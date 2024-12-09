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Новини Війна
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Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити, - Мерц

Мерц прибув до Києва: що відомо?

Кандидат у канцлери від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який сьогодні перебуває із візитом у Києві, вважає, що диктатор Путін піде на переговори лише тоді, коли Україн зможе себе захистити.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Війна в Україні повинна закінчитися якомога швидше. Путін піде на переговори лише тоді, коли Україна зможе себе захистити", - наголосив він.

За словами Мерца, він прибув до Києва, щоб "дізнатися, яка ситуація в Україні і яку ми можемо надати підтримку".

Мерц прибув до Києва: що відомо?

Також читайте: З лютого 2022 року Росія витратила на війну понад $200 млрд, - Остін

Візит Мерца до Києва 9 грудня

Раніше повідомлялось, що кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц прибув до Києва.

Мерц заявляв, що у разі свого обрання буде готовий провести телефонну розмову про врегулювання війни в Україні із російським диктатором Володимиром Путіним за певних умов.

Згодом він відкинув звинувачення німецького канцлера Олафа Шольца щодо питання подальшої військової допомоги Україні, зокрема про постачання ракет Taurus.

Також читайте: Мир в Україні на умовах Путіна "відкриє не післявоєнний, а передвоєнний період", - експрезидент Німеччини Гаук

Автор: 

Німеччина (7344) путін володимир (23785) Мерц Фрідріх (65)


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Топ коментарі
+11
***** пойдет на переговоры только тогда когда ему дадут такой пиz**** как в Сирии. И то ето будут не перегаворы а просьба дать ему зеленый коридор
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09.12.2024 10:55
+6
Україна зможе себе захистити тоді коли буде своя зброя і ніхто не буде вказувати куди стріляти. Але зелені крадуть і не хочуть належним чином фінансувати виробництво зброї! Отже треба здихатися зеленої влади!
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09.12.2024 11:20
+4
О! Невже хтось розумний з Німеччини приїхав?
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09.12.2024 10:54
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О! Невже хтось розумний з Німеччини приїхав?
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09.12.2024 10:54 Відповісти
***** пойдет на переговоры только тогда когда ему дадут такой пиz**** как в Сирии. И то ето будут не перегаворы а просьба дать ему зеленый коридор
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09.12.2024 10:55 Відповісти
Не зєльоний, а червоно-коричневий.
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09.12.2024 12:12 Відповісти
Думав він повний ідіот через "ультиматум". Виявляється не зовсім
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09.12.2024 10:55 Відповісти
Ось тут лідер ХДС правильні слова сказав, допоки кацапи продовжують просуватись захоплюючи нові території, годі про якісь переговори думати.
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09.12.2024 10:56 Відповісти
Нажаль всі " войовничі" та " розумні" перед виборами або після , як екси. Під час посади та реальних можливостей всі чомусь страждають амнезію.
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09.12.2024 10:57 Відповісти
не словом, а ділом
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09.12.2024 11:05 Відповісти
ТАК!
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09.12.2024 11:08 Відповісти
Навіть коли ми кацапів зупиним - для чого ім переговори - коли иде віина НАТО нам не світить
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09.12.2024 11:16 Відповісти
Коли Європа дасть йому по зубах. Уся Європа, а не кілька адекватних країн.
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09.12.2024 11:16 Відповісти
Зараз Боневтік почне його розтлівати розмовами про "справедливий мир".
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09.12.2024 11:17 Відповісти
Україна зможе себе захистити тоді коли буде своя зброя і ніхто не буде вказувати куди стріляти. Але зелені крадуть і не хочуть належним чином фінансувати виробництво зброї! Отже треба здихатися зеленої влади!
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09.12.2024 11:20 Відповісти
Це факт!
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09.12.2024 12:14 Відповісти
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09.12.2024 11:41 Відповісти
Коли йому накостиляють як в Сирії. Але там Ердоган з міцними "орєшкамі" допоміг, а в нас зелене чмо з тухлими яйками.
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09.12.2024 11:44 Відповісти
Вам для цього потрібно 1000 днів війни чи більше?
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09.12.2024 12:16 Відповісти
Для цього потрібна авіація і з далекобійними ракетами та дозволом збивати на території раші. Без цього рішення все інше надання зброї нічого не змінить.
Ну або багато крилатих ракет щоб можна було атакувати аеродроми віддаленістю більше 300 км.
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09.12.2024 13:15 Відповісти
 
 