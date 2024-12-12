Венгрия "открыла двери" для переговоров о мире в Украине, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал возможные мирные переговоры Украины и РФ "самым большим достижением" полугодового председательства Будапешта в ЕС.

Об этом Орбан сообщил в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Венгерский премьер подытожил полугодовое председательство Венгрии в Совете ЕС, в частности вспомнив встречи с Эрдоганом, премьером Италии Джорджией Мелони, Папой Римским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Также Орбан вспомнил о часовом телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным.

Еще полгода назад никто не хотел слышать о мире, теперь о нем говорят все. Мы открыли двери, и теперь могут начаться содержательные переговоры. Это самое большое достижение венгерского председательства в ЕС", - считает он.

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По словам Орбана, лидеры ЕС также должны осознать, что их стратегия не имеет будущего.

"Вместо того, чтобы продолжать войну, мы должны работать над укреплением европейских оборонных возможностей", - добавил премьер Венгрии.

Звонок Орбана Путину

Ранее сообщалось, что премьер Венгрии Виктор Орбан после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.