Зеленский и Макрон обсудили инициативу по размещению иностранных миротворцев в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Собеседники обсудили, в частности, идею размещения иностранного миротворческого контингента в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграме написал Зеленский.
Президенты подробно обсудили ситуацию на поле боя и успехи украинских сил в Курской операции.
Зеленский выразил благодарность Президенту Макрону и французскому народу за их непоколебимую поддержку, которая не только помогает спасать жизни, но и приближает нас к длительному миру и стабильности в Европе.
Также собеседники договорились тесно сотрудничать с ключевыми союзниками по достижению мира и разработке эффективных гарантий безопасности.
"Как одну из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине. Мы рассмотрели практические шаги для ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этому процессу", - рассказал президент.
Миротворческие силы в Украине
Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.
Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.
Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.
В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".
Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.
В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.
Історія розвивається по спіралі.....
Про це повідомив Ю. Бутусов.
І це під час гострої фази війни і наступу військ рф.
Будуть хорошими миротворцями в Україні.