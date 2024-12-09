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Новости Война
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Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить, - Мерц

Мерц прибув до Києва: що відомо?

Кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который сегодня находится с визитом в Киеве, считает, что диктатор Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украин сможет себя защитить.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Война в Украине должна закончиться как можно скорее. Путин пойдет на переговоры только тогда, когда Украина сможет себя защитить", - подчеркнул он.

По словам Мерца, он прибыл в Киев, чтобы "узнать, какая ситуация в Украине и какую мы можем оказать поддержку".

Мерц прибув до Києва: що відомо?

Читайте: С февраля 2022 года Россия потратила на войну более $200 млрд, - Остин

Визит Мерца в Киев 9 декабря

Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц прибыл в Киев.

Мерц заявлял, что в случае своего избрания будет готов провести телефонный разговор об урегулировании войны в Украине с российским диктатором Владимиром Путиным при определенных условиях.

Впоследствии он отверг обвинения германского канцлера Олафа Шольца по вопросу дальнейшей военной помощи Украине, в частности о поставках ракет Taurus.

Также читайте: Мир в Украине на условиях Путина "откроет не послевоенный, а предвоенный период", - экс-президент Германии Гаук

Автор: 

Германия (6952) путин владимир (31252)


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Топ комментарии
+11
***** пойдет на переговоры только тогда когда ему дадут такой пиz**** как в Сирии. И то ето будут не перегаворы а просьба дать ему зеленый коридор
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09.12.2024 10:55
+6
Україна зможе себе захистити тоді коли буде своя зброя і ніхто не буде вказувати куди стріляти. Але зелені крадуть і не хочуть належним чином фінансувати виробництво зброї! Отже треба здихатися зеленої влади!
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09.12.2024 11:20
+4
О! Невже хтось розумний з Німеччини приїхав?
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09.12.2024 10:54
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О! Невже хтось розумний з Німеччини приїхав?
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09.12.2024 10:54 Ответить
***** пойдет на переговоры только тогда когда ему дадут такой пиz**** как в Сирии. И то ето будут не перегаворы а просьба дать ему зеленый коридор
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09.12.2024 10:55 Ответить
Не зєльоний, а червоно-коричневий.
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09.12.2024 12:12 Ответить
Думав він повний ідіот через "ультиматум". Виявляється не зовсім
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09.12.2024 10:55 Ответить
Ось тут лідер ХДС правильні слова сказав, допоки кацапи продовжують просуватись захоплюючи нові території, годі про якісь переговори думати.
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09.12.2024 10:56 Ответить
Нажаль всі " войовничі" та " розумні" перед виборами або після , як екси. Під час посади та реальних можливостей всі чомусь страждають амнезію.
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09.12.2024 10:57 Ответить
не словом, а ділом
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09.12.2024 11:05 Ответить
ТАК!
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09.12.2024 11:08 Ответить
Навіть коли ми кацапів зупиним - для чого ім переговори - коли иде віина НАТО нам не світить
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09.12.2024 11:16 Ответить
Коли Європа дасть йому по зубах. Уся Європа, а не кілька адекватних країн.
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09.12.2024 11:16 Ответить
Зараз Боневтік почне його розтлівати розмовами про "справедливий мир".
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09.12.2024 11:17 Ответить
Україна зможе себе захистити тоді коли буде своя зброя і ніхто не буде вказувати куди стріляти. Але зелені крадуть і не хочуть належним чином фінансувати виробництво зброї! Отже треба здихатися зеленої влади!
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09.12.2024 11:20 Ответить
Це факт!
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09.12.2024 12:14 Ответить
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09.12.2024 11:41 Ответить
Коли йому накостиляють як в Сирії. Але там Ердоган з міцними "орєшкамі" допоміг, а в нас зелене чмо з тухлими яйками.
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09.12.2024 11:44 Ответить
Вам для цього потрібно 1000 днів війни чи більше?
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09.12.2024 12:16 Ответить
Для цього потрібна авіація і з далекобійними ракетами та дозволом збивати на території раші. Без цього рішення все інше надання зброї нічого не змінить.
Ну або багато крилатих ракет щоб можна було атакувати аеродроми віддаленістю більше 300 км.
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09.12.2024 13:15 Ответить
 
 