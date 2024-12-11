Пентагон о возможности удара РФ "Орешником" по Украине: Россия может сделать это в ближайшие дни

США не исключают, что РФ может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ближайшие дни.

Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона США Сабрина Сингх, сообщает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь оборонного ведомства США отметила, что ранее диктатор РФ Владимир Путин публично заявил, что Россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник".

"Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты для вас", - заявила Сингх.

По ее словам, соответствующие выводы были сделаны по оценке разведки США. В то же время спикер Пентагона не смогла сказать, по каким именно целям может ударить Россия.

Также она заявила, что если Россия снова атакует Украину "Орешником", это не изменит ситуацию на поле боя.

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"Это просто еще одна попытка нанести вред и увеличеть количество жертв в Украине. Мы видели это раньше. Они пытаются использовать каждое оружие, которое есть в их арсенале, чтобы запугать Украину", - заявила Сингх.

Кроме этого, чиновник заявила, что Вашингтон продолжит оказывать свою поддержку Украине. В частности, одним из приоритетных направлений обороны Украины остается противовоздушная оборона.

"Украина продолжает получать нашу поддержку, поскольку они ежедневно сражаются на поле боя", - добавила представитель оборонного ведомства США.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия в ближайшие дни может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Украине.

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Удар РФ по Украине "Орешником"

21 ноября, по данным Воздушных сил ВСУ, во время ракетной атаки на город Днепр Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету. СМИ сообщили, что это могла быть ракета "Рубеж", которая является потенциальным носителем ядерного заряда.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении 21 ноября заявил, что во время утренней атаки на Днепр россияне применили якобы новую ракету средней дальности "Орешник".

22 ноября Главное управление разведки Минобороны заявило, что 21 ноября Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Впоследствии СБУ показала журналистам остатки российской ракеты под названием "Орешник", которая ударила в город Днепр.

Также Путин пригрозил ударом "Орешника" по Киеву.

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