Rheinmetall поставит Украине модули для 155-мм артиллерийских орудий
Компания Rheinmetall подписала контракт с Министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для 155-мм артиллерийских орудий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
Стоимость сделки, заключенной в четвертом квартале 2024 года, составляет около 9 миллионов евро.
По информации пресс-службы Rheinmetall, контракт предусматривает доставку нескольких десятков тысяч зарядных модулей различных типов, которые используются для регулирования дальности выстрелов. Поставка ожидается в январе 2025 года.
Деятельность Rheinmetall в Украине
Rheinmetall активно расширяет свое присутствие в Украине:
- В октябре открыл первый из четырех заводов;
- Благодаря партнерству со спутниковым оператором ICEYE Украина получает новые спутниковые снимки SAR.
Напомним, ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.
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А якщо використовувать суміш конопляного волокна з лляним - так це - найкраща тканина для джинсів та військової форми... Саме з такої "сумішної" тканини ткали "парусину" - для парусного флоту Європи... А потім з неї почали шить "джинси"...
На питання в місту токсинів, що підтверджують їх наркотичну приналежність штучно не розділяють на нормативи. Бо це маніпулятивні перепони для недосвідчених у цій галузі людей.
Допомогає боротись з інфекцією.
Промислова конопля виробляє кисень більше за ліс за площею. А целюлози з неї більше і ще культура однорічна. Що тут не зрозуміло.
Мені жаль свої черевики...