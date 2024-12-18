Rheinmetall поставит Украине модули для 155-мм артиллерийских орудий

Компания Rheinmetall подписала контракт с Министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для 155-мм артиллерийских орудий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Стоимость сделки, заключенной в четвертом квартале 2024 года, составляет около 9 миллионов евро.

По информации пресс-службы Rheinmetall, контракт предусматривает доставку нескольких десятков тысяч зарядных модулей различных типов, которые используются для регулирования дальности выстрелов. Поставка ожидается в январе 2025 года.

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Деятельность Rheinmetall в Украине

Rheinmetall активно расширяет свое присутствие в Украине:

Напомним, ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

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