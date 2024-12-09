Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити, - Мерц
Кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який сьогодні перебуває із візитом у Києві, вважає, що диктатор Путін піде на переговори лише тоді, коли Україн зможе себе захистити.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Війна в Україні повинна закінчитися якомога швидше. Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити", - наголосив він.
За словами Мерца, він прибув до Києва, щоб "дізнатися, яка ситуація в Україні і яку ми можемо надати підтримку".
Візит Мерца до Києва 9 грудня
Раніше повідомлялось, що кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц прибув до Києва.
Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.
Згодом він відкинув звинувачення німецького канцлера Олафа Шольца щодо питання подальшої військової допомоги Україні, зокрема про постачання ракет Taurus.
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Ну або багато крилатих ракет щоб можна було атакувати аеродроми віддаленістю більше 300 км.