РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10741 посетитель онлайн
Новости Война
4 603 36

Венгрия "открыла двери" для переговоров о мире в Украине, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан про піврічне головування Угорщини в ЄС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал возможные мирные переговоры Украины и РФ "самым большим достижением" полугодового председательства Будапешта в ЕС.

Об этом Орбан сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Венгерский премьер подытожил полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС, в частности вспомнив встречи с Эрдоганом, премьером Италии Джорджией Мелони, Папой Римским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Также Орбан вспомнил о часовом телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

Еще полгода назад никто не хотел слышать о мире, теперь о нем говорят все. Мы открыли двери, и теперь могут начаться содержательные переговоры. Это самое большое достижение венгерского председательства в ЕС", - считает он.

Читайте также: РФ передала Венгрии предложения по обмену пленными с Украиной, но "Киев их сорвал", - Песков

По словам Орбана, лидеры ЕС также должны осознать, что их стратегия не имеет будущего.

"Вместо того, чтобы продолжать войну, мы должны работать над укреплением европейских оборонных возможностей", - добавил премьер Венгрии.

Орбан про піврічне головування Угорщини в ЄС

Звонок Орбана Путину

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

Автор: 

Венгрия (1942) переговоры (4929) Виктор Орбан (461) война в Украине (3761)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Украина с 1 января закрутит вентиль газовой магистрали которая поставляет газ из Рашки в Венгрию. Так как другие страны Евросоюза понимали что это произойдет, начали покупать газ у других стран, а вот Орбан посчитал себя слишком умным продолжая сделку с рашистами чтобы не переплачивать. Теперь пусть сосет воздух из трубы
показать весь комментарий
12.12.2024 22:06
+17
підгузник
показать весь комментарий
12.12.2024 22:06
+15
Угорщина вошла нє в ту двєрь!
показать весь комментарий
12.12.2024 22:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Угорщина вошла нє в ту двєрь!
показать весь комментарий
12.12.2024 22:01 Ответить
Орбан: "Ми, угорці, не є змішаною расою... і ми не хочемо ставати змішаною расою. Країни, де змішуються європейці та неєвропейці - більше не нації".
Мадяри - це ханти-мансійці з-за Урала, з Югри. Тобто, азіати, котрі не так давно переїхали в Європу, раптом стали вважати себе європейцями і ведуть боротьбу проти арабів та азіатів.
показать весь комментарий
13.12.2024 05:05 Ответить
Що таке нацизм? Спитайте орбана...
показать весь комментарий
13.12.2024 09:20 Ответить
Підголосник Трампа
показать весь комментарий
12.12.2024 22:04 Ответить
підгузник
показать весь комментарий
12.12.2024 22:06 Ответить
закарпаття в нагороду хоче ))
показать весь комментарий
12.12.2024 22:06 Ответить
Украина с 1 января закрутит вентиль газовой магистрали которая поставляет газ из Рашки в Венгрию. Так как другие страны Евросоюза понимали что это произойдет, начали покупать газ у других стран, а вот Орбан посчитал себя слишком умным продолжая сделку с рашистами чтобы не переплачивать. Теперь пусть сосет воздух из трубы
показать весь комментарий
12.12.2024 22:06 Ответить
можна сосати йому 24/7
показать весь комментарий
12.12.2024 22:10 Ответить
Ти маячню городиш, тому , що ні разу неграмотний.
Угорщина, вже півтора роки, як не отримує росгаз із української труби. Весь обсяг газу, Угорщина отримує Балканським коридором. Відкрий карту газогонів і вивчи техмінум, перед тим, як писати галіматью
показать весь комментарий
12.12.2024 23:27 Ответить
Только кацапы могут перескакивать на личности не приводя ни одного аргумента касательно своих слов. Венгрия покупает российский Газ и продолжает заключать договора с Газпромом - Докажи обратное. Предоставь контраргумент желательно название и номер закона который обосновывает твое утверждение
показать весь комментарий
12.12.2024 23:36 Ответить
Ну, " покупаєт" Угорщина газ у твоєї роісії, газопровід України тут до чого ?
показать весь комментарий
13.12.2024 09:10 Ответить
Двері відкрили але ліфт в тому "будинку" працює для України тільки "в підвал" історії!!
показать весь комментарий
12.12.2024 22:07 Ответить
Росіянин, ти власну корову із калюжі витаскуй, загрузла животинка посеред мухосрань..ка
показать весь комментарий
12.12.2024 23:28 Ответить
Зрозумів! Тобі до Орбана....
показать весь комментарий
12.12.2024 23:54 Ответить
А про корову свою зрозумів, шансоньє російське ?
показать весь комментарий
13.12.2024 09:07 Ответить
Крім непомірних амбіцій нічого конструктивного .

