10:04 Ответить
Повісити рашиста лаврова(калантаряна) як Ріббентропа
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06.12.2024 09:08 Ответить
.
В тому нема сенсу. Говорящий Шкап старанно відтворює ті звукові коливання, котрі йому наказали старанно відтворювати.
Чи Ви гадаєте, що буде краще, коли після повішання того мутанта (на хвилинку уявив собі той веселий лютий треш - висить на шибениці стара коняка і смикає в агонії копитами - ) на його місце призначать, скажімо, маньку захєрову?..
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06.12.2024 22:07 Ответить
Рашисти відчувають свою безнаказанність. Їм треба дати зрозуміти, що за їх скотство обов'язково буде покарання. Для цього мають бути показові страти злочинців.
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07.12.2024 09:50 Ответить
На емоційному рівні - погоджуся. Та коли абстрагуватися від емоцій, картинка виходить іншою.
Повинен бути суд, що ухвалить відповідні вироки (а це сумнівно - бо ліберали цивілізованого світу хором знесуться цеглою просто у своїх кабінетах).
Якщо йдеться про "позасудові страти", ліберали знесуться цеглою ще сильніше. Та й кацапня з усіх прасок волатиме: Відітє? Хахли - ізвєргі!
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07.12.2024 10:22 Ответить
Параноїдна маячня великодержавного шовініста !!))
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06.12.2024 09:25 Ответить
Колись одним з дисидентів-шістдесятників, що зумів вирваться з СРСР, було сказано наступне (на оригінал не претендую - просто викладаю суть): "Советский Союз - это огромный сумасшедший дом на шестой части суши, где всё вывернуто наизнанку... Там нормальных людей садят в "психушки", а сумасшедшие их охраняют и пытаются "лечить"..."
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06.12.2024 09:29 Ответить
Кінь не винуватий куди женуть, то і бекає. Тим більше коли немає ні мізків ні совести
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06.12.2024 09:42 Ответить
Коли немає покарання, можна молоти що завгодно і сміятися з усіх, і брехати, і перевертати все з ніг на голову - нічого ж за це не буде, а якийсь процент черні ще й поаплодує за таке
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06.12.2024 10:35 Ответить
І що порушник всіх міжнародних статутів та конвенцій, міжнародний агресор та світовий терорист робить у складі ради безпеки "оон"?
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06.12.2024 10:54 Ответить

Все стає на свої місця, коли зробити просте припущення: Говорящого Шкапа добре нагодували галюциногенним вівсом.
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06.12.2024 22:00 Ответить
 
 