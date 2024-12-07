Силы обороны отразили более 20 вражеских штурмов на Времевском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 6 декабря 2024 года, на фронте было зафиксировано 177 боевых столкновений. Активнее всего враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также десять авиаударов, сбросив 36 КАБ. Кроме этого, совершил около 4000 обстрелов, из них 143 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары по населенным пунктам Новоегоровка, Константинополь, Дачное, Отрадное, Запорожье, Новопавловка и Новоселка.

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Удары по врагу

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили два пункта управления.

Напоминается, что в целом общие потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1300 человек. Также наши воины обезвредили 17 боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем, два средства ПВО, 19 БпЛА оперативно-тактического уровня и 49 автомобилей.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении вблизи Волчанска, Тихого и в направлении Высокой Яруги и Казачьей Лопани российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений, получили отпор.

Девять боестолкновений состоялось за минувшие сутки на Купянском направлении, в частности, у Колесниковки, Лозовой, Загрызово и Западного.

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Обстановка на Востоке

По уточненной информации, враг атаковал 14 раз неподалеку Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов на Лиманском направлении.

Как отмечается, вблизи населенных пунктов Белая Гора и Ступочки, на Краматорском направлении, за сутки произошло пять боестолкновений.

На Торецком направлении россияне атаковали девять раз неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники отбили 48 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Желтое и Чумацкое.

На Кураховском направлении за прошедшие сутки 35 раз происходили атаки вблизи Старых Тернов, Зари, Сонцовки, Курахово, Дачного и Дальнего", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Также Генштаб информирует, что наши защитники отбили 21 штурм вблизи населенных пунктов Успеновка, Константинопольское, Раздольное, Новодаровка и Новоселка, что на Времевском направлении.

Неудачей для захватчиков обернулась попытка атаки на наши позиции в направлении Новоданиловки, на Ореховском направлении.

Трижды противник потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на Приднепровском направлении.

Обстановка на Севере

На Курщине украинские защитники отбили 14 атак российских захватчиков.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

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В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.