Венгрия "открыла двери" для переговоров о мире в Украине, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал возможные мирные переговоры Украины и РФ "самым большим достижением" полугодового председательства Будапешта в ЕС.
Об этом Орбан сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Венгерский премьер подытожил полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС, в частности вспомнив встречи с Эрдоганом, премьером Италии Джорджией Мелони, Папой Римским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.
Также Орбан вспомнил о часовом телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.
Еще полгода назад никто не хотел слышать о мире, теперь о нем говорят все. Мы открыли двери, и теперь могут начаться содержательные переговоры. Это самое большое достижение венгерского председательства в ЕС", - считает он.
По словам Орбана, лидеры ЕС также должны осознать, что их стратегия не имеет будущего.
"Вместо того, чтобы продолжать войну, мы должны работать над укреплением европейских оборонных возможностей", - добавил премьер Венгрии.
Звонок Орбана Путину
Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.
Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.
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Мадяри - це ханти-мансійці з-за Урала, з Югри. Тобто, азіати, котрі не так давно переїхали в Європу, раптом стали вважати себе європейцями і ведуть боротьбу проти арабів та азіатів.
Угорщина, вже півтора роки, як не отримує росгаз із української труби. Весь обсяг газу, Угорщина отримує Балканським коридором. Відкрий карту газогонів і вивчи техмінум, перед тим, як писати галіматью
Україна не давала Угорщині жодних повноважень
на відкривання якихось дверей ,вони існують
тільки в уяві Орбана .
Спасиба Орбану за ета.
Около двери,
В них стреляли,
Они умирали.
Но нашлись те, кто их пожалели,
Те, кто открыл зверям эти двери.
Зверей встретили песни и добрый смех.
Звери вошли и убили всех.
Двері до "Бухенвальду"...
(зробили би вигляд, що не помітили)
ЗЄ вже може вступати в клуб зажопних дегенератів, які важають, що їх балачки на щось впливають.