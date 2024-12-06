Глава МИД Норвегии Эйде о выступлении Лаврова: "Свидетельства из параллельной вселенной"
Глава МИД Норвегии Барт Эйде прокомментировал выступление российского коллеги Сергея Лаврова на заседании Совета министров ОБСЕ.
Об этом он заявил во время пленарной сессии Совета министров ОБСЕ на Мальте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Министр подчеркнул, что Россия нарушает каждый из принципов Хельсинкского Заключительного акта, а также Устава ООН.
"Потому что, дамы и господа, правило номер один в международных отношениях звучит так: не вторгайся и не оккупируй другие страны. Ты должен уважать суверенное равенство. Ты должен уважать территориальную целостность других государств. Это именно то, чего Россия не делает", - сказал он.
Поэтому, отметил глава МИД, заявление Лаврова было похоже "на свидетельство из параллельной вселенной".
"Но это никого не обманет. Мы, конечно, прекрасно знаем, что происходит. Украина должна выиграть и выиграет эту войну. Мы - много стран, которые поддерживают Украину в ее героической борьбе не только за собственную независимость, но и за принципы, которые мы все разделяем", - добавил глава МИД.
Эйде сказал, что после победы Украины надо будет "подумать о том, как должна выглядеть новая послевоенная эпоха".
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров присутствовал на заседании ОБСЕ на Мальте несмотря на введенные против него европейские санкции. В Европейской комиссии объяснили это тем, что он не находится под запретом на поездки.
Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Соединенные Штаты якобы напали на Россию "руками украинского режима" с привлечением "украинских неонацистов".
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Ця ритуальна секта жертвоприношень повинна бути знищена коаліцією
В тому нема сенсу. Говорящий Шкап старанно відтворює ті звукові коливання, котрі йому наказали старанно відтворювати.
Чи Ви гадаєте, що буде краще, коли після повішання того мутанта (на хвилинку уявив собі той веселий лютий треш - висить на шибениці стара коняка і смикає в агонії копитами - ) на його місце призначать, скажімо, маньку захєрову?..
Повинен бути суд, що ухвалить відповідні вироки (а це сумнівно - бо ліберали цивілізованого світу хором знесуться цеглою просто у своїх кабінетах).
Якщо йдеться про "позасудові страти", ліберали знесуться цеглою ще сильніше. Та й кацапня з усіх прасок волатиме: Відітє? Хахли - ізвєргі!
Все стає на свої місця, коли зробити просте припущення: Говорящого Шкапа добре нагодували галюциногенним вівсом.