В российском плену находится 16 тыс. гражданских лиц Украины, - Лубинец

Сейчас РФ удерживает в плену более 16 тысяч гражданских украинцев, освободить удалось лишь 168 гражданских лиц.

Об этом во время пребывания в Запорожье сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

У нас есть отдельный список, согласно которому, по предварительным данным, в российских тюрьмах находятся более чем 16000 гражданских граждан Украины", - подчеркнул омбудсмен.

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Он также напомнил, что международным гуманитарным правом и Женевскими конвенциями не предусмотрен обмен пленных гражданских на военнопленных.

"Эта процедура обмена предусмотрена исключительно для военнопленных, но нам удалось освободить 168 гражданских граждан. Это небольшая цифра, но есть механизм, как мы можем это делать. Украинская сторона, переговорная группа делает все, чтобы вернуть всех из российского плена, в том числе и журналистов", - сказал Лубинец.

Он отметил, что также есть отдельный список журналистов, которых оккупанты держат в плену. По его мнению, враг держит в плену, пытает и убивает журналистов для того, чтобы "закрыть рот представителям средств массовой информации на ВОТ".

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При этом Лубинец напомнил, что российская сторона до сих пор не передала тело умершей в плену украинской журналистки Виктории Рощиной.

"Российская сторона официально проинформировала отца, даже переслали свидетельство о смерти. С другой стороны, когда я начал поднимать вопрос о передаче тела для надлежащего захоронения, то пока мы продолжаем консультации", - сказал он.

Смерть Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия до сих пор не вернула Украине тело журналистки.

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