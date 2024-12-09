Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить, - Мерц
Кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который сегодня находится с визитом в Киеве, считает, что диктатор Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украин сможет себя защитить.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Война в Украине должна закончиться как можно скорее. Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить", - подчеркнул он.
По словам Мерца, он прибыл в Киев, чтобы "узнать, какая ситуация в Украине и какую мы можем оказать поддержку".
Визит Мерца в Киев 9 декабря
Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц прибыл в Киев.
Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.
Впоследствии он отверг обвинения германского канцлера Олафа Шольца по вопросу дальнейшей военной помощи Украине, в частности о поставках ракет Taurus.
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Ну або багато крилатих ракет щоб можна було атакувати аеродроми віддаленістю більше 300 км.