Україна не давала Угорщині жодних повноважень
на відкривання якихось дверей ,вони існують
тільки в уяві Орбана .
показать весь комментарий
12.12.2024 22:11 Ответить
Прашла вєсна, настала лєта.
Спасиба Орбану за ета.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:11 Ответить
Iди за руським кораблем - гнида корумпована прокремлiвська!
показать весь комментарий
12.12.2024 22:12 Ответить
мадь'яр позду*нський…чи навпаки….
показать весь комментарий
12.12.2024 22:12 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2024 22:13 Ответить
Стояли звери
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.

Но нашлись те, кто их пожалели,
Те, кто открыл зверям эти двери.
Зверей встретили песни и добрый смех.
Звери вошли и убили всех.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:13 Ответить
************** прихвостень *****
показать весь комментарий
12.12.2024 22:15 Ответить
раніше їздив на води до Угорщини, Дебрецен, Хайду Собосло, мені там подобалось. вода і обсуговування на вищому рівні чим в Україні. зараз не поїду туди ні заякі гроші. ненавиджу орбанівців. і вони нас до речі.
показать весь комментарий
12.12.2024 22:16 Ответить
Ага...
Двері до "Бухенвальду"...
показать весь комментарий
12.12.2024 22:17 Ответить
Яка для нього ціна питання затягти Україну в успішні перемовини з Кацапією? Закарпаття?
показать весь комментарий
12.12.2024 22:23 Ответить
Якщо ми пiдпишемо "мир" з парашей, це означатиме ми за мир з п. кореей та iраном!
показать весь комментарий
12.12.2024 22:27 Ответить
Якби в Україні була справжня українська влада ( а ні прострочена шайка нацменів) ,то вже давно цю Угорщину просто би розчавили військовим шляхом, і х#й би яке НАТО за них потянгуло би мазу.
(зробили би вигляд, що не помітили)
показать весь комментарий
12.12.2024 22:36 Ответить
Орбан ,іди у горщик ,з крищечкою зверху ...смердить дуже!!!
показать весь комментарий
12.12.2024 22:37 Ответить
Ахтижйобанийтинахуй! А як же трампакс, господар і володар голактеги, остановітєль воєн і сосітєль *********** прутнів???
показать весь комментарий
12.12.2024 22:41 Ответить
Як відкрив двері так і закрий!!! З тобою ****** ні хто ні про що домовлятися не буде!!! Шмондя путлєровська!!!
показать весь комментарий
12.12.2024 23:02 Ответить
Ета обезьяна ************* или подкитайская (непонятно) угомонится сама или ее нужно угомонить?
показать весь комментарий
12.12.2024 23:07 Ответить
Ще один найпотужніший політик ********** з Нижніх Обсьор.

ЗЄ вже може вступати в клуб зажопних дегенератів, які важають, що їх балачки на щось впливають.
показать весь комментарий
12.12.2024 23:10 Ответить
Свого холуя Орбана Сьома Могілєвіч передав ***** у вічне використання. Всі на Заході знають що Орбан корумпований мафією ******** і нічого з цим не роблять. Чому? Сотні свідків, дані розвідки, конкретні дії самого Орбана просто ігноруються світовою та європейською спільнотою. В центрі Європи сидить ************** фашист і всім пофіг? Так не буває! Вочевидь він виконує функції які потрібні НАТО та ЄС.
показать весь комментарий
13.12.2024 01:37 Ответить
Пі..ор путінський... Мир чи капітуляція це великі різниці...Мир це коли хкуйло твоє з...беться з України і виплатить репарації за все заподієне Україні з 14 року
показать весь комментарий
13.12.2024 04:11 Ответить
Орбан забув, що двері можна використати як інструмент для катування. Затиснути йому "помідори" в ті двері!
показать весь комментарий
13.12.2024 09:15 Ответить
от і йде вона в ці двері
показать весь комментарий
16.12.2024 13:30 Ответить
 
 