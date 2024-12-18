РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9369 посетителей онлайн
Новости Война
2 772 12
помощь (7441) артиллерия (617) Rheinmetall (67)

Rheinmetall поставит Украине модули для 155-мм артиллерийских орудий

Rheinmetall постачатиме Україні модулі для 155-мм гармат

Компания Rheinmetall подписала контракт с Министерством обороны Украины на поставку модулей метательных зарядов для 155-мм артиллерийских орудий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

Стоимость сделки, заключенной в четвертом квартале 2024 года, составляет около 9 миллионов евро.

По информации пресс-службы Rheinmetall, контракт предусматривает доставку нескольких десятков тысяч зарядных модулей различных типов, которые используются для регулирования дальности выстрелов. Поставка ожидается в январе 2025 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия и США совместно разрабатывают программное обеспечение для интеграции украинских дронов, - FT

Деятельность Rheinmetall в Украине

Rheinmetall активно расширяет свое присутствие в Украине:

Напомним, ранее спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет считать "законной военной целью" строительство в Украине заводов по производству оружия немецкого оборонного концерна Rheinmetall.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина получит еще 20 дополнительных БМП Marder от Германии в первой половине 2025 года
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+2
Ще краще конопель - ЛЬОН!!! Саме на лляній сировині працювали, при Союзі, Шосткинський та Луганський порохові заводи... Але після розвалу Союзу льонарство та виробництво продукції з льону, було загублене повністю... А льон же, в нашому кліматі, найменш вибагливий як до грунтів, так і до погодних умов... І саме найкращі регіони, де традиційно вирощувався льон - зараз поза межами бойових дій! Це Полісся...
показать весь комментарий
18.12.2024 12:57
+2
"Сперечаться з дурнем - все одно, що купу лайна ногою буцать... Задоволення ніякого - а черевики мить прийдеться..."
Мені жаль свої черевики...
показать весь комментарий
18.12.2024 16:43
+1
Чому всі ігнорують той факт , що для виробництва порохових зарядів можна використовувати коноплі?? Сіють поля якісь експериментальні бавовнику... Сцуть на уха лохотрату...
показать весь комментарий
18.12.2024 12:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Требушети дадуть...
показать весь комментарий
18.12.2024 12:25 Ответить
Чому всі ігнорують той факт , що для виробництва порохових зарядів можна використовувати коноплі?? Сіють поля якісь експериментальні бавовнику... Сцуть на уха лохотрату...
показать весь комментарий
18.12.2024 12:31 Ответить
Ще краще конопель - ЛЬОН!!! Саме на лляній сировині працювали, при Союзі, Шосткинський та Луганський порохові заводи... Але після розвалу Союзу льонарство та виробництво продукції з льону, було загублене повністю... А льон же, в нашому кліматі, найменш вибагливий як до грунтів, так і до погодних умов... І саме найкращі регіони, де традиційно вирощувався льон - зараз поза межами бойових дій! Це Полісся...
показать весь комментарий
18.12.2024 12:57 Ответить
Промислова конопля має більше кисневого видобутку. І з його відходів роблять теж одяг, з обвалу - брикети при чому ступінь горіння як у ясенових дров.
показать весь комментарий
18.12.2024 13:24 Ответить
І що? А чим костриця льону гірша? З неї ще легше робить опалювальні палєти"... І одяг (особливо нижній), з льону виходить набагато кращий, ніж з бавовни чи конопель (коноплі набагато грубіші...) Але коноплі - "ризикований" продукт. Під виглядом "технічних" конопель можна розвернуть підпільне вирощування "наркотичної" ... А в льоні "наркота" відсутня взагалі...
А якщо використовувать суміш конопляного волокна з лляним - так це - найкраща тканина для джинсів та військової форми... Саме з такої "сумішної" тканини ткали "парусину" - для парусного флоту Європи... А потім з неї почали шить "джинси"...
показать весь комментарий
18.12.2024 13:56 Ответить
Ще забув про дуже гарну властивість. Антисептичну. В поранені швидше гояться відкриті рани. А питання повітря насиченості киснем робить його квотами до грантів.
На питання в місту токсинів, що підтверджують їх наркотичну приналежність штучно не розділяють на нормативи. Бо це маніпулятивні перепони для недосвідчених у цій галузі людей.
показать весь комментарий
18.12.2024 15:20 Ответить
Що за маячню ти написав? Я так нічого і не зрозумів... Ти, випадково, "конопельок" не вжив?
показать весь комментарий
18.12.2024 15:49 Ответить
В медицині роблять бінти, тощо.
Допомогає боротись з інфекцією.
Промислова конопля виробляє кисень більше за ліс за площею. А целюлози з неї більше і ще культура однорічна. Що тут не зрозуміло.
показать весь комментарий
18.12.2024 16:15 Ответить
"Довбенко"! Ну ти і "Довбенко"... Я коноплі не з лісом порівнюю - а з бавовною та льоном! Щодо "бінтів": Перша вимога до них - ВИСОКА ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ. Тобто, можливість швидко всотувать вологу та віддавать її. За своїми фізико-технічними властивостями саме ЛЬОН займає першу позицію... За ним іде БАВОВНА. І лише потім - коноплі та жут (з-за грубості волокна та нижчої гігроскопічності...А целюлозу можна й з соломи злакових культур вироблять... Як це робили до середини ХХ ст. в Голандії та Данії - вівсяна солома , чи Японії (і зараз) - солома рисова...
показать весь комментарий
18.12.2024 16:26 Ответить
Можете собі зробити затички в вуха з льону і далі бикувати. льон потрібен лише для смаження свиней, яких вже в селах не залишилось. Та вишиванки по 5к в столиці втюхувать. Гігроскопічність треба для грунту не для повітря. Розумна людина про повітря переймається, а кончена, в якому вологу грунті буде його смердюче тіло розкладатись. Вибей те собі на лице слово льон, і бігайте по вологості.
показать весь комментарий
18.12.2024 16:33 Ответить
"Сперечаться з дурнем - все одно, що купу лайна ногою буцать... Задоволення ніякого - а черевики мить прийдеться..."
Мені жаль свої черевики...
показать весь комментарий
18.12.2024 16:43 Ответить
https://youtu.be/3EgrnVOjc_w?feature=shared
показать весь комментарий
18.12.2024 13:27 Ответить
 
 