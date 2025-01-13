РУС
Зеленский и Макрон обсудили инициативу по размещению иностранных миротворцев в Украине

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Собеседники обсудили, в частности, идею размещения иностранного миротворческого контингента в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграме написал Зеленский.

Президенты подробно обсудили ситуацию на поле боя и успехи украинских сил в Курской операции.

Зеленский выразил благодарность Президенту Макрону и французскому народу за их непоколебимую поддержку, которая не только помогает спасать жизни, но и приближает нас к длительному миру и стабильности в Европе.

Также читайте: Зеленский согласился на встречу с Фицо относительно транзита газа

Также собеседники договорились тесно сотрудничать с ключевыми союзниками по достижению мира и разработке эффективных гарантий безопасности.

"Как одну из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине. Мы рассмотрели практические шаги для ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этому процессу", - рассказал президент.

Миротворческие силы в Украине

Напомним, ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с премьер-министром Польши Дональдом Туском развертывание миротворческих сил в Украине в случае заключения соглашения о прекращении текущей фазы войны между Россией и Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию об отправке польских войск в Украину после прекращения огня.

Высокая представительница ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас оценила возможность отправки европейской миротворческой миссии в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранные войска в Украине могут быть гарантией безопасности для всей Европы, - министр обороны Франции Лекорню

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выразил готовность поддержать миротворческую миссию в Украине, если мир будет достигнут.

В свою очередь глава МИД Италии Антонио Таяни назвал эти дискуссии "преждевременными".

Германия совместно с партнерами будет рассматривать возможное размещение миротворцев в Украине в рамках "гарантий безопасности" только после того, как для этого будут созданы условия, а именно - прекращение огня с РФ.

В МИД Украины заявляли, что сейчас уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине. Однако конкретные планы по размещению иностранных военных находятся на стадии обсуждения.

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) миротворцы (1189) Макрон Эмманюэль (1414) война в Украине (5696)
+2
13.01.2025 22:40 Ответить
13.01.2025 22:40 Ответить
+1
Величайший вже ж відмовлявся від вояків з Франції, ні? Казав, що сами на кордони 91р вийдемо... Зараз з таким же незламним та потужним виразом пики говорить зворотне
13.01.2025 23:02 Ответить
13.01.2025 23:02 Ответить
+1
Це воно ззовні по спіралі, а з середини - по колу...
13.01.2025 23:25 Ответить
13.01.2025 23:25 Ответить
Це уже яке коло? 5-е? 6-е?
Історія розвивається по спіралі.....
13.01.2025 22:32 Ответить
Це воно ззовні по спіралі, а з середини - по колу...
13.01.2025 23:25 Ответить
Повторили 1-е.
13.01.2025 22:36 Ответить
Після скандалу із масовим СЗЧ в 155 бригаді, верховний імітатор Зеленський, який взяв ситуацію під особистий контроль, не зробив нічого розумнішого, як розпорядився зупинити формування нових бригад!

Про це повідомив Ю. Бутусов.

І це під час гострої фази війни і наступу військ рф.
13.01.2025 22:40 Ответить
Значить це й була мета.
13.01.2025 23:23 Ответить
13.01.2025 22:40 Ответить
Франція виводить свої війська з Африки. Франція вивела свої війська через прихід до влади військових режимів, які орієнтуються на Росію. Тисячі військових, літаки, танки..................

Будуть хорошими миротворцями в Україні.
13.01.2025 22:44 Ответить
Величайший вже ж відмовлявся від вояків з Франції, ні? Казав, що сами на кордони 91р вийдемо... Зараз з таким же незламним та потужним виразом пики говорить зворотне
13.01.2025 23:02 Ответить
France is withdrawing its troops from Chad, their last foothold in Africa, by 1/31 at their request after 65 years. Just closed their second base last week. They had previously withdrawn from Mali, Burkina Faso, and Niger. So they should have personnel available.
13.01.2025 23:35 Ответить
Путин насекомое , ни чести ни совести один пи*Dеш , ни кто не должен перед ним пригибаться можно -ли нельзя , Можно и нужно .
14.01.2025 00:18 Ответить
Грабьож, триндьож, розвал і звіздєц будуть продовжуватись, поки вони будуть там
14.01.2025 06:12 Ответить
Ми чули про миротворців, ще здається у 2019 році і навіть питання було вирішене, бо кацапи погодилися тільки ще вагалися де ставити - на лінії розмежування чи на кордоні. Але вумний нарід вибрав собі начальником "какую разніцу" і та "какая разніца" вирішила, що він пуп Землі - відвів наші війська, розмінував мінні поля, заморозив ракетні програми і сказав, що то Порошенко не закінчує війну, бо він на ній наживається... Я нічого не упустив?
14.01.2025 09:04 Ответить
 
